Jazz und Klassik im Dialog: Johanna Summer und Trio Renner bei Tübinger Festival

TÜBINGEN. Dialoge standen beim Auftakt des elften, von Patrick Bebelaar und dem Tübinger Jazzclub organisierten »Conversations«-Festivals am Freitag in der ausverkauften Hochschule für Kirchenmusik im Fokus: Dialoge zwischen den scheinbar widersprüchlichen Welten Klassik und Jazz, zwischen leisen, zerbrechlichen Interpretationen und vor Energie strotzenden Improvisationen sowie der Dialog zwischen der aus Plauen stammenden Pianistin Johanna Summer und dem jungen Münchner Trio Renner, die am Ende als Höhepunkt des Abends in einen weiteren musikalischen Dialog traten.

Dabei hätten allein schon Johanna Summers Technik, ihre Originalität und ihr Gespür für musikalische Ausdrucksformen für ein gutes Konzert gereicht. Bei ihrem Soloauftritt verhehlt die 30-jährige Pianistin nicht ihre Liebe zur Klassik. Die Herausforderung besteht für sie darin, mit ernster Musik zu improvisieren und etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Sie wisse bei den ersten Tönen oft noch nicht, »welches klassische Stück in meiner Improvisation einfließen wird«, erklärt sie dem verblüfften Publikum: »Ich denke mir das während des Konzerts spontan aus«, so die zweimal für den Deutschen Jazzpreis (2021) sowie für den Opus Klassik (2023) Nominierte. Und schon vergräbt sie sich wieder in den Klaviertasten und scheint ganz und gar bei sich.

Selbstbewusst und zupackend

Das erste Set gestaltet Summer mit komplizierten, aber auch teils luftigen Meisterwerken der Klassik, interpretiert Beethovens »Mondscheinsonate« und Horace Silvers Jazzballade »Peace«, verjazzt Stücke von Bach, Schubert und Schumann nach eigenem Gusto. So zurückhaltend und bescheiden sich die studierte Pianistin am Mikrofon gibt, so selbstbewusst und zupackend gebärdet sie sich an ihrem Instrument. Kunstvoll arrangiert sie Bekanntes und zermahlt Vertrautes, reduziert und modifiziert, splittert Jazz und Klassik in Teilchen, um sie flugs wieder zusammenzufügen. Im besten Fall arbeitet Summer dort, wo Improvisation und Komposition, Spontaneität und Konstruktion ineinander übergehen, wo Bill Evans und Johann Sebastian Bach sich begegnen.

Auch der folgende Auftritt des jungen Trios Renner ist ein Strauß launiger Preludes, verbunden mit improvisierten Ausflügen zu den Rändern des Jazz. Mit Ecken und Kanten und immer mit der nötigen Distanz zu großen Gefühlen. In ihrem einstündigen Set kombinieren Moritz Renner (Posaune), sein Bruder Valentin (Schlagzeug) und Kontrabassistin Tabea Kind einen warm-transparenten Sound mit jazzig-moderner Melodiösität. Aber immer auch arbeitet das Trio in der ungewöhnlichen Besetzung Posaune, Bass und Schlagzeug mit dem, was man gerne Jazzfeeling nennt. Ein klar konturierter Puls durchzieht die bläserdominierten Stücke, die zuweilen von avantgardistischen und unorthodoxen Rhythmen aufgebrochen werden.

Anregende Gefechte

Gerade zum Abschluss, bei dem Johanna Summer noch einmal für drei Titel und eine Zugabe die Bühne betritt, drehen die auch in der Techno-Bigband Jazzrausch engagierten Brüder nochmal richtig auf. Dann liefern sich Posaunist Moritz Renner und Pianistin Johanna Summer anregende Gefechte und machen dem vorgegebenen Rahmen »Jazz im Dialog« einmal mehr alle Ehre. (GEA)