Im Eclat-Festival von 4. bis 8. Februar in Stuttgart spiegelt sich die Weltlage

Es wird erneut politisch bei Eclat. Wenn auch nicht unbedingt so plakativ wie beim letzten Mal, als Bassist Andreas Fischer satirisch in die Rolle eines wahlkämpfenden Kandidaten schlüpfte.

STUTTGART. Drohnen über der Ukraine, die US-Demokratie am Wanken – die Weltlage ist mal wieder düster. Nun ist die Neue Musik eine eher abstrakte Kunst – und doch hat sie feine Antennen für die atmosphärischen Störungen da draußen. Weshalb sich die großen Konflikte auch im Eclat-Festival spiegeln, das nächste Woche von Mittwoch, 4. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, im Stuttgarter Theaterhaus über die Bühne geht.

Christine Fischer, Chefin des Veranstalters Musik der Jahrhunderte, stellte in einer Online-Konferenz das Programm vor. Und betonte, man habe bewusst kein Motto vorgegeben. Und doch hätten sich zahlreiche rote Fäden entwickelt. Es geht um Ökologie, es geht um Gender-Diversität, um die Aufarbeitung von Kriegstraumata. Und oft allgemein um das Verhältnis von Individuum und Masse in einer Zeit, in der Staaten wie die USA, China oder Russland ihre Bürger unter Ideologien zu zwingen versuchen.

Balkan-Trauma im Blick

Größter Einzelbrocken ist die Auseinandersetzung mit den Balkankriegen am Samstagabend. Man habe sieben Komponistinnen und Komponisten eingeladen, erläutert Fischer, aus den sieben Staaten, die aus dem einstigen Jugoslawien hervorgegangen sind. Und diese ermuntert, die Zeit des blutigen Zerfalls Anfang der 1990er in den Blick zu nehmen. Fast alle hätten sich zum ersten Mal mit dieser Phase beschäftigt, die in den Nachfolgestaaten bis heute tabuisiert ist. Lieber träumt man sich nostalgisch zurück wie in Mazedonien oder blickt forsch nach vorn (und westwärts) wie in Slowenien. Doch nun wird das Trauma Klang in den Stimmen der Neuen Vocalsolisten, in Stücken von Hanan Hadžajlic, Jug Markovic, Ana Pandevska, Nina Perovic, Yili Daklani, Petra Strahovnik und Helena Skljarov.

Masse und Individuum

Den Menschen als manipulierbare Masse haben Populisten wie Donald Trump und Wladimir Putin im Visier. Den Menschen als Masse mit der Möglichkeit, daraus auszubrechen, stellt das SWR Vokalensemble am Sonntagnachmittag vor. Die Stücke von Bernd Richard Deutsch, Nicolaus Brass und Vito Žuraj waren szenisch beim Taschenopernfestival in Salzburg zu sehen. Im Theaterhaus erklingen sie erstmals konzertant. Unterbrochen vom Aleph Gitarrenquartett mit Musik von Lisa Streich und Neuem vom französischen Altmeister Tristan Murail: filigraner Gegenpol zum Massenthema. Letzteres spielt auch ins Konzert mit dem SWR Symphonieorchester am Freitagabend hinein. Etwa in den Marschrhythmen von Oxana Omelchuk in Erinnerung ans militärisch stramme Jugendpionierlager in Belarus. Auch hier ist die Gitarre filigraner Gegenpol, im Konzert »unfurling« von Malin Bång, gespielt von Frederik Munk Larsen.

Musik als Ökosystem

Überdeckt von Wirtschaftskrise und Konflikten hat die Gefährdung von Umwelt und Klima nichts an Brisanz verloren. Auch das spiegelt sich im Programm. Kirsten Reese hat sich für »Future Forest« mit der Biologin Sandra Müller zusammengetan. Diese erforscht den Zustand von Ökosystemen anhand von Klangbildern, die sie in den Biotopen aufspürt. Entsprechend hat Reese im Stuttgarter Stadtwald nach Klängen geforscht – und Kunst daraus gemacht, zu erleben am Festivaldonnerstag.

Stimmen Marginalisierter

Das Festival gibt auch jenen eine Stimme, die sie sonst schwer bekommen. Junge Komponistinnen und Komponisten aus dem autoritär regierten Belarus etwa. Für fünf von ihnen ergatterte Musik der Jahrhunderte mithilfe des Goethe-Instituts Visa, sodass sie bei Workshops und Festivals im Westen Erfahrungen sammeln konnten. Ihre Kompositionen sind im Freitagskonzert »New Sounds of Future« zu erleben, umgesetzt von Countertenor Daniel Gloger und dem LENsemble Vilnius. Marginalisierung und Anfeindungen sehen sich auch queere Menschen gegenüber, also solche, die ein fluides Geschlechterbild kultivieren. Luxa M. Schüttler hat von queeren Künstlern und Sympathisanten Klangbausteine gesammelt, die der norwegische Schlagzeuger Håkon Stene im Samstagnachtkonzert zu einem Ganzen verwebt.

Künftig kleinere Brötchen

Die Wirtschaftskrise, das stellte Christine Fischer klar, schlägt auch aufs Festival durch. Noch nicht diesmal, aber 2027 muss Eclat mit 20 Prozent weniger Zuschuss der finanziell klammen Stadt auskommen. Zudem wird es dann kein Preisträgerkonzert des Kompositionspreises der Stadt Stuttgart geben – wie dieses Jahr am Schlusstag. In ihrer Geldnot hat die Stadt die Vergabe des Preises auf zweijährigen Turnus umgestellt. Das Festival selbst wird dann voraussichtlich nur vier statt fünf Tage dauern. Unterkriegen lassen will sich Fischer nicht: »Gerade jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln!« (GEA)

