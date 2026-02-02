Geteilter Titel beim Reutlinger Solotheater-Festival »Monospektakel«

Lilly-Marie Vogler im Solotheaterstück »Iphigenies Rache«, das beim Reutlinger Monospektakel 2026 gemeinsam mit dem Stück »Angst« den ersten Platz belegte.

REUTLINGEN. Einen Doppelsieg gab es beim »Monospektakel« der Tonne, das am Sonntag zu Ende ging: Die Produktionen »Angst« und »Iphigenies Rache« teilen sich den Sieg.

Die Publikumsjury der 15. »Monospektakel«-Ausgabe bestand dieses Jahr aus Lars Christiansen, Abrahim Dold, Christiane Kohrs, Samuel Roth und Christa Schuster-Salas. Und sorgte für eine eigene Premiere beim Solo-Festival an der Reutlinger Tonne: Zum ersten Mal teilen sich zwei Produktionen den ersten Platz. Dies sind »Angst« von und mit der Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann und »Iphigenies Rache« mit Schauspielerin Lilly-Marie Vogler. Wildmann adaptierte Stefan Zweigs gleichnamige Novelle über eine Frau zwischen Einsamkeit, Sehnsucht und Schuldgefühlen. Vogler holte den antiken Iphigenie-Mythos ins Heute und die Titelheldin aus ihrer Opferrolle.

Beeindruckte durch ihr klassisches Schauspiel-Solo: Lisa Wildmann in »Angst« nach der Novelle von Stefan Zweig Foto: Thomas Kölsch Beeindruckte durch ihr klassisches Schauspiel-Solo: Lisa Wildmann in »Angst« nach der Novelle von Stefan Zweig Foto: Thomas Kölsch

Die Jury begründete, sie habe den ersten Platz aufgeteilt in die beiden Kategorien »Mono« und »Spektakel«. Lilly-Marie Vogler habe in letzterem Punkt gesiegt. Ihr modern interpretierter Mythos der Iphigenie habe auf der Bühne Tonne 2 mit abwechslungsreichen Mitteln das Publikum angesprochen. Dass dieses bei den facettenreich gespielten Emotionen mitgegangen sei und sich abgeholt gefühlt habe, sei an den überwältigenden Reaktionen deutlich geworden.

Im Aspekt »Mono« des klassischen Schauspielsolos hingegen sei Lisa Wildmann Siegerin geworden. Sie habe allein durch die Macht des Wortes das Publikum in den Bann gezogen und im intimen Setting des Tonnekellers klassische Schauspielkunst mit unkonventionellem Bühnenraum verbunden. Das Publikum sei durch reines Angespieltwerden Teil der Inszenierung geworden, was die Beklemmung der Hauptfigur spürbar gemacht habe.

Spannende Publikumsgespräche

Auf den zweiten Platz wählte die Jury Bernhard Dechants »Oskar Werner: Kompromisslos in die Wiedergeburt« über Leben und Sucht des titelgebenden österreichischen Schauspielers, auf Platz drei Atina Tabés »Ferferi ????? – Vom Ankommen und Fernbleiben« über die Geschichte einer iranstämmigen Bäckerin in Deutschland. Alle Stücke, so betont die Jury, seien in ihren unterschiedlichen Perspektiven und ihrer Themenbreite wertvoll und unterhaltsam gewesen.

In den Publikumsgesprächen, die jeden Abend abschlossen, sei der Funke über den Bühnenraum hinaus weitergetragen worden. Hier sei nicht nur zu erleben gewesen, wie das jeweilige Stück entstanden sei, sondern auch, was Theater bedeute – gerade für die Beteiligten als Privatpersonen. (GEA)