Grass-Schokolade und Rilke-Brühwürfel beim Tübinger Bücherfest

TÜBINGEN. Es gab kurzfristig ein paar krankheitsbedingte Absagen - Caroline Wahl beispielsweise kam nun doch nicht zum Tübinger Bücherfest. Ansonsten war die Vielfalt des Gebotenen wieder groß. Wobei sich das Festival überwiegend in geschlossenen Räumen abspielte. Des kühlen Herbstwetters wegen hatten die Veranstalter so entschieden.

Misslungene Widmung. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, zuletzt durch sein Buch »Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen« aufgefallen, berichtet im Kino Museum von einem Lernprozess, den er selbst durchlaufen hat. Da hatte er doch vor Monaten in Tübingen auf Wunsch einer Zuhörerin bei einer Lesung sein Buch signiert und mit dem Zusatz »Damit Fred endlich zuhört« versehen. Erst später dämmerte ihm, dass er sich damit nicht nur in Ehe-Interna eingemischt, sondern auch übersehen hatte, dass das Zuhören, das er als »stille Supermacht« charakterisierte, nie befohlen werden, sondern allenfalls in Freiheit entstehen kann. Für den ihm unbekannten Fred, sollte er im Saal sein, habe er ein neues Exemplar seines Buches mitgebracht, mit einer Widmung, die diesem Umstand Rechnung trage, ließ er die Menschen im Saal wissen.

Innere Kraft. Der Schauspieler Burkhart Klaußner ist im Kino Museum, um Thomas Manns Radioansprachen an die Deutschen vorzutragen. Historische Reden, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs monatlich in den Äther geschickt. Klaußner kommentiert den Text nicht - und tut es doch, indem er in einer Passage, in der der Literaturnobelpreisträger seine Hoffnung ausdrückt, Deutschland möge »auf immer« dem nationalsozialistischen Denken und Handeln abschwören, ein Nachdenklichkeit ausdrückendes »Mmh« in eine kurze Sprechpause setzt. Klaußner hat dabei die heutige politische Lage im Blick und sagt an anderer Stelle, dass man es Thomas Mann hoch anrechnen müsse, »dass er trotz der vermeintlichen Unerreichbarkeit der Gutwilligen und der Böswilligen ohnehin die innere Kraft, die seelische Kraft vor allem, gefunden hat, sich neben dem Schreiben zu engagieren«.

Im Kino Museum: Büchnerpreisträger Jan Wagner mit einem Rilke-Abend. Foto: Christoph B. Ströhle Im Kino Museum: Büchnerpreisträger Jan Wagner mit einem Rilke-Abend. Foto: Christoph B. Ströhle

Dialoge mit Rilke. Nein, die Befürchtung ist nicht eingetreten. Die, dass die Lyrikerinnen und Lyriker, die Norbert Hummelt und der Büchnerpreisträger Jan Wagner für die Anthologie »Tanzt die Orange. 100 Antworten auf Rilke« angefragt haben, sich ausnahmslos auf die Rilke-Gedichte »Der Panther« und »Herbsttag« stürzen würden, um sie - so der Ansatz des Buchs - in die eigene Stimme zu übersetzen. Wagner trägt einige der so entstandenen lyrischen Dialoge mit Rilke vor und zeigt auf, wie unterschiedlich die Herangehensweisen von Dichtern wie Durs Grünbein, Nancy Hünger, Michael Krüger, Ulrike Almut Sandig und Uwe Kolbe sind. Über die Lyrikerin Nora Gomringer sagt er, sie habe, ausgehend von Rilkes Gedicht »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen«, mit dem Mittel der Verknappung »eine Art Rilke-Brühwürfel produziert«.

Wütendes Personal. Als »absoluten Geheimtipp« dieses Festivals kündigt Michael Raffel vom Organisationsteam des Bücherfests Fee Katrin Kanzlers Auftritt im Stadtmuseum an. Er übertreibt nicht: Mit ihrem Erzählband »Ameisenschnee« nimmt die vielfach ausgezeichnete, in Langenau bei Ulm lebende Autorin endgültig ihren Platz an der Seite von Annie Proulx ein. Neben der Titelgeschichte liest sie aus den 27 meisterhaft formulierten und mit so originellem wie meist wütendem Personal ausgestatteten Short Storys »Ada« und »Puzzle« - letztere ist besonders verspielt konstruiert. Die rund 40 begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren dabei nicht nur, dass sie einen Geheimvorrat von Kanzlers beiden vergriffenen Romanen noch via Website ergattern können, sondern bekommen ihre Buchexemplare jeweils samt individuellen Zeichnungen signiert. Auch die Ameisenköniginnen-Collage auf dem Buchcover stammt von der einstigen Lyrikerin, die heute aber »mehr Breite« braucht, um zu sagen, was sie sagen will.

Joachim Zelter las aus seinem Roman »Hoch oben«. Foto: Claudia Reicherter Joachim Zelter las aus seinem Roman »Hoch oben«. Foto: Claudia Reicherter

Fieberhafte Satire. Eine »Intensivlesung« nennt sein langjähriger Verleger Hubert Klöpfer das, was der Tübinger Autor Joachim Zelter dem Publikum im Großen Sitzungssaal des Rathauses bietet. Jener kann in rund 70 bequemen Sesseln gar nicht alle Fans fassen, die Auszüge aus dem neuen, von der Kritik gelobten Roman »Hoch oben« hören wollen. Der 1962 in Freiburg geborene Hüne tritt leger auf, in Shirt, Steppweste und Schirmmütze. So mag sich das Publikum auch seinen Helden Jeremy Ash vorstellen. Zelter wählt die vorgetragenen Szenen geschickt so, dass sie zwar einen Eindruck von der fieberhaften Satire über einen mediengeilen schwäbischen Oberbürgermeister bieten, aber nicht zu viel verraten. Das macht Lust auf mehr. Eine hörbehinderte Besucherin aus Ulm lobt: »Ich habe ihn total gut verstanden, trotz seiner Schnelligkeit.« Da zahlt sich nicht zuletzt das Sprechtraining vor vielen Jahren als Mitglied einer der zahlreichen Brechtbau-Theatergruppen aus.

Das Kino der Nacht. Er hat ein Faible für monumentale Werke. Gattungsgrenzen sind ihm oft zu eng und die Welt fast zu klein. Dazu ist Raoul Schrott auch live ein begnadeter Erzähler, der keine Passage vorlesen muss, sondern einer, der frei redet, locker den Spannungsbogen hält und in anderthalb Stunden jede Menge Erkenntnisse nebenbei serviert. So müssen die Griechen Homer gelauscht haben. Sein »Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit« macht klar, wieso jede der großen Kulturen ganz andere Bilder im Nachthimmel sieht und welche Geschichten sie jeweils dazu erfindet. Auch Buchhändler sind nach seiner Darstellung begeistert: Endlich mal ein Werk, das schon teuer aussieht und sich als Geschenk für besondere Anlässe empfiehlt.

Seine erste Lesung auf Deutsch hat er vor Jahren in Tübingen gehalten. Jetzt sagt Saša Stanišić: Ich lade mich gerne wieder fürs nächste Bücherfest ein. Foto: Joachim Kreibich Seine erste Lesung auf Deutsch hat er vor Jahren in Tübingen gehalten. Jetzt sagt Saša Stanišić: Ich lade mich gerne wieder fürs nächste Bücherfest ein. Foto: Joachim Kreibich

Test funktioniert. Saša Stanišic ist Spezialist für lange Titel. Der 47-Jährige liest nicht nur aus dem Werk »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne«. Sein neues, das Ende Oktober auf den Markt kommt, soll angeblich »Mein Problem beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck dargestellt wird« heißen. Ein Kapitel über »Genossin Rozalija Mimic« trägt er testweise vor und ist bereit, Verbesserungsvorschläge anzunehmen. Die Geschichte von der gefürchteten Mathe-Lehrerin, die plötzlich vom Schulstoff abweicht und den Kindern angesichts des nahenden Bürgerkriegs Lektionen in Vorsorge und Güte gibt, trifft vorbehaltlos auf Applaus.

Was Russland vorhat. »Es muss nicht genau so kommen«, sagt er selbst, »aber es könnte.« Politikwissenschaftler und Militärexperte Carlo Masala schildert, was er für plausibel hält, wenn der Westen die Ukraine nicht ausreichend unterstützt und Russland den Krieg gewinnt. Bücherfest-Organisator Heinrich Riethmüller, der das Buch »Wenn Russland gewinnt: Ein Szenario« gleich nach Erscheinen gelesen hat, findet nach den jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen und Kampfjets: »Es ist erschreckend, wie viel schon Realität geworden ist.« Mit dem Tübinger Politikprofessor Thomas Diez ist sich Masala einig, dass die demokratischen Kräfte hierzulande gut daran tun, ihre freie Gesellschaftsform auf allen Feldern entschieden zu verteidigen.

In der Tübinger Westspitze: Miku Sophie Kühmel mit dem Roman »Hannah« über Hannah Höch. Foto: Christoph B. Ströhle In der Tübinger Westspitze: Miku Sophie Kühmel mit dem Roman »Hannah« über Hannah Höch. Foto: Christoph B. Ströhle

Wie man integer bleibt. Miku Sophie Kühmel hat einen Roman über die 1889 in Gotha geborene Malerin, Grafikerin und Collagekünstlerin des Dadaismus Hannah Höch geschrieben. Die Beschäftigung mit ihrer Biografie habe sie auch menschlich bereichert. Sie habe das Gefühl gehabt, sagt die aus Thüringen stammende Autorin in der Tübinger Westspitze unter Applaus, dass sie von ihr auch lernen könne, »wie man eine integre, antifaschistische Künstlerin sein kann in Zeiten, in denen der Faschismus erstarkt«. Höchs Werk galt in der Zeit des Nationalsozialismus als »Entartete Kunst« und war mit einem Ausstellungsverbot belegt. In Kühmels Roman klingt die Vertreibung und spätere Schließung der Kunstschule Bauhaus unter dem Druck der Nationalsozialisten an. Im Zentrum aber steht Hannah Höch, die 1926 die niederländische Schriftstellerin Til Brugman kennenlernt, mit der sie 1929 in Den Haag und dann bis 1936 in Berlin zusammen lebt und arbeitet.

Beschörung der Mutter. Nora Gomringer, die Lyrikerin und Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015, ist mit Prosa nach Tübingen gekommen. »Am Meerschwein übt das Kind den Tod« heißt ihr Buch und ist der Versuch, als vermissende Tochter ihrer verstorbenen Mutter hinterherzuschreiben. Dabei wundert sie sich, »wie wenig sie sich beschwören lässt, wenn ich es will«. Da sie weder ihr noch ihrem berühmten Vater, dem Begründer der Konkreten Poesie Eugen Gomringer, unrecht tun will, gab sie ihr Manuskript vor der Veröffentlichung einem »sensitivity reader« - in diesem Fall einer 80-jährigen Frau - zum Lesen. Sie wollte nicht als Tochter erscheinen, die nachtritt, aber doch Dinge auch offen ansprechen. Die Depression ihrer Mutter, Tochter eines hochrangigen SS-Offiziers, und die Seitensprünge ihres Vaters beispielsweise. Nora Gomringers Buch ist aber auch sehr liebe- und humorvoll. Und man erfährt, dass Günter Grass ihr als Kind mit Schokolade eine langweilige Akademie-Sitzung, zu der ihr Vater sie mitnahm, versüßte. (GEA)