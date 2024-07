Bereiten das Reutlinger Sommertheater »Molière« vor: Regisseur Enrico Urbanek (von links), Ausstatterin Sibylle Schulze, Autor und Schauspieler Thomas B. Hoffmann, Dramaturgin Alice Feucht und der Vorsitzende des Tonne-Theatervereins Thomas Lambeck. Foto: Christoph B. Ströhle Bereiten das Reutlinger Sommertheater »Molière« vor: Regisseur Enrico Urbanek (von links), Ausstatterin Sibylle Schulze, Autor und Schauspieler Thomas B. Hoffmann, Dramaturgin Alice Feucht und der Vorsitzende des Tonne-Theatervereins Thomas Lambeck. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.