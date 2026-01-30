Das Kunstmuseum Basel begibt sich auf die Spur der Geisterwelt

Schon die Kunst der Romantik begeisterte sich für das Thema: Der Geisterjäger in »The Phantom Hunter« von William Blair Bruce von 1889 trifft in eisigen Bergeshöhen auf eine Spukgestalt.

BASEL. Es gibt den menschlichen Geist – und es gibt seinen dunklen Schatten: Geister, Spukwesen, nicht greifbar, die uns immer dann heimsuchen, wenn wir am wenigsten dafür gerüstet sind. Meist tun sie es in der Dunkelheit, die ja so schon ein gewisses Angstpotenzial birgt. Wobei bereits das ein Fingerzeig für ihre Herkunft ist: nämlich aus dem menschlichen Nervensystem, um genau zu sein: aus dem Gehirn. Mit anderen Worten: im Geist selbst.

Im Kunstmuseum Basel freilich sind zurzeit auch sonst die Geister los. Die vielen Regale und Tische im Foyer im Erdgeschoss sind gefüllt mit Merchandising­-Produkten. Da finden sich »Geister­taschen« zum Wucherpreis von 48 Schweizer Franken. Oder Tassen und Teller mit Geister-Motiven, auch Salz- und Pfefferstreuer in Spukgestalt (»Booh« für 54 Franken). Nicht zu vergessen Schaum- respektive »Gei­sterküsse«, das Stück für 2,50 Franken. Die Aufschrift auf einer Seifenverpackung – »Lady Macbeth’s Guest Soap« (warum nicht »Ghost Soap«?) – ist mit dem dezenten Zusatz versehen: »out damned spot«. Übersetzt lautet das Shakespeare-Zitat aus »Macbeth«: »Fort, verdammter Fleck!«

Alugeister vor dem Aufzug

Und so geht es weiter. Vor den Aufzügen erwartet uns ein übermannshoher »Großer Geist« aus Aluminium von Thomas Schütte. Im 2. OG flimmern uns schon von weitem Filmschnipsel mit Geistermotiven an der Wand vor dem Eingang zur aktuellen Ausstellung entgegen. Betritt man die Schau, ist man also bestens eingestimmt auf die ausladende Ausstellung »Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur«.

Ohne Leintuch kein Geist: Ryan Ganders Plastik »Tell my mother not to worry«. Foto: Ken Adlard Ohne Leintuch kein Geist: Ryan Ganders Plastik »Tell my mother not to worry«. Foto: Ken Adlard

Gleich eingangs zeigt Angela Deane in einer kleinformatigen Serie von Fotomonta­ge­n Geister in alltäglichen Situationen – etwa an einer gedeckten Tafel sitzend. Unvermutet stehen wir plötzlich vor Ryan Ganders Geist in Marmor von 2012: Das weiße Bettlaken, in das er sich hüllt, zieht er wie eine Schleppe hinter sich her.

Fingal und Hamlet

Im Folgesaal erscheint in einem Gemälde von John Everett Millais Ophelias bleiche Geistgestalt Hamlet auf der Bettstatt. Während in einem Bild aus dem 18. Jahrhundert Fingal die Erscheinung von Gespenstern seiner Vorväter hat. In einer Federzeichnung William Blakes wie in einer Lithografie von Eugène Delacroix tritt Hamlet dem Geist seines Vaters gegenüber; in einem Gemälde Saul der Hexe von Endor. Lauter lässliche Literaturillustra­tionen, die gewiss nicht die Annahme nahelegen, der jeweilige Künstler habe dem Geisterglauben gefrönt. Womög­lich ist selbst William Blair Bruce’s Gemälde »Der Geisterjäger« von 1889 mit nebelhafter Spukgestalt ein spöttisches Zugeständ­nis an den Geisterglauben der Zeit.

Historisches Rüstzeug eines Geisterjägers. Foto: Senate House Library, University of London Historisches Rüstzeug eines Geisterjägers. Foto: Senate House Library, University of London

Im dritten Saal schließlich wird uns das Rüstzeug von Geisterjägern vorgesetzt. Die gab es wirklich, mit Handkoffer und Fotoapparat hefteten sie sich auf die Spur der Phantome. Eine Vielzahl handwerklich gut manipulierter Schwarz­-Weiß-Fotografien aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert sollte die Existenz von Geistern beweisen: mit nebelhaften Gestalten, die neben oder hinter den realen Personen im Bild auftauchen. Mit Schriftzügen oder magischen Ziffern.

Spiritistische Séancen

Offenbar war der Geisterglaube ein einträgliches Geschäft; vom esoteri­schen Spuk in spiritisti­schen Séancen ließen sich selbst Thomas Mann oder C. G. Jung be­eindrucken. Sogar mit Daumenabdruck sollte die Geisterexistenz beglaubigt werden. Be­grif­fe wie »Pseudoteleplastische Morpho­gene­se« und handschriftliche Protokolle von Seancen sollten dem Treiben einen wissenschaftlichen Anstrich geben.

Im ganzen Brimborium verliert sich die Schau streckenweise. Sinnvoll wären diese nichtkünstlerischen Exponate in einer thematischen Schau zum Geisterglauben. Anders verhält es sich mit einer Reihe von Zeichnungen von menschlichen Medien: Werke von Personen, die glaubten, ihre künstlerischen Eingebun­gen von Geistern zu empfangen – und dabei vollwertige Kunstwerke schufen.

Mike Kelleys »Ectoplasm Photograph« spielt an frühe Fotografien an, die die Existenz von Geistern belegen sollten. Foto: Courtesy Mike Kelley Foundation of Arts Mike Kelleys »Ectoplasm Photograph« spielt an frühe Fotografien an, die die Existenz von Geistern belegen sollten. Foto: Courtesy Mike Kelley Foundation of Arts

Mehr in ironischer Absicht tauchen Geister in Werken bekannter zeitgenössischer Künstler auf: etwa in Meret Oppenheims »Gespenst über Leintuch« von 1962 oder in Gestalt von Erwin Wurms Gespenst in Badelatschen, auch in Sigmar Polkes »Telepathischer Sitzung« (1968). Ein Objektkunstwerk von Rosemarie Trockel behauptet im Titel, den »Direkten Draht zum Jenseits« zu haben. Und Mike Kelleys Fotoserie »Ectoplasm Photographs« mit Personen, denen »Ektoplasma« – eine obskure Geistersubstanz – aus Mund und Nase quillt, geriert sich ironisch als Rehabilitation der Geisterfotografien. (GEA)