Die komischere Schöpfungsgeschichte: Gardi Hutter im Reutlinger franz.K

REUTLINGEN. Im randgefüllten Reutlinger franz.K begegneten am Sonntagabend viele Menschen einem Wunder aus Komik, Tiefsinn und wildem Gebrabbel. Gardi Hutter, weltberühmte Clownin aus der Schweiz, zeigte dort ihr jüngstes Programm.

Die Kraft der Verwandlung, die Geburt neuen Lebens, die Evolution der Natur – so beschreibt Gardi Hutter selbst ihr neues Stück, gibt Zuschauern also einen roten Faden in die Hand, an dem sie sich durch das rund 70-minütige Labyrinth tasten können. Auch beschreibt die Ankündigung »gardiZERO« als eine »vergnügliche, philosophische Auseinandersetzung mit dem Nichts, dem Anfang aller Dinge«. Das ist ein Vorsatz, der Konsequenzen hat: Nicht nur entpuppt sich das Stück als clowneske Kosmogonie – Gardi Hutter, die in vielen Programmen auf wundervolle Weise mit vielen Dingen spielte, die ihre Bühnenfigur wie jeden seriösen Clown mit den Dingen des Alltags ringen ließ, die als Schweizer Maus vor 37 Jahren schon tapfer um ihren Käse kämpfte, in ihrem letzten Programm den Erdgeist Gaia anrief, immer mit Kulissen, Utensilien von ganz adäquater Skurrilität, spielt hier, buchstäblich, mit dem Nichts.

Die Fantasie spielt mit

Nichts ist da als diese Figur mit langem, zotteligem, weißem Haar, im bunten, zotteligen Rock, mit enger roter Weste, auf der sich Kringel, Ringe, Punkte tummeln wie Sonnen und Planeten, eine Figur mit Augenbrauen, so spitz und steil aufgeschminkt, dass sie zürnend oder ganz erhaben heiter wirken können. Gardi Hutter steht alleine auf der Bühne. Sie verfügt nicht über Utensilien oder Kulisse. Alles, was sie meint, die Welt, in der sie sich bewegt, erschafft sie mit ihren Gesten, ihrem Spiel, ihrem Gesichtsausdruck. Und alles, das dem Zuschauer helfen könnte, in diese Welt hinein, fehlt. Er ist gefordert, mit seiner Fantasie, seiner Konzentration, in jedem Moment. Er wird den lustigen Faden der Interpretation verlieren, geradezu notwendig, wird ihn wiederfinden, vielleicht. Spätestens dann, wenn Gardi Hutter sich, für viele offensichtlich, unter einem kegelförmigen weißen Zelt in ein Spermium verwandelt hat, das sich angestrengt den Weg erkämpft in eine neue menschliche Form hinein.

Allzeit vor Augen hat das Publikum die Clownin, die schaut und staunt und kämpft, die gluckst und tausend cartooneske Geräusche von sich gibt, die Hände ringt, ein empörtes, erschrecktes, eifriges, beglücktes Gesicht zeigt, eine drollige, unwahrscheinlich liebenswerte Erscheinung von lebhaft wechselndem Ausdruck. Gardi Hutter wird im März 73 Jahre alt. Sie wurde geboren in Altstätten, einer Kleinstadt im Schweizer Kanton St. Gallen. Sie ließ sich ausbilden zur Schauspielerin in der Schweiz, war Clownsgesellin in Italien, drei Jahre lang. 1981 wurde sie bekannt mit dem Stück »Jeanne d’ArPpo – Die tapfere Hanna«, das sie gemeinsam mit Ferruccio Cainero schrieb, Schauspieler, Regisseur, Autor, ihrem Lehrer und, bis 1992, Ehemann. Gardi Hutter bereiste mit ihrem »clownesquen Theater« die ganze Welt, gab seit 1981 mehr als 4.000 Vorstellungen, schrieb Theaterstücke, ein Zirkusprogramm, drei Musicals, setzte sich als eine von wenigen Frauen in der erstaunlich männerdominierten Welt der Clownerie durch, erhielt, neben vielen anderen, den Valentin-Karlstadt-Preis der Stadt München (2022).

Rätselhaftes Glück

Mit Hanna, der pummelig, boshaften Wäscherin, die sie in vielen ihrer Programme zeigte, im Kampf mit den Tücken des Alltags, hat »gardiZERO« nur noch wenig gemein. Gardi Hutters neues Programm feierte seine Uraufführung im April 2025 im Theaterhaus Stuttgart. Verfasst wurde das Stück von Hutter gemeinsam mit Michael Vogel, dem künstlerischen Leiter der Familie Flöz. Sie spielt viele Rollen, wechselt fliegend, ist Männchen, Weibchen, will sich paaren, stößt Urgeräusche aus, knurrt und geifert, gurrt, surrt und summt in einem ewig komischen Zwiegespräch mit sich selbst. Sie blickt sich um, sie stiehlt sich feixend aus dem Rampenlicht. Sie reiht szenische Miniaturen aneinander, die sich aus dem Stegreif nur manchmal entschlüsseln lassen. Sie popelt in der Nase. Und wenn sie den Koffer öffnet, den sie zuerst auf die Bühne getragen hat, in einem weiten, grauen, schimmernden Mantel, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Gardi Hutter lässt im franz.K ein Publikum zurück, das noch lange nach diesem Ende schmunzelt, das lange noch diskutieren möchte, was es gerade sah, und das alles sehr gerne noch einmal sehen möchte. (GEA)