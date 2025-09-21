Backstreet Boss rocken mitten im Metzinger Outlet Center

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der erste Anruf mit der Frage, was da denn im Outlet-Center los sei, ging ein, als beim Soundcheck die Basstrommel getreten wurde. Eine Ordnungswidrigkeit war es nicht: Mitten auf dem Metzinger Hugo-Boss-Platz fand am Freitag ein Rockkonzert statt. Unter dem stark fluktuierenden Publikum blieben gut 150 den ganzen Abend vor der Bühne, viele blieben ein paar Songs lang, tanzten dazu und sangen mit. Dann gingen sie wieder ihrer Wege.

Vielen der auswärtigen Einkäufer wird es so gegangen sein wie diesem Paar aus Radolfzell: »Wir wussten von der Einkaufsnacht. Die Band kam überraschend«, sagte Susanna Engler, die den Auftritt auf einer der gemütlichen Couchs, die um die Bühne herum aufgebaut waren, genoss. Ihr Mann Ralf nahm derweil ein Video auf, das er einem Freund in Koblenz schicken wollte: »Die sind richtig gut!«

Erfahrene Bandmusiker

Das ist so, weil alle fünf Mitglieder von Backstreet Boss erfahrene Bandmusiker sind, die bereits mit anderen Formationen auftraten. Alle fünf sind Angestellte der Hugo Boss AG. Drummer Christian Schwinn ist der Chef der Marke, Bassist Nikolai Vokuhl arbeitet in der Rechtsabteilung. Die IT-Abteilung ist mit Andrea Tadiotto (Gitarre), Sängerin Jennifer Brendli und Marc Ruff (Gesang, Gitarre) besonders stark repräsentiert. Ruff und Vokuhl riefen die Band vor zweieinhalb Jahren ins Leben. Der Konzern stellte den Proberaum auf dem Firmen-Campus. Auch wenn dieser nicht oft genutzt wurde.

»Wir können wenig proben, weil zumindest Christian für die Firma viel unterwegs ist«, erklärte Marc Ruff. Jeder übe viel zu Hause. Der Bandname Backstreet Boss entstand aus einer Umfrage im Intranet der Firma. Die vier Männer der Band stellten nach einer gewissen Zeit fest, dass eine zusätzliche Sängerin benötigt werde. Das wurde firmenintern beworben. In einer weiteren Umfrage im Intranet setzte sich Jennifer Brendle gegen neun Mitbewerberinnen durch. »Unsere Stimmen ergänzen sich richtig gut«, schwärmte Marc Ruff am Freitag.

Hits in Rock-Arrangements

Es war der erste Auftritt des Quintetts außerhalb von internen Veranstaltungen der Firma. Und der kam richtig gut an: Viele sangen die Stücke mit, etwa »Don’t You Forget About Me«, »Teenage Dirtbag« oder die Zugaben »Time Of My Life« aus dem Film »Dirty Dancing« und »Seven Nations Army« – allesamt langjährige Radiohits. Viele bekamen ein Rock-Arrangement übergestreift. Dafür war vor allem Drummer Christian Schwinn verantwortlich, der aus dem Metal-Bereich kommt. Das wirkt besonders beeindruckend bei einem Medley aus Euro-Dance-Hits wie »Coco Jumble«, »Rhythm of the Night« oder »Sing Hallelujah«, welches das Publikum begeisterte.

Mit dem Auftritt der Band ging die Saison der Boss Beach Bar mit einem echten Highlight zu Ende. Den ganzen Sommer über hatten sich Einkaufende hier entspannt beim Cocktail oder anderen Getränken niedergelassen. Am Freitag blieben wenige sitzen. Backstreet Boss brachten alle auf die Füße. (GEA)