Bühnenshow mit Bobbycar: J.B.O. im LKA Longhorn

STUTTGART. Pink statt schwarz - die Erlanger Blödel-Metal-Band J.B.O. nimmt gerne die Klischees des Genres aufs Korn. Vor 1.300 Zuschauern im LKA Longhorn in Stuttgart boten die Franken das, was sie am besten können - Party hart an der Grenze zum Blödsinn und darüber hinaus. Die Band um Hannes »G. Laber« Holzmann und Veit »Vito C.« Kutzer unterhielt mit deutschen Umdichtungen bekannter Stimmungshits und - passend zur Fasnetszeit - mit lustigen Verkleidungen. Da tauchten beispielsweise eine Dragqueen-Prinzessin und ein Hofnarr, Ganzkörperkondome mit Gesichtern auf, oder ein Band-Mitglied verkleidet sich als Bierfass inklusive Zapfhahn.

J.B.O. steht eigentlich für James Blast Orchester, doch da der bei der Gründung der Band im Jahr 1989 verballhornte James Last auf Verwechslungsgefahr klagte, steht auf T-Shirts der Aufdruck »James zensiert!chester«. Vor zwei Wochen hat die Band mit »House of the Rising Fun« ihr 15. Studioalbum veröffentlicht, das auf Platz 10 in die deutschen Charts einstieg. Aus dem neuen Album spielten sie »Ka-Fump«, eine Umdichtung des Shania-Twain-Hits »Ka-Ching«, in dem statt dem Geräusch einer Ladenkasse das Geräusch beim Öffnen eine Bierflasche besungen wird, außerdem »Bussi« als Umdichtung von Rammsteins »Pussy«, »Stinkefinger« und »Vito, wir machen Krach«, ursprünglich als »Theo, wir fahr'n nach Lodz« von Vicky Leandros gesungen.

Lästern über Pariser Bier

Natürlich gab es auch den Klassiker »Ein guter Tag zum Sterben«, und in einer Ansage erklärte Vito auch, warum im Liedtext über »Pariser Bier« gelästert wird. Ursprünglich huldigte die Band in mehreren Songs der lokalen Erlanger Brauerei Kitzmann und zog über die »Industrie-Plörre« der Aktien-Brauerei Patrizier her. Weil Patrizier mit dem Anwalt drohte, wurde der Text auf »Pariser Bier« geändert. Mittlerweile wurde allerdings sowohl die Kitzmann-Brauerei an die Kulmbacher Brauerei als auch Patrizier-Bräu an die Nürnberger Tucher-Brauerei verkauft, sodass der ursprüngliche Kontext als historisch zu betrachten ist.

Als Supportband von J.B.O. hatten die Hannoveraner Grailknights die Stimmung angeheizt, eine junge Band, die in Superheldenkostümen auftritt, mit Lichtschwertern einen Schurken bekämpft und sich - ähnlich wie J.B.O. - bei einer Halloween-Party gegründet hat. Im Publikum, das im Vergleich zu anderen Metallkonzerten weiblicher und inklusiver war - unter anderem feierte auch eine Gruppe Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen mit - kam schnell Stimmung auf und hielt an. Mit Sprechchören entlockten die Fans J.B.O. mehrere Zugaben. (GEA)