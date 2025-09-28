Die letzte Party: »Patient Zero 1« am Tübinger Zimmertheater

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Lange ehe das Stück beginnt, hängen Stimmen im Raum. Sie überschneiden sich, sie vermengen sich, sie werden zum steten Raunen, das sich als Widmung zu erkennen gibt. An diesem Abend im Tübinger Zimmertheater soll erzählt werden von den Toten der Schwulenszene, von jenen, die an Aids starben oder sich der Krankheit halber das Leben nahmen.

Verfasst wurde das Stück von Marcus Peter Tesch, geboren 1989 in Deggendorf, Niederbayern. »Patient Zero 1« feierte 2024 Premiere am Staatstheater Kassel. Seine selbstbekundete Agenda besteht darin, queere Perspektiven und Geschichten sichtbar zu machen. In diesem Fall im Hinblick auf eine Erkrankung, die sich vor mehr als 40 Jahren ausbreitete – und von ihm mit der jüngst überstandenen Pandemie gleichgesetzt wird. Dass für viele Menschen Corona als die erste Pandemie angesehen wird, ist für ihn ein Skandal – und Symptom für eine Gesellschaft, die wegsieht.

Kunststück und Provokation

Wie Tesch nun zum Hinsehen zwingen will, das allerdings ist Kunststück, Provokation, Grenzüberschreitung. Ein Kunststück für die Schauspieler, die sich scheinbar leicht, komisch, tragisch, durch eine enorme Textmenge kämpfen. Eine Provokation und Grenzüberschreitung, da dieser Text auf eine grotesk zugespitzte Weise entschieden pornografische Passagen enthält.

Zunächst einmal jedoch sieht man die drei Spieler – Johanna Engel, Stefan Herrmann, Jel Woschni – vor einer Wand, gekachelt im Muster eines TV-Testbildes (Ausstattung: Clara Rosina Straßer). Da hocken sie auf Plastikstühlen, die an Klassenzimmer denken lassen, und rezitieren erst einmal lange – sehr lange – einen stotternden Prosatext, der den Moment, in dem es geschieht, ins Endlose dehnt: Der Tod klopft an. In einem Dschungel aus zerhackten Worten, Silben, kreisender Sprache, zeigen Engel, Herrmann und Woschni erstaunliches Durchhaltevermögen und mimische Komik.

Der Tod platzt herein

Dann kommt das Stück an, die Textbildkulisse klappt auf, man findet sich in einem Partykeller. Die Spieler stehen an der gut bestückten Bar und plaudern wortreich über Alltag und Sexualverhalten: »Das ist meine Fick-Kultur.« Die Szene ist schrill, die Charaktere sind es auch, der Tod klopft schließlich an – beziehungsweise: die Tod. Denn: »Es geht hier nicht um Gender, es geht hier mehr um Logik.« Die Tod, fortan gespielt von Johanna Engel, platzt in die Party hinein und hört sich geduldig an, was da so dahergeredet wird. Sie (die Tod) ist, wie das Stück wissen lässt, in einer Art Midlife-Crisis, denkt zu viel nach, eilt derweil von Tür zu Tür, erledigt ihr Geschäft. Die Rolle des Todes in der Gesellschaft hat sich geändert, die Seuche, die verleugnet wird, hat ihren Teil dazu beigetragen.

Alldieweil mutet das Stück an wie eine schräge Komödie im homosexuellen Milieu, die plötzlich ins Grauen kippt. Alles wirkt überspitzt, slapstickhaft. Und der Tod, der als Mädchen umgeht und die Seelen aufsammelt, ist möglicherweise direkt einer Fernsehserie entlehnt.

Krankheit und Ausgrenzung

Der letzte Teil des Abends dagegen ist ernst, stellt Realitäten vor, spricht vom realen Sterben. Bildsequenzen werden zugespielt, die Schauspieler sprechen erschütternd von der Krankheit, ihren körperlichen Folgen, der sozialen Ausgrenzung. Johanna Engel gibt einer Frau Gesicht, die sich während der Pandemie entschloss, Kinder zur Welt zu bringen. Wie Testimonials wirken diese Szenen, sind aber im Text des Stückes verankert, wurden vom Autor aufgeschrieben während seiner Recherchen.

»Patient Zero 1« mutet von der Gestaltung der chorischen Passagen bis zur Thematik an wie ein Echo der Intendanz von Peer und Dieter Ripberger, zuletzt von Peer Ripberger. Genau das ist das Stück auch. Erstaunlich aber, dass unter der akuten Intendanz der Ripbergers dort niemals in solch aggressivem Ton gespielt wurde. Thomas Bockelmann, der neue Intendant, ist zugegen, steht zuletzt mit dem Team auf der Bühne, hält sich aber zurück: Seine Welt ist dies nicht, das spürt man. (GEA)