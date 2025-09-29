Gesangskunst vom Feinsten: Helene Schneiderman in der Reutlinger Kreuzkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ihrer sängerischen Laufbahn hat Helene Schneiderman schon viele Glanzpunkte gesetzt, insbesondere an der Staatsoper Stuttgart, deren Ensemble sie von 1984 bis 2022 angehörte. Ganz gleich, ob wir diese außergewöhnliche Mezzosopranistin als eindringliche Floßhilde in Wagners »Rheingold« hörten, in vokaler Hochkultur in Mozarts »Hochzeit des Figaro« oder als bezwingende Kurfürstin in Henzes »Prinz von Homburg« - stets erlebten wir eine Künstlerin mit großartiger Bühnenpräsenz und exzellenter Stimmdisposition. Nun präsentierte sie sich mit einem Liederabend in der Reutlinger Kreuzkirche zugunsten der Erika Seeger Stiftung für Tumorkranke am Klinikum Reutlingen, die auch in den zurückliegenden Monaten einmal wieder modernste diagnostische und therapeutische Verfahren in der Chemoambulanz oder auf der Palliativstation mitfinanzierte, die der Krankenhausträger alleine so nicht hätte realisieren können.

Schneidermans Interpretationen waren geradezu idealtypisch, so in der empfindsam nachgezeichneten Stimmungsschilderung von Felix Mendelssohn Bartholdys Heine-Vertonung »Leise zieht durch mein Gemüt«. Hier wie auch in den nachfolgenden Stücken zeigte sich, wie hoch differenziert sie jedem einzelnen der vorgetragenen Lieder den diesem eigentümlichen Charakter zu verleihen imstande ist. Es fand sich beispielsweise auch die subkutane Ironie in der Kavatine der Cenerentola, dem »Aschenputtel« also, dem Rossini so wunderbare Opernform und Schneiderman seit ihrem Debüt in Stuttgart so herrliche Gestalt verliehen hat.

Der Altarraum als Bühne

Ihr Reutlinger Programm wurde zu einer Art autobiografischem Spiegel ihres Künstlerlebens. Da ließ sie luzide die Verführungskunst von Bizets Carmen in deren Habanera funkeln, somit in einer Partie, in der sie ebenfalls Triumphe feierte. Was nicht zuletzt an der perfekten Ausgestaltung der französischen Deklamation lag. Wie ihr Vortrag in der Kreuzkirche überhaupt ein Musterbeispiel für Textgestaltung war, egal in welcher Sprache.

Auch den Rossini zum Einstand zelebrierte sie mit der gebotenen Italianità. Und zeigte hier wie bei Bizet ihr musikdramatisches Feuer, ihr Raffinement in der Gestaltung von Ausdrucksnuancen, ihre theatralische Präsenz. Da genügten einige wenige Versatzstücke wie drei Paar Schuhe für das Aschenputtel oder eine rote Boa für die Carmen, um den Altarraum zur Bühne werden zu lassen.

Bewegende jiddische Lieder

Gleichermaßen überzeugend: die jiddischen Volks- und Kinderlieder, welche sie seit früher Jugend begleitet haben. Subtil und vom Pianisten Götz Payer nuanciert mitgetragen, erklangen diese teils von Wehmut durchwirkten, teils in gespielter Leichtigkeit verfassten, teils mit ionisierender Frivolität gewürzten Gesänge. Und so wie sie in »Yome, yome« mit erkennbarer Freude das Augenzwinkern dieser Musik Gestalt annehmen ließ, schattierte sie zart ein Schlaflied des Kantors Moishe Oysher und berührte mit der Tragik einer in Töne gefassten Engelsmetapher des 1944 in Auschwitz vergasten Dovid Beyglman. In diesem Lied kam die hohe künstlerische Kompetenz von Götz Payer noch dahingehend zu weiterer Entfaltung, dass er das Arrangement hierfür herstellte, dabei Vokal- und Klavierpart fantastisch zusammenführte und in der Ausgestaltung genauso einfühlsam wie versiert musizierte.

Geradezu pianistische Virtuosität war gefordert in George Gershwins »The Man I Love« und einem Tango aus Leonard Bernsteins Oper »Candide«. Und Schneiderman war die hierfür kongeniale Sängerin: Sie verfügte über die Gestaltungsmittel von Anmut und Anteilnahme, Gehaltfülle und funkelnder Brillanz. Das Publikum reagierte mit Standing Ovations. Worauf eine Zugabe erklang, die ebenfalls von der programmdramaturgischen Intelligenz dieses Liederabends zeugte: »Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück«, eine Solo-Version jenes Stücks, welches die Comedian Harmonists bei ihrem letzten Auftritt an allerletzter Stelle vorgetragen hatten, bevor die Nazis sie in ihrer legendären Sextett-Besetzung auseinandertrieben. Sehr anrührend, und tief bewegend. (GEA)