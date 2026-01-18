Jungdarstellerin Lilli Falk über ihre Rolle im Kinofilm »Woodwalkers 2«

Bitte aktivieren Sie Javascript

LEIPZIG. Sie liebt die Schauspielerei und stand schon mehrmals vor der Kamera – unter anderem mit Sandra Hüller im Oscar-gekrönten Film »The Zone of Interest«: Die Rede ist von Lilli Falk, die nun im Kinofilm »Woodwalkers 2« zu sehen ist, als Mädchen Holly, das sich in ein Eichhörnchen verwandeln kann. Tanja Liebmann-Décombe hat sich mit der 16-jährigen Nachwuchsschauspielerin aus Sachsen unterhalten – unter anderem über besondere Momente bei den Dreharbeiten und ihre Vorbilder.

GEA: Was findest du an »Woodwalkers 2« am Coolsten?

Lilli Falk: Ich finde toll, dass es um Freundschaft und Zusammenhalt geht. Das Coolste für mich persönlich ist, dass ich im zweiten Teil als Schauspielerin eine andere Seite von Holly zeigen kann.

Was meinst du damit?

Falk: In »Woodwalkers« geht es ja um eine Schule für Heranwachsende, die sich in Tiere verwandeln können. In dieser Gemeinschaft war Holly bisher die Selbstbewusste und Lustige. Im zweiten Teil ist sie manchmal auch ein bisschen bedrückt. Holly hat keine Eltern und ist als Waise aufgewachsen. Bisher schien es so, als mache ihr das nichts aus. Nun offenbart sie ihren engsten Freunden, dass sie darunter leidet und sich sehr nach einer Familie sehnt.

War es schwierig für dich, diese bekümmerte Holly zu spielen?

Falk: Es war herausfordernd, aber nachdem ich den dritten Band, also »Hollys Geheimnis«, nochmals gelesen habe, konnte ich mich gut in ihre Gefühle hineinversetzen. Geholfen hat mir auch, mich an den Tod meiner Oma vor sechs Jahren zu erinnern und nachzuspüren, wie das für mich war.

Für Holly sind im Film ihre Freundinnen und Freunde besonders wichtig. Wie ist das bei dir?

Falk: Meine engsten Freunde gehören bei mir zur Familie dazu. Freunde und Familie sind für mich die wichtigsten Dinge im Leben. Da bin ich Holly im Film absolut ähnlich.

Holly spioniert in ihrer Tiergestalt in Millings Apartment. Foto: Studiocanal Holly spioniert in ihrer Tiergestalt in Millings Apartment. Foto: Studiocanal

Und worin unterscheidest du dich von ihr?

Falk: Holly ist sehr aufgeschlossen, laut und extrovertiert. Ich selbst würde mich hingegen eher als eine ruhigere Person beschreiben. Ich bin zurückhaltender und nicht so frech wie sie.

Und du kannst dich nicht in ein Eichhörnchen verwandeln…

Falk: (lacht)… Ja, das stimmt. Im Film springe ich in den Verwandlungsszenen auf den Boden und versuche, mich ganz klein zusammenzukugeln. Nach dem Schnitt ist im Film dann ein Eichhörnchen zu sehen.

Außer Eichhörnchen waren noch andere Wildtiere am Set. Wie war das für dich?

Falk: Ich fand das super. Das hat die Dreharbeiten zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ich bin zum Beispiel oft neben Wölfen gelaufen.

Hattest du da keine Angst?

Falk: Ich sag mal so: Ich hatte sehr viel Respekt! Die Tiere waren zwar alle sehr gut trainiert und total lieb. Aber es gab natürlich strenge Sicherheitsvorgaben und Verhaltensregeln.

Zum Beispiel?

Falk: Wir durften nicht schnell rennen und nicht schreien. Und wenn Raben am Set waren, durften wir zum Beispiel nichts essen – außer in festgelegten Pausen. Sonst hätten uns die Raben das Essen weggeschnappt.

Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?

Falk: Nachdem ich 2020 die Harry Potter-Bücher gelesen und die Filme geschaut habe, wollte ich das einfach unbedingt machen. Ich hab meine Mutter so lange genervt, bis sie mich bei einer Schauspiel-Agentur angemeldet hat.

Brandon (Johan von Ehrlich) und Holly (Lilli Falk) versuchen, Millings Pläne herauszufinden Foto: Studiocanal/Marc Reimann Brandon (Johan von Ehrlich) und Holly (Lilli Falk) versuchen, Millings Pläne herauszufinden Foto: Studiocanal/Marc Reimann

Schon rund drei Monate später hattest du die Zusage für eine Rolle in dem Holocaust-Drama »The Zone of Interest«. Wie waren die Dreharbeiten für dich?

Falk: Unglaublich toll. Ich stand zum ersten Mal vor der Kamera und habe die Tochter eines Kommandanten gespielt. Für mich war dieser Film eine sehr spezielle erste Erfahrung als Schauspielerin, denn wir Kinder-Darsteller hatten kein Drehbuch und haben ohne Regieanweisungen gedreht.

Deine Film-Mutter war Sandra Hüller und dein Film-Vater war Christian Friedel. Wie war es, die Tochter der beiden zu spielen?

Falk: Mir hat es total viel Spaß gemacht, und zwei Wochen vor dem Dreh haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, um uns besser kennenzulernen. Das war wichtig, denn vor der Kamera sollten wir ja eine Familie darstellen. Sandra und Christian können sehr gut mit Kindern umgehen. Sie sind sehr lieb und respektvoll. Insbesondere Sandra ist eines meiner großen Vorbilder. Sie kann super-gut und sehr realistisch schauspielern.

Und bei den Dreharbeiten zu »Woodwalkers«: Welche erwachsenen Schauspieler haben dich da am meisten fasziniert?

Falk: Unter anderem Martina Gedeck, weil sie sehr konzentriert arbeitet und ihre Rolle als Schulleiterin sehr präzise wahrnimmt und umsetzt. Im zweiten Teil kam ja auch Tom Schilling dazu. Er spielt meinen bösen Vormund und ist ebenfalls ein Vorbild für mich. Ich will aber eigentlich niemanden hervorheben: Alle erwachsenen Schauspieler im Film haben mich fasziniert, und es war cool zu sehen, wie sie arbeiten.

Zur Person Lilli Falk, 16, gab ihr Kinodebüt in Jonathan Glazers »The Zone of Interest« (2023). Mit »Woodwalkers« (2024) feierte sie ihren ersten großen Kinoauftritt. Außerdem stand sie für die Fernsehserie »Mein Traum, meine Geschichte« (2023) vor der Kamera. Zu ihren Hobbys gehören Leistungsturnen und Leichtathletik, Lesen, Filmeschauen und Musikhören. Zudem spielt sie Gitarre und Klavier. Sie wurde im sächsischen Plauen geboren und wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Leipzig. (tali)

Hast du dich gezielt auf die Rolle von Holly beworben?

Falk: Als ich von meiner Agentur die Casting-Anfrage zu »Woodwalkers« bekam, war mir eigentlich direkt klar, dass ich nur auf Holly passen würde. Allein schon wegen meiner rötlichen Haare…

Kanntest du da bereits die Bücher?

Falk: Ja, denn ich lese viel und gern. Als ich mein erstes »Woodwalkers«-Buch gelesen habe, war ich glaube ich elf Jahre alt. Deshalb lag es mir auch so am Herzen, Hollys Rolle zu bekommen.

»Als die Zusage kam, habe ich innerlich vor Freude geschrieen«

Wie viele Mädchen haben sich denn auf die Rolle von Holly beworben?

Falk: Puh, das weiß ich nicht genau. Für das ganze Projekt haben sich glaube ich mehrere Tausend Kinder beworben. Ich denke, allein für die Rolle von Holly waren es in der ersten Runde ungefähr 5.000 Mädchen.

Was war das für ein Gefühl, als dann die Zusage kam?

Falk: Das kann ich nicht wirklich mit Worten beschreiben, denn es waren ganz viele Gefühle auf einmal. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter in einem Café saß. Als mir meine Agentin am Telefon sagte, dass ich die Rolle bekomme, habe ich innerlich vor Freude geschrieen und versucht, äußerlich einigermaßen ruhig zu bleiben. Ich war total aufgeregt und glücklich. (GEA)

»Woodwalkers 2«: Ab 29. Januar in den Kinos