Der Reutlinger Kammermusikzyklus startet mit Quartettmusik vom Feinsten

REUTLINGEN. Zum Auftakt gab's gleich die Königsdisziplin beim Reutlinger Kammermusik-Zyklus: Das Streichquartett gilt seit Beethovens Meisterwerken als Spitzengattung des Genres. Mit dem Vogler-Quartett hatte sich Zyklus-Leiter Friedemann Rieger eine Formation gesichert, die bereits seit 1986 zusammenspielt.

Bei so viel Erfahrung fragt man sich, ob die Herren nicht in Routine erstarren. Aber nein! Das Jungverliebte kitzeln sie keck heraus aus Antonín Dvoráks Bearbeitungen seiner frühen Lieder. Schumanns Es-Dur-Klavierquintett op. 44 wird zum Ringen zwischen raubauzigem Ungestüm und zarter Träumerei. Und in Edvard Griegs Streichquartett g-Moll op. 27 hört man förmlich die Brandung an die skandinavischen Gestade klatschen, so packend stellen sie die vier Sätze in den Raum.

Aus einem Guss

Am meisten besticht, wie die vier die Musik auf einen gemeinsamen Atem betten; wie sie das Tempo traumwandlerisch wie aus einem Guss variieren; und wie ihr Spiel eine gemeinsame Wärme ausstrahlt: Tim Vogler und Frank Reinecke an den Geigen, Stefan Fehlandt an der Bratsche und Stephan Forck am Cello sind zur Einheit geworden, aus der jeder bei Bedarf hervorblüht, ohne je zu dominieren.

Es ist kein Zufall, dass sie für Schumanns Klavierquintett Eugène Mursky dazugeholt haben. Der in Usbekistan geborene, in Moskau ausgebildete Pianist zeigt Kante, bleibt dabei aber immer Teil des Ganzen. Und auch er beherrscht dieses atmende Miteinander in Schumanns ständigen Dehnungen und Tempoaufnahmen.

Atemloses Dahinfliegen

So wird jeder Satz zur Charakterstudie, dicht dran am energetischen Zentrum der Musik. Bei Schumann etwa besticht das Karge, Zurückgenommene des zweiten Satzes, ehe wilde Erregung hervorbricht. Oder das atemlose Dahinfliegen des Scherzos, das einen Zwischenapplaus geradezu erzwingt. Bei Grieg ist es der Wechsel zwischen Volkstanz-Anklängen und schroffer Akkordik, was begeistert. Das Einbeziehen von Bratsche, Cello und zweiter Geige in die Melodik, warm und erdig. Und die an Fiddeltänze erinnernden Geigenmotive im Finale.

Für den großen Applaus bedankt sich das Quartett mit dem zweiten Satz »Intermezzo« aus dem zweiten Streichquartett Erich Wolfgang Korngolds von 1933: heitere Leichtigkeit und ein Anflug von Kaffeehaus-Atmosphäre. Ein gelungener Start der Reihe. (GEA)