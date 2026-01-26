Im neuen Krimi von Georg Brun jagen die Ermittler ein Digital-Phantom

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Fast jeder benutzt sie inzwischen, die einen bewusst, die anderen unwissentlich: Künstliche Intelligenz, kurz KI. Doch was, wenn so ein hoch entwickeltes, lernfähiges Computerprogramm seinen Schöpfern entgleitet? Kann eine KI selbst zum Täter werden? Oder braucht es immer den menschlichen Finsterling, der die Fäden zieht?

Diese Fragen hat der Münchner Georg Brun, der 2024 auch schon bei der GEA-Kriminacht zu Gast war, in »Algorithmus des Teufels« in einen spannenden Polizeikrimi verpackt. Alles beginnt mit einem Selbstmord. Ein Mann mittleren Alters, kurz davor noch voller Lebensfreude, erhängt sich an einem Birnbaum unweit des Bodensees. Die junge Ermittlerin Jennifer Häfele von der Kripo Kempten findet heraus, dass dieser Balthasar Holzer Wochen zuvor mit einer Chatpartnerin aus einem Internetportal angebandelt hatte. Eine Partnerin, die sich als Chatbot herausstellt, als Computerprogramm. Hat die Software ihn in den Tod getrieben? Und wer steckt hinter dem Programm?

Zwei Tote – ein Zusammenhang?

In München wiederum wird ein IT-Unternehmer in einer Tiefgarage erstochen. Auch er hatte sich mit einer Internet-Bekanntschaft verabredet, kennengelernt auf demselben Internetportal. Steckt auch hier eine KI dahinter? Womöglich dieselbe? Die beiden Münchner Ermittler, der eigenwillige Altkommissar August Wutz und seine junge Kollegin Vanessa, stoßen auf ein Rätsel: Das Ehepaar, das hinter dem Programm steckt, ist bereits tot. Hat also jemand ihr Erbe angetreten und lockt Menschen in den Tod? Oder agiert die einmal programmierte KI nun auf eigene Faust?

Georg Brun: Algorithmus des Teufels, Kriminalroman, 308 Seiten, 16,50 Euro, Sparkys Edition Verlag, Kirchheim/Teck.

Nicht nur die Ermittler hält das Geschehen in Atem. Auch den Leser saugt es förmlich durch die rund 300 Seiten. Brun hat die Story als Kopf-an-Kopf-Rennen angelegt, bei dem die digitale Krake ihren Verfolgern immer eine Nasenlänge voraus scheint. Davon abgesehen besticht das Geschehen mit den Qualitäten, die sich auch in den anderen Krimis des Münchners finden, der selbst einmal beim Landeskriminalamt gearbeitet hat: Er schreibt sprachlich präzise, mit großer Einfühlung in die Charaktere und die Atmosphäre der jeweiligen Orte. Die Figuren werden sehr plastisch, vom frustrierten Altkommissar bis zur verliebten Jungkommissarin, und die Situationen und Abläufe erscheinen realitätsnah.

Der Spannungsverlauf ist dabei geschickt aufgebaut. Der Leser weiß immer eine Spur mehr als die Ermittler und bibbert mit, ob sie die richtige Wendung erwischen. In zunächst rätselhaften Rückblicken enthüllt sich ihm zudem nach und nach der Schlüssel des Geschehens. Schließlich fehlt es nicht an einer Prise Erotik. Selbst der gestandene Altermittler, der am nach Feierabend am liebsten in der Stammkneipe seinen Lieblingscocktail schlürft, fühlt plötzlich nochmal Schmetterlinge im Bauch. Ein gelungener Thriller mit einem brandaktuellen Thema. (GEA)