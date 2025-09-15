Debütanten und große Namen: Das Tübinger Bücherfest Ende September

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Wir sind diesmal relativ politisch geworden«, sagt Heinrich Riethmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Osianderschen Buchhandlung in Tübingen, über das Tübinger Bücherfest. Doch nicht nur das. Die ganze Vielfalt der Literatur ist vertreten, wenn vom 26. bis zum 28. September das »Woodstock der Literatur«, wie Roger Willemsen das Festival in der Unistadt einst nannte, über die Bühne geht.

Riethmüller, der von 2013 bis 2019 Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels war, organisiert das Bücherfest zusammen mit Monika Fridrich (Stadtbücherei), Ulrike Geist (Lyrikhandlung am Hölderlinturm), Nancy Hünger (Studio Literatur und Theater), Norbert Kraas, Helge Noack (Buchhandlung Wekenmann) sowie Ulrike Sander, Frieda Ennen und Michael Raffel. Einen Länderschwerpunkt wie bei früheren Ausgaben gibt es diesmal nicht. Die Organisatoren hatten den Eindruck, dass ein solcher angesichts der Masse der gebotenen Lesungen ein Stück weit untergehen würde.

Bekannte Namen

Über 60 Literatur-Veranstaltungen stellt das Team auf die Beine. Im Programm tauchen große und bekannte Namen auf, darunter Takis Würger, Saša Stanišic, Caroline Wahl und Christian Berkel. Das Festival lässt aber auch Debütantinnen und Debütanten zu Wort kommen wie Christian Mitzenmacher und Mascha Unterlehberg.

Mitzenmacher erzählt in seinem Roman »Knallkrebse« von einem jungen Physiker, der eine Patenschaft für einen 16-jährigen Geflüchteten aus Afghanistan übernimmt. Unterlehbergs Debütroman heißt »Wenn wir lächeln« und handelt von zwei Freundinnen, fast Schwestern, die durch Wut, Schmerz und das Gefühl, sich behaupten zu müssen, verbunden sind.

Über Putin und extreme Rechte

Politisches klingt beim Bücherfest beispielsweise in Lesungen und Gesprächen mit Volker Weiß, Alexej Hock und Carlo Masala an. Der Historiker und »Zeit«-Journalist Weiß bietet eine Zeitdiagnose zur AfD und der extremen Rechten. Hock recherchiert beim Medienhaus »Correctiv« darüber, wie Putin Europa angreift. Der Politikwissenschaftler und Militärexperte Carlo Masala geht der Frage nach »Was, wenn Putin gewinnt?«.

Raoul Schrott, Stammgast beim Tübinger Bücherfest, fügt in seinem Band »Sternenhimmel« Sternsagen aus aller Welt zu einem Epos der Menschheitsgeschichte. Wolfgang Alber und Carolin Albers stellen ihren literarischen Wegweiser für die Schwäbische Alb vor.

Humanistische Appelle

Darüber hinaus feiert das Literaturfestival Jubilare. So wird in der Westspitze an den 150. Geburtstag des Komponisten Maurice Ravel erinnert. Die Pianistin Violetta Khachikyan und der Literatur- und Musikkenner Ralf Brückmann tun das. Auch Rainer Maria Rilke wurde vor 150 Jahren geboren. Das Ehepaar Edgar Selge und Franziska Walser trägt seine »Duineser Elegien« vor. Der Büchnerpreisträger Jan Wagner hat zusammen mit Norbert Hummelt 75 deutschsprachige Lyrikerinnen und Lyriker gebeten, ein selbstgewähltes Rilke-Gedicht in die eigene Stimme zu übersetzen. So entstand eine Anthologie. Thomas Mann - noch einer, dessen Geburtstag sich 2025 zum 150. Mal jährte - ist mit seinen humanistischen Appellen präsent, mit denen er den deutschen Hörern von 1940 bis 1945 ins Gewissen redete. Der Schauspieler Burghart Klaußner trägt beim Bücherfest einige dieser Radioansprachen vor. Außerdem liest Tilmann Lahme aus seiner Thomas-Mann-Biografie.

Die Veranstaltungen finden bei schönem Wetter unter anderem im Stiftsgarten, im Innenhof des Bürgerheims, des Wilhelmstifts und vor der Alten Burse statt – »eine malerische Kulisse der mittelalterlichen Stadt, die in der langen Tradition von Hölderlin, Mörike, Hegel und vielen anderen Geistesgrößen steht«, wie die Veranstalter betonen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es trockene Ausweichorte. Allerdings stehen für diese teils weniger Karten zur Verfügung. Einige Tickets gehen daher erst, wenn die Wetterprognose gut ist, in den Verkauf. (GEA)

