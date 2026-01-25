Blutzoll und süßes Gift: Starker Monospektakel-Start am Reutlinger Theater Die Tonne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das verspricht ein starker Jahrgang zu werden. Was das Publikum zu Beginn des von Enrico Urbanek, Nikita Nagel und Michel op den Platz kuratierten Reutlinger Festivals Monospektakel am Theater Die Tonne zu sehen bekam, war packend und preiswürdig. Dabei ist der Preis, den die Jury nach Abschluss aller sieben Gastspiele am 1. Februar für das überzeugendste Stück vergibt, zwar viel beachtet, aber undotiert. Für das Festival bekommt die Tonne keinen Zuschuss. Es muss sich selbst tragen, was bei den 14 vorhergegangenen Ausgaben auch überwiegend gelungen ist.

Publikumsgespräche tragen zum Charme und zum Festivalcharakter bei. Vier Gastspiele folgen noch. Allen Produktionen gemeinsam ist, dass es sich um Bühnenmonologe handelt.

Jakob Gühring in »Romy, la mer et la musique«. Foto: Christoph B. Ströhle Jakob Gühring in »Romy, la mer et la musique«. Foto: Christoph B. Ströhle

So war der in Köngen geborene, in Berlin ausgebildete und lebende Schauspieler und Musiker Jakob Gühring zum Auftakt in »Romy, la mer et la musique« zu sehen. Einem Stück, in dem Gühring Teile eines Theatertexts von Guillaume Poix mit französischen und italienischen Chansons kombiniert, die weitere Assoziationsräume eröffnen. Dabei singt der Schauspieler selbst und begleitet sich auf dem Klavier, dem Akkordeon oder der Gitarre. Diese Lieder sind pointiert oder melancholisch, unbeschwert-frech oder mit Zwischentönen. Aus manchen formt Gühring echte Kabinettstückchen. Dafür erntet er Szenenapplaus.

Eingangs und ausgangs trägt er in Ich-Form die von Poix zu einem intensiven Monolog verdichteten Aussagen Romy Schneiders vor. Sätze voller Selbstzweifel, Trotz und Empfindsamkeit. Sätze, die als Träume, Wünsche daherkommen. Solche der Abgrenzung auch. Pathetisches, Äußerungen im Plauderton, philosophisch Verdichtetes. Sätze wie: »Ich möchte eine Königin sein, die ihrer Aufgabe gewachsen ist.« Reflexionen über Nähe und Distanz, über das eigene Inseldasein. Sätze, die Härte (auch gegenüber sich selbst) und Zerbrechlichkeit offenbaren. Die über die Schwierigkeit Auskunft geben, ein Leben neben dem Beruf zu leben, der der Schauspielerin wie eine Droge, ein süßes Gift erscheint. Sätze darüber, wie es sich anfühlt, nichts zu sein oder nie ganz zu existieren.

Facettenreiches Bild

Im Mittelteil lässt Gühring Alain Delon, die französische Synchronstimme von Romy Schneider oder auch Jean-Louis Trintignant zu Wort kommen, rundet so das Bild, macht das Schneider-Porträt facettenreicher und komplexer, auch widersprüchlicher. Und immer wieder führt er die angesprochenen Empfindungen oder Bilder in den Chansons etwa von Yves Montand, Nino Ferrer oder Paolo Conte fort. Das bringt ihm viel Sympathie und am Ende rauschenden Beifall ein.

In ihrer Soloperformance »Iphigenies Rache«, am Tag darauf zu sehen, schlägt Lilly-Marie Vogler zunächst in einem antiken Setting klassische Töne an. Es ist ihr eigener Text, den sie in dieser Produktion des Theaters Regensburg auf die Bühne bringt. Und der sie schon nach wenigen Minuten aus der Rolle fallen lässt. Denn sie ist fest entschlossen, Iphigenie, der Tochter Agamemnons und Klytaimnestras, eine Stimme zu geben, die über das hinausgeht, was Euripides in seiner Tragödie »Iphigenie in Aulis« ihr zugesteht. Dort erklärt sie, sie sei bereit, für Griechenland zu sterben.

Iphigenie soll geopfert werden

Bei Lilly-Marie Vogler kämpft Iphigenie, die noch nicht einmal volljährig ist, dagegen an, von ihrem Vater geopfert zu werden, damit dieser das griechische Heer nach Troja entsenden kann, um im Trojanischen Krieg zu kämpfen. Ohne das Opfer, so heißt es, verweigern die Götter den für die Überfahrt benötigten Wind.

Man sieht Iphigenie in einem Kerker, in dem sie isoliert auf den Moment ihrer Tötung wartet. In einer Brandrede rechnet sie ab - mit ihrer Familie, mit dem Patriarchat, das Opfer wie sie produziert, ohne dass jemand den Blutzoll, die Unmenschlichkeit hinterfragt. Vergebens träumt sie von einem Ende des stillschweigenden Einvernehmens angesichts dieser Grausamkeit. Auch die konkreten Pläne, die sie schmiedet - dass alle gemeinsam Wind produzieren, um ihren Tod zu verhindern -, erweisen sich als Irrweg. Zugleich ist ihre Auflehnung eine kraftvolle Liebeserklärung an das Leben, ihr Humor ein Schild gegen die Unterdrückung und die Barbarei. »Iphigenies Rache« besteht am Ende darin, dass sie die Stimme erhebt und Verantwortlichkeiten klar benennt.

Kraftvoll und leidenschaftlich

Das ist so kraftvoll und leidenschaftlich gespielt, in einer modernen Sprache ans Heute anknüpfend, dass Lilly-Marie Vogler vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wird. (GEA)

www.theater-reutlingen.de