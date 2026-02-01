Lisa Wildmann mit Stefan Zweigs »Angst« beim Reutlinger Monospektakel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die gebürtige Österreicherin Lisa Wildmann war am Samstagabend im Tonnekeller im Spitalhof beim Solotheater-Festival Monospektakel zu erleben. Sie selbst hat Stefan Zweigs Novelle »Angst« für ihre Inszenierung adaptiert und übernimmt alle Rollen des Stücks: Irene Wagner, ihren Ehemann Fritz, den Geliebten Eduard, die Erpresserin sowie den Erzähler. Ausschließlich ein Mantel und eine Tasche gehören als Requisiten dazu, in der sie einen MP3-Player trägt, aus dem sie nach einigen Szenen Jazz der 1950er-Jahre laufen lässt.

Im Zentrum der Geschichte steht Irene Wagner, eine Frau aus der Oberschicht, verheiratet mit einem Richter und Mutter zweier Kinder. Nach außen wirkt ihr Leben geordnet, innerlich ist es von Langeweile ausgehöhlt. Eine Affäre mit dem Pianisten Eduard scheint zunächst ein Ausweg, doch als eine Unbekannte sie erpresst und Geld verlangt, gerät Irene in eine Spirale, die sie nicht mehr stoppen kann. Zum eigentlichen Abgrund wird nicht die Affäre, sondern die titelgebende Angst. Diese besteht aus der Vorstellung, der Ehemann könnte alles erfahren. Mit durchdringendem Blick spielt Wildmann eine Frau, die vor Angst den Verstand zu verlieren droht.

Beklemmendes Gefühl

Al sie von einer Unbekannten erpresst wird, gibt sie dieser Geld, doch diese fordert immer mehr. Nach und nach beginnt Irene, von ihrer Angst aufgefressen zu werden. Einige Plätze im Theaterraum waren reserviert, auf die sie sich während der Performance setzte und zu einzelnen Zuschauern zu sprechen schien. Manche nickten ihr zu, andere schauten weg. Die Nähe zum Publikum, die präzise gesetzten und manchmal langen Sprechpausen und das ständige Umkreisen der Zuschauerreihen erzeugten eine konstante Anspannung, die fast körperlich spürbar wurde. Es ist, als könne sich das Publikum durch das leiseste Geräusch verraten. Wildmann spielt die Frau, die vor sich selbst weglaufen möchte, sehr eindringlich, sodasss ein beklemmendes Gefühl im Raum entsteht. Überall scheint die Angst anwesend zu sein und sich auf das Publikum zu übertragen.

Zu den stärksten Momenten gehören die emotionalen Ausbrüche der Hauptfigur, etwa auf einem Ball, als Irene sich für einen Augenblick sicher wähnt. Wildmann steht im Raum, breitet die Arme aus, lacht laut. Doch in diesem Lachen schwingt nicht nur Erleichterung, sondern auch ein Hauch von Wahnsinn mit. Auch ihr Alptraum ist von hoher Emotionalität geprägt. Wildmann zieht ihre Schuhe aus, legt den Mantel ab, den sie trägt, sowie die Tasche und steigt auf einen Drehhocker, auf dem sie sich stehend ins blaue Licht getaucht dreht, während die Figur im Traum Angst hat, von ihrem Mann ermordet zu werden. Diese Angst scheint sich von Szene zu Szene zu steigern; durch unruhiges Laufen, nervöses Sprechen und eindrückliche Mimik werden Panik und Scham greifbar.

Offenes Ende

Von Szene zu Szene wächst der Eindruck eines Verfolgungswahns. Die Erpresserin nimmt Irenes Gedankenwelt immer stärker ein, bis die Figur keinen Ausweg mehr sieht und in einer Apotheke Morphin besorgt, um sich das Leben zu nehmen. In dem Moment, als sie bezahlen möchte, steht ihr Mann hinter ihr und gesteht ihr, dass er eine Schauspielerin engagiert hat, die die Erpresserin mimen sollte, damit Irene zu ihm zurückkehrt. Er wusste die ganze Zeit von der Affäre seiner Frau. Wie die Beziehung der beiden weitergeht, bleibt offen.

Im anschließenden Publikumsgespräch erzählt Wildmann, dass sie »Angst« schon in der Schauspielschule auf die Bühne bringen wollte. Umgesetzt habe sie ihre eigene Fassung aber erst in der Corona-Zeit, uraufgeführt in der Hospitalkirche Stuttgart. Inzwischen habe sie das Stück über 100 Mal gespielt. Alle Figuren des Stückes seien unreif, sagt Wildmann. Statt zu sprechen, flieht Irene, während Fritz sie mit harter Konsequenz unter Druck setzt. Doch gerade das sei das Interessante an der Geschichte. Wer den Tonnekeller an diesem Abend verlässt, nimmt etwas von der beklemmenden Stimmung mit hinaus. (GEA)