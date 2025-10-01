»Hiob« und intergalaktische Gameshow: Die LTT-Spielzeit 2025/26

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Die erste Premiere - »Die Katze Eleonore«, ein Monolog über Identität und Selbstfindung von Caren Jeß - ist bereits in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen. Weiter geht es am Landestheater Tübingen (LTT) Schlag auf Schlag. Auf das Theater-Solo von John Clancy »Event« an diesem Donnerstag, 2. Oktober, folgen am Freitag Moritz Franz Beichls Klassikerüberschreibung »Effi, ach Effi Briest« und am Samstag die Uraufführung »... 'worin noch niemand war' - Ein Heimatabend« von Jörn Klare. Dieses Stück führt einen Halbsatz der Tübinger Philosophie-Ikone Ernst Bloch (1885-1977) im Titel.

Generell sind es Fragen nach Heimat und Identität, Gerechtigkeit und Moral, Demokratie und Gesellschaft, die in der Spielzeit 2025/26 »mit theatraler Schlagkraft« verhandelt werden sollen, wie Thorsten Weckherlin, Intendant des LTT, und Adrian Herrmann, Chefdramaturg des Hauses, im GEA-Redaktionsgespräch ankündigen.

Revue zieht 6.500 Zuschauer an

Für den 2014 nach Tübingen gekommenen Hamburger Weckherlin ist es die vorletzte Spielzeit am LTT. Mit der gebürtigen Berlinerin Karoline Felsmann, die die Leitung des Hauses 2027 übernehmen soll, steht seine Nachfolgerin bereits fest. Vor der Sommerpause hatte Weckherlin als Tübinger Sommertheater die Revue »Sex and Drugs and Schlagertraum« inszeniert. Ein Stück, das an 18 Abenden insgesamt 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte.

Weckherlin findet, dass sich das LTT dafür auf die Schulter klopfen kann. Auch, weil es gelungen sei, mit der bewusst niedrigschwellig angesetzten Produktion nicht nur die klassische Theatergängerin und den klassischen Theatergänger zu erreichen. Die Leute seien auf den Europaplatz gekommen, um, was den deutschen Schlager und auch den Punk angehe, »in ihren Erinnerungen spazieren zu gehen«. »Danke Tübingen!«, war danach auf einem Werbebanner des LTT auf der Blauen Brücke zu lesen.

Der utopische Charakter von Heimat

»Theater satt« wolle man in der neuen Spielzeit bieten, betonen Weckherlin und Herrmann. Um das zu unterstreichen, hat das LTT für den Abendspielplan zwei Stückaufträge vergeben. Jörn Klare hat den »Heimatabend« geschrieben. Von ihm stammte vor drei Jahren auch das am LTT uraufgeführte Drama »Vom Wert des Leberkäsweckles«, eine Erkundung zu Demenz und Gesellschaft am Fall Walter Jens. Beim »Heimatabend« ist das Publikum eingeladen, über kollektive Vorstellungen von Zugehörigkeit nachzudenken. »Da versuchen wir uns auch ein bisschen Hilfe bei Ernst Bloch zu holen, der schon vor Jahrzehnten über den nicht zuletzt utopischen Charakter von Heimat nachgedacht hat«, sagt Dramaturg Adrian Herrmann.

Ein weiteres Auftragswerk ist »Demokratie! Athene und die Frauen der Orestie«. Maxi Obexers Stück wird am 14. Februar 2026 am LTT uraufgeführt. Es rückt die Frauen der »Orestie«, einer Trilogie des Dichters Aischylos aus dem fünften Jahrhundert vor Christus, ins Zentrum - ihre Loyalitätskonflikte, ihre Weisheit, ihren Anteil im Kampf um Würde, Anerkennung, Teilhabe und Selbstbestimmung. »Es wird auch darum gehen, welche Rollbacks gerade im Gange sind oder drohen und wie fragil so ein Instrument wie die Demokratie ist, mit dem wir alle aufgewachsen sind«, so Herrmann.

Intergalaktische Gameshow

Thorsten Weckherlin wird weiter als inszenierender Intendant präsent sein. Er führt Regie bei »Event«, »Planet B« (13. Februar), einer Science-Fiction-Komödie von Yael Ronen und Itai Reicher, in der Aliens als Zeremonienmeister einer intergalaktischen Gameshow ermitteln wollen, welche Spezies vor dem unweigerlichen Weltuntergang gerettet werden soll, sowie bei »Indien«, einem wortwitzigen Roadmovie durch die Provinz von Josef Hader und Alfred Dorfer (18. Juni), das das LTT auf seiner Hof-Bühne spielt. »Der Konflikt, das Dilemma, das befreiende Lachen« - man werde im LTT mit der gesamten Palette von Emotionen konfrontiert, sagt Adrian Herrmann. Das sei »ewiger Anspruch«.

Heinrich von Kleists »Der zerbrochne Krug« (28. November) kommt ebenso auf die Bühne wie Anton Tschechows »Der Kirschgarten« (17. April). Mit »Das Bildnis des Dorian Gray« nach dem Roman von Oscar Wilde (18. April) untersucht das LTT die Konsequenzen von Narzissmus und moralischer Verfehlung, mit Joseph Roths »Hiob« (12. Juni) erzählt es in einem Familienbild eine große menschliche Tragödie, die zugleich eine Frage nach Gerechtigkeit ist.

Die Premieren 2025/26 Folgende Premieren gibt es am LTT: »Event« von John Clancy (2. Oktober); »Effi, ach, Effi Briest« von Moritz Franz Beichl (3. Oktober); »... 'worin noch niemand war' – Ein Heimatabend« von Jörn Klare (4. Oktober); »Die Schneekönigin« nach Hans Christian Andersen (8. November); »Der zerbrochne Krug« von Heinrich von Kleist (28. November); »Doping« von Nora Abdel-Maksoud (29. November); »Dunkel« (18. Januar); »Ein deutsches Mädchen« nach der Autobiografie von Heidi Benneckenstein (12. Februar); »Planet B« von Yael Ronen und Itai Reicher (13. Februar); »Demokratie! Athene und die Frauen der Orestie« von Maxi Obexer (14. Februar); »Funken« von Till Wiebel (13. März); »Der Kirschgarten« von Anton Tschechow (17. April); »Das Bildnis des Dorian Gray« nach Oscar Wildes Roman (18. April); »Die Rede des Panthers« nach einer Graphic Novel von Jérémie Moreau (8. Mai); »Hiob« nach Joseph Roth (12. Juni); »Indien« von Josef Hader und Alfred Dorfer (18. Juni). (GEA) www.landestheater-tuebingen.de

Der generationenübergreifende Spielplan 2025/26 im Jungen LTT kreist um das Spannungsfeld Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit und Empowerment. Als Klassenzimmerstück adaptiert wird beispielsweise die Autobiografie »Ein deutsches Mädchen« von Heidi Benneckenstein. Die Autorin wuchs in einem Dorf bei München in einer Familie auf, die ein gefestigtes nationalsozialistisches Weltbild hatte. Die Bühnenadaption wandelt auf ihren Spuren und stellt in der Begegnung mit dem jungen Publikum drängende Fragen an Identität und historische Verantwortung. Die Uraufführung »Die Rede des Panthers« (8. Mai), Adaption einer Graphic Novel von Jérémie Moreau, wird zu einer »philosophischen Betrachtung der Welt und unseres Platzes in ihr«. Monika Kosik, die Leiterin des Jungen LTT, inszeniert unter anderem »Die Schneekönigin« (8. November), ein Familienstück nach dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen, in einer Fassung mit viel Musik. (GEA)