Iron Maiden rockten den Wasen

STUTTGART. Einige durchnässte Fans zogen sich vor dem Konzert in Stuttgart noch schnell ein trockenes, weil frisch vom Merchandising-Stand erworbenes T-Shirt an. Dann legten Iron Maiden los und es blieb trocken. Sänger Bruce Dickinson behauptete, er habe mit dem Organisator des Regens gesprochen und die ganze Nässe des Tages in seiner Feldflasche gefangen.

Auch 50 Jahre nach ihrer Gründung sind Iron Maiden noch weitgehend in der Besetzung der ruhmreichen 1980er-Jahre. Bassist und Bandgründer Steve Harris, die Gitarristen Dave Murray, Adrian Smith und Janick Gers - er kam 1990 dazu - sowie Sänger Bruce Dickinson. Neu ist seit Ende Mai 2025 Schlagzeuger Simon Dawson. Er ersetzt den Ende 2024 ausgestiegenen Niko McBrain. Dawson spielte allerdings zuvor bereits 12 Jahre mit Bassist Steve Harris in dessen Nebenprojekt British Lion.

Sänger Bruce Dickinson begeistert in Stuttgart. Foto: Martin Zimmermann Sänger Bruce Dickinson begeistert in Stuttgart. Foto: Martin Zimmermann

Für langjährige Iron-Maiden-Insider gab es bereits bevor die Band die Bühne betrat im Intro einiges an Fanservice. So wurde »Doctor, Doctor« von UFO gespielt, jener Band, in deren Vorprogramm Maiden groß wurden, und es wurden in einem Animationsfilm Anspielungen an die Gründung der Band gemacht. Da war der Pup »Cart and Horses« im Londoner Viertel Stratford zu sehen, in dem die Band ihre ersten Auftritte hatte, die Fahne von Steve Harris Lieblings-Fußballclub West Ham United und das Bordell in der 22 Acacia Avenue, dem die Band einen Song widmete.

Auf dem Cannstatter Wasen spielte die Band ausschließlich Songs der ersten neun ihrer 18 Alben - der neueste Hit war die Zugabe »Fear of the Dark« von 1992. Dabei trauten sich die Jungs um Sänger Bruce Dickinson in der Mitte des Konzerts auch an längere Stücke ihrer progressiven Phase wie »Rime of the Ancient Mariner«, eine Vertonung eines Gedichts des englischen Romantikers Samuel Taylor Coleridge von 1798, heran. Darin geht es um einen Matrosen, der verflucht wird, weil er einen Albatros abschießt, und den Untergang seines Schiffs und seiner Kameraden mitansehen muss.

Monstermaskottchen Eddie kämpfte auf der Bühne mit den Bandmitgliedern. Foto: Martin Zimmermann Monstermaskottchen Eddie kämpfte auf der Bühne mit den Bandmitgliedern. Foto: Martin Zimmermann

Frontmann Bruce Dickinson wirbelte auch mit seinen 67 Jahren noch flink über die Bühne und ließ dabei erahnen, warum er den Fechtsport als eines seiner Hobbys angibt. Mindestens zehnmal wechselte Dickinson während der längeren Instrumentalsoli der Gitarristen das Outfit und spielte unter anderem bei »Powerslave« einen Pharao mit Federmaske, einen Todeskandidaten im Büßerhemd (»Hallowed Be Thy Name«) und den Trooper mit dem Union Jack - den er kurzzeitig durch Schwarz-Rot-Gold ersetzte.

Der eigentliche musikalische Boss der Band, Bassist Steve Harris, der einen Großteil der Hits geschrieben hat, hielt sich dagegen eher im Hintergrund. Janick Gers ist unter den drei Gitarristen der Mann der epischen Gesten. Er wirft sein Instrument durch die Luft, wirft es auf den Boden und hält es wie ein Maschinengewehr.

Mit Tiefschlag bezwungen

Natürlich hatte auch Eddie, das über zwei Meter große Monstermaskottchen der Band, seinen Auftritt. Mit einem Tomahawk bewaffnet betrat Eddie die Bühne und kämpfte mit den Bandmitgliedern, bevor er von Dickinson mit einem Tiefschlag bezwungen wurde und erst bei »The Trooper« in historischer Infanterieuniform und mit Säbel wieder auftauchte.

Die 45.000 zumeist leicht angegrauten Fans waren von der zweistündigen Mischung aus Retro-Hits und Monstershow begeistert und auch erleichtert darüber, dass es während der Show trocken blieb. (GEA)