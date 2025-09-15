Die ganze Welt der Liebe: Musik und Poesie am Tübinger Zimmertheater

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Tisch, ein Glas, ein Blatt, eine Gitarre. Ein Musiker, ein Schauspieler, Musik, Gedichte. Vier poetisch-musikalische Abende wird es geben in der neuen Spielzeit des Tübinger Zimmertheaters. Jeder wird sich einem anderen Thema widmen, alle werden sie bestritten von Thomas Bockelmann, der jüngst die Intendanz des Theaters übernahm, und dem Schweizer Gitarristen Christoph Denoth. Bockelmann spielte tags zuvor selbst bei der Premiere seiner Inszenierung von George Taboris »Mutters Courage«. All das muss man auch als Ausblick auf die kommenden Monate interpretieren. Thomas Bockelmann verspricht mit diesem Auftakt Theater, das einen sehr feinfühligen, unangestrengt präzisen und persönlichen Umgang mit Texten betreibt.

Von Goethe bis Bachmann

Und diese Texte sind gewählt. Die Suche nach der Liebe beginnt unter dem Titel »Verweile doch! Du bist so schön!« bei Goethe. Sie führt zu Heine, Nietzsche, Rilke, Joachim Ringelnatz und Erich Kästner, Else Lasker-Schüler, Rose Ausländer, Ingeborg Bachmann, Bertolt Brecht. Ein fabelhafter Höhepunkt des insgesamt wunderbaren Abends ist Friederike Mayröckers frühes Gedicht »Wie ich dich nenne wenn ich an dich denke und du nicht da bist«, denn diese Reihung von überschäumenden, kindlichen, surrealen Wortfügungen – ein Possessivpronomen nur pro Zeile plus eine Wortschöpfung – scheint mit ihrem Übermut geradezu den Raum zu sprengen. »Meine Schotterblume«, ruft Thomas Bockelmann, »mein Schlummerkind.« Und später: »Mein Treppenfrosch, mein Lichterkranz, mein Frühlingsdieb, mein Zittergaul, meine Silberschnecke, mein Tintenfasz.« Und Christoph Denoth fällt ein, füllt die Pause zwischen den Worten mit Melodien.

Es ist das einzige Gedicht des Abends, bei dem Sprache und Musik sich mischen. Das einzige auch, das eine Antwort erhält – denn gleich liest Bockelmann Ernst Jandls Gedicht »Paar, über 50«, knapp, trocken, mit mehr als nur einem Hauch von Glück und Endlichkeit: Da wünscht sich der Dichter, nur ein Teil des Paares möge eine weitere Lebensphase erreichen, und die möge kurz sein. »Friederike Mayröcker hat Ernst Jandl aber um 21 Jahre überlebt«, fügt Bockelmann hinzu. Und welch ein Gegensatz zu Nietzsche, der eben noch sprach von aller Lust, die Ewigkeit will.

Liebesgedicht aus Tübingen

Das Mosaik der Texte, das Bockelmann ausbreitet, zeigt die Liebe von sehr vielen Seiten – verrückt, frech, fordernd, räsonierend, abgeklärt, fragend, dunkel und hell. Von Heines Schwärmerei »Im wunderschönen Monat Mai« über Ringelnatz‘ so knappes »Ich hab dich so lieb« und Lasker-Schülers verrückten Tibetteppich (»Süsser Lamasohn auf Moschuspflanzenthron / wie lange küsst dein Mund den meinen wohl«) bis hin zu Brechts ganz knappen, sachlichen »Fragen«, in denen der Schrecken das Gefühl durchdringt. Auch ein Gedicht von Hans Sahl, verfasst in Tübingen, ist Teil der Lesung.

Christoph Denoth nahm mehrere Musikalben auf, konzertierte in der ganzen Welt – und begleitet Thomas Bockelmanns Lesung sensationell. Er beginnt leise, zart, mit Stücken von Joachim Malatz, John Dowland, Francisco Tarrega, Felix Mendelsohn Bartholdy, spielt dann in der zweiten Hälfte des Abends Kompositionen von Heitor Villa-Lobos, unterbrochen von einer Sarabande Bachs. Das alles mit so viel Kraft, Gefühl und Können, dass man ihm zurufen möchte: »Verweile doch.« Aber, unbesorgt: Er kommt ja wieder. (GEA)