Ein neuer Geist: Reutlinger Kammerorchester mit dem Motettenchor Stuttgart

REUTLINGEN. Die Reutlinger Kreuzkirche wurde auch dieses Mal voll, die Atmosphäre war familiär. Auch der vordere Bereich war gut besetzt mit dem sinfonischen Kammerorchester und dem etwa 30-köpfigen Motettenchor. Am Dirigentenpult: Ella Rosenberg. Als vielseitig ausgebildete Musikerin studiert sie derzeit Orchesterdirigieren, hat den Motettenchor Stuttgart 2022 und das Reutlinger Kammerorchester im April 2025 übernommen.

Das Programm entspricht der Tradition des Reutlinger Kammerorchesters: große Meisterwerke, die intensive Auseinandersetzung fordern. Diesmal sind dank der Dirigentin zwei Chorwerke dabei, der Beginn von Haydns »Schöpfung« sowie das »Schicksalslied« von Brahms; nach der Pause folgt Beethovens Sinfonie Nr. 5.

Spannungsreiches Spiel

Davor spricht die Dirigentin; sie spannt einen Rahmen mit den Stichworten »Ursprung – Bestimmung – Verantwortung«. Für den Ursprung steht Haydns Oratorium »Die Schöpfung«, dessen Anfang mit der »Vorstellung des Chaos« den Auftakt bildet, berühmt für seine kühnen harmonischen Wendungen. Das Orchester folgt ihnen konzentriert und in großer Ruhe, Ella Rosenbergs ausdrucksvolles Dirigat inspiriert zu weicher Bewegung und spannungsreichem Spiel.

Dann folgt eigentlich ein Bass-Solo, in diesem Fall tadellos vorgetragen durch eine Choristin, der sanfte Einsatz des Chors und der magische Moment des »Es werde Licht« als Explosion der Klänge – das Publikum hält den Atem an.

Haydn geht in Brahms über

Fast unmerklich geht Haydn danach direkt in Brahms über, die entrückte Stimmung ist dieselbe; Chor und Orchester verleihen ihr beseelte Bewegung, bevor sie die Bestimmung des gebeutelten Menschen mit großer Schlagkraft und starken Akzenten herausstellen. Brahms hat Hölderlins Text durch einen versöhnlichen Ausklang gemildert, der ebenso einfühlsam nachgestaltet wird.

Auch wenn Schindlers Aussagen über Beethoven als suspekt gelten und dieser selbst mit seiner »Fünften« eher freiheitliche Ideen verband, bleibt sie weiterhin die »Schicksalssinfonie«. Vor Jahren hätte das Reutlinger Kammerorchester sie womöglich mit Pathos belastet – doch nun weht ein anderer Wind; sichtbar auch daran, dass Violinen und Violen im Stehen spielen und hellwache Präsenz zeigen.

Gesungene Friedensbitte

Die zeichnet aber auch alle anderen aus: Eine neue Spielfreude scheint sie erfasst zu haben. Jede und jeder hört genau hin, die Einsätze sitzen, der Klang entfaltet sich frei und durchsichtig. Das Publikum spitzt die Ohren, wenn die Bläser als lupenreine Solo-Ensembles heraustreten, oder wenn am Übergang zum Finale ein präzises, luftiges Pizzicato die Spannung erhöht, und bejubelt am Ende eine durchweg wohlgelungene, mitreißende Aufführung. Als Dreingabe dient eine gemeinsam gesungene Friedensbitte aus der Bach-Kantate BWV 42; die Dirigentin dankt ihren Musizierenden – einzeln. (GEA)