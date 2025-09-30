Lockruf des Orients: Philharmonie startet Saison in Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Während in Europa der große Krieg tobt, sitzt Aram Chatchaturian in Eriwan und schreibt die glücklichste Musik seines Lebens. Man schreibt das Jahr 1940, Hitler-Deutschland hat noch nicht Russland überfallen, Stalin hat Chatchaturian noch nicht auf die Liste westlich-dekadenter Komponisten gesetzt. Die Zeiten werden sich auch für Chatchaturian verfinstern, aber noch freut er sich in Armenien auf die Geburt seines Sohnes und ist im Glück.

85 Jahre später lauscht das Publikum in der Reutlinger Stadthalle seinem Violinkonzert. Auch hier ist der Krieg nicht weit weg, in der Ukraine, in Gaza, im Sudan. Aber einen Abend lang geht es um die glückseligen Momente, um Träume von Farben, Ländern, Meeresküsten. So schwungvoll und tonverliebt unter dem Dirigat von Chefdirigentin Ariane Matiakh, dass die bedrohliche Realität erst einmal weit weg scheint.

Hommage an den Freund

Durch das »Affettuoso« von Éric Tanguy immerhin ziehen sich auch reibige Töne. Tanguy ist in Frankreich Komponistenstar, Matiakh hat ihn mitgebracht, er wird noch ein ganzes Klavierkonzert beisteuern im Laufe der Saison. Sein »Affettuoso« ist Hommage an den väterlichen Freund Henri Dutilleux (1916–2013), seinerseits eine Komponistenlegende in Frankreich.

Wehmut zieht sich durch den 13-minütigen Satz; vor allem aber ein Gefühl warmherziger Zuneigung für den verstorbenen Freund. Faszinierend, welche Klangmischungen das Orchester hier mit Tanguy aufbaut, um sie in langgezogenen Wellenbewegungen wieder in die Stille zurückfallen zu lassen. Streicher, gestopfte Trompeten und Posaunen, Holzbläser, all das verbindet sich zu einem sanften Groove, durchwirkt von Röhrenglocken, Vibrafon, leisen Trommel- und Paukenwirbeln. Eine eigentümliche, atmende Melange.

Märchenhaftes Armenien

Aus dieser Art Exotik gleiten wir in eine geografische, landen in einem Armenien, wie es die Alten besangen, märchenhaft, archaisch. Der ungarische Geiger Kristóf Baráti führt uns durch diese Welt in Chatchaturians Violinkonzert, eine Welt, die noch heil ist und voller Geheimnis. Baráti ist ein wahrer Hüne, sein Körper scheint den stabilen Rahmen zu bilden für sein Spiel, in dem sich umso feinere Strukturen entfalten.

In sich versunken im Spiel: Kristóf Baráti als Solist im Sinfoniekonzert der WPR. Foto: Armin Knauer

Den Eindruck, bravouröse Kunststücke zu servieren, vermeidet der Ungar. Er ruht in sich, die höllenschweren Tongirlanden des Kopfsatzes strömen bei ihm scheinbar mühelos und ganz unaufdringlich. Die Attacken kommen mit Temperament, aber nie grob; die Doppelgriffgewitter in der ausgedehnten Kadenz prunken nicht, sondern atmen eine selbstverständliche Eleganz; und die weitgespannten Kantilenen im Mittelsatz, Herzstück des Ganzen, wirken nicht sentimental oder schmachtend, sondern mit zarter Melancholie ausgesungen.

Im Schlusssatz geht dann die Post ab – auch da schlank, elegant und ohne zu prahlen. Aber mit einer intensiven Wärme der sanglichen Stellen und mit feinen Echo-Effekten im höchsten Tempo. Famos auch, wie Matiakh das Orchester an der Seite des Solisten hält, wie die delikaten Klangfarben der Musiker in ein Wechselspiel mit dem Solisten treten. Als Zugabe spielt Baráti das Largo aus Bachs C-Dur-Sonate, auch hier ruht sein Spiel ganz verinnerlicht in sich.

Farbiger Orient

Mit Nikolai Rimski-Korsakows »Scheherazade«-Musik geht es vollends in ein exotisches Märchenreich. Ausgerechnet der bärtige Timo de Leo verwandelt sich mit seiner Geige in die Prinzssin, die vom Spruch des Sultans bedroht ist, alle seine Frauen nach der ersten Nacht hinrichten zu lassen, weil ihm die erste einst untreu wurde. Märchen erzählend rettet sich Scheherazade von Nacht zu Nacht; und als Erzähler mit der Geige führt hier Timo de Leo durch die vier Sätze, umspielt von Harfenklängen und mit einer Finesse des Geigenklangs, dass man nur träumen kann.

Solist Kristóf Baráti und Chefdirigentin Ariane Matiakh nach der Aufführung von Chatchaturians Violinkonzert in der Reutlinger Stadthalle. Foto: Armin Knauer Solist Kristóf Baráti und Chefdirigentin Ariane Matiakh nach der Aufführung von Chatchaturians Violinkonzert in der Reutlinger Stadthalle. Foto: Armin Knauer

Es gibt noch viel mehr Stoff zum Träumen. Die archaische Beschwörung des Fagotts gespielt von Miriam Kops, die bereits bei Chatchaturian die raunende Schamanin gab. Warmer Streicherschmelz und kecke Blechbläsermärsche. Betörende Oboen, Klarinetten, Flöten, blühender Hornklang, Posaunen- und Tuba-Fanfaren, anschmiegsamer Cello-Samt (die Bratschen hatten im Chatchaturian ihren großen Auftritt), blitzende Schlagwerkeffekte – und immer wieder die verklärte Sologeige Timo de Leos. Fesselnder Klangzauber, vom tosenden Orchester-Wellengang bis hin zur hauchfeinen Intimität. Schade, dass man aus diesem Traum wieder aufwachen muss. Der Beifall ist umso enthusiastischer. (GEA)