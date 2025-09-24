Himmel und Hölle in den Pfullinger Hallen: Opera Laiblin spielt »Orpheus«

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Pluto, Herr der Unterwelt, schwingt statt einer Peitsche vorläufig noch seinen Gürtel, aber das neckische Kettengeschirr hat er sich schon mal übergeschnallt. Die aus dem Olymp herbeigeeilte Götterschar vergnügt sich derweil mit Dosenbrause und ist begeistert, wie lässig es in der Hölle so hergeht ...

Es ist die vierte große Musiktheaterproduktion der Opera Laiblin, die hier in einem Klassenzimmer des Friedrich-Schiller-Gymnasiums geprobt wird. Diesmal wollen es die Macher der Reihe richtig krachen lassen. Man stürmt Himmel und Hölle, nimmt im Vorbeigehen die Erde mit. »Orpheus in der Unterwelt« wird gespielt vom 11. bis zum 18. Oktober in den Pfullinger Hallen. Mit der satirischen Aufarbeitung des griechischen Mythos hielt Jacques Offenbach seinen Zeitgenossen den Spiegel vor.

Nicht nur für Opern-Nerds

Warum gerade »Orpheus«? »Weil in die Pfullinger Hallen keine Wagner-Oper passt«, erklärt Michael Braunger, neben Joachim Schönball musikalischer Leiter. Und weil das Stück auch Besucher einfängt, die sonst wenig mit Oper anfangen, wie Elisabeth Scharkin hinzufügt, die gemeinsam mit Constanze Barocka inszeniert. Götter, denen es im Olymp langweilig ist und die in der Unterwelt ein neues, aufregendes Club-Erlebnis suchen – das dürfte nicht nur Opern-Nerds Spaß machen.

Zumal man das Geschehen ins Heute verlegt, wie Scharkin betont. Die gesprochenen Teilen wurden komplett neu betextet – man darf auf allerlei Anspielungen gespannt sein. Damit keine Pointe untergeht, wird auf Deutsch nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen. »Erstaunlich, wie modern noch heute die Liedtexte wirken«, lobt Scharkin.

Mit Peitsche und Ketten

Über die Inszenierung will sie wegen des Überraschungseffekts nicht viel verraten. Sören Seitz, Vizevorsitzender des Opera-Laiblin-Vereins, spoilert, er habe in einer Probe den Satz vernommen: »Wir wollen einen BDSM-Pluto haben!« Stichwort Peitsche und Kettengeschirr. »Ist die Peitsche denn schon bestellt?«, erkundigt sich Pluto-Darsteller David Krahl. »Ja, alles paletti«, bestätigt Co-Regisseurin Barocka. Die übrigen Darsteller schlagen vor, Pluto könne in seinem Mantel doch noch ganz andere Drogen stecken haben, an denen sich die vom Olymp herabgestiegene Götterschar labt. Die nun geprobte Szene zeigt indes, dass die Olympier ein solches Ausmaß an Rauschmittelkonsum nicht gewöhnt sind: Benebelt sinken sie zu Boden.

Johanna Pommranz als Eurydice bei den Proben von »Orpheus in der Unterwelt« im Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasium. Foto: Armin Knauer Johanna Pommranz als Eurydice bei den Proben von »Orpheus in der Unterwelt« im Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasium. Foto: Armin Knauer

Die 1858 in Paris uraufgeführte Opernsatire nahm die Doppelmoral des zweiten französischen Kaiserreichs aufs Korn. Napoleon III., von Offenbach als liebestoller Jupiter porträtiert, nahm's mit Humor. In der Version der Opera Laiblin passt die Farce um die Götterschar als beschickerte Club-Gänger auch zum jungen Lebensgefühl von heute. Und junge Musiker sind es, die das Ganze aufführen. Die Gesangssolisten studieren noch oder sind junge Profis, einige mit Bezug zur Region: Johanna Pommranz alias Eurydice kommt aus Gomaringen, Timm Schumacher alias Orpheus aus Reutlingen, Benjamin Maier alias Hans Styx aus Sonnenbühl und Jasmin Hofmann alias »Die öffentliche Meinung« aus Tübingen. Weitere Solisten haben koreanische, ungarische oder georgische Wurzeln. Dass »Die öffentliche Meinung« als eigene Figur auftritt, finden Braunger und Scharkin in Zeiten der Sozialen Medien umso passender.

Junge Musiker

Die Chorsänger hat man in der Region gecastet, der jüngste Teilnehmer zählt erst 15 Jahre. Im Orchester aus Profis und Amateuren ist der jüngste sogar erst 14. Mit seiner jungen Besetzung passt die Produktion in die Pfullinger Hallen mit ihren Jugendstil-Wandbildern, angebracht 1905 bis 1907 von Studenten des Stuttgarter Akademieprofessors Adolf Hölzel. Das Haus wird wieder reichlich mit einbezogen, verspricht Scharkin, das Publikum sei Teil der Szenerie. Selbst ins Foyer und an die Bar werde sich die Inszenierung ausbreiten.

Göttinnen auf Vergnügungstour: Probenszene aus »Orpheus in der Unterwelt« am Friedrich-Schiller-Gymnasium. Foto: Armin Knauer Göttinnen auf Vergnügungstour: Probenszene aus »Orpheus in der Unterwelt« am Friedrich-Schiller-Gymnasium. Foto: Armin Knauer

So wird man also bei diesen Göttern auf höllischer Amüsiertour ganz heutige Typen treffen: Venus als nächtliche Clubgängerin, Diebesgott Merkur als windigen Advokaten, Orpheus als frustrierten Musikschullehrer. »Mir gefällt, dass die Frauentypen nicht so klischeehaft sind«, sagt Scharkin und verweist auf die wenig damenhafte Eurydice und die auf Krawall gebürstete Jagdgöttin Diana. Musikalisch sei die Herausforderung, Leichtigkeit zu erzeugen. »Tragik und Wucht ist paradoxerweise leichter hinzukriegen«, erklärt Braunger.

Mit einem derartig spielfreudigen Ensemble dürfte es aber nicht allzu schwer werden mit der Leichtigkeit. Als Johanna Pommranz erfährt, dass der Weingott Bacchus, dem sie als Eurydice in der Unterwelt begegnet, in nichts als Weinranken gehüllt ist, fragt sie schelmisch: »Darf ich ihm dann ein paar Trauben abzupfen?« Die Auflösung gibt's in der Aufführung. (GEA)