Atelier Winand Victor erinnert an Reutlinger Künstler Arthur Fauser

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Arthur wer? Der 1990 gestorbene Arthur Fauser dürfte nur wenigen in der Region ein Begriff sein, obwohl er in Reutlingen seine Wurzeln hatte. Nach dem Krieg jedoch ließ er sich bei Darmstadt nieder, spielte im Frankfurter Kunstleben eine größere Rolle, zog später nach München. Nun stellt zum Tag des Denkmals am kommenden Sonntag, 14. September, eine Ausstellung im ehemaligen Atelier Winand Victors den Künstler vor, dessen großes Thema das Kriegstrauma war. Organisiert hat sie Winni Victor, die Tochter des 2014 gestorbenen Winand Victor.

Stürzende Körper sieht man auf mehreren der Arbeiten. Der Mensch im freien Fall, ausgeliefert der Barbarei des Krieges. Fauser ist damit in seinem Leben gleich mehrfach konfrontiert worden. 1911 in einem Teilort von Waldkirch im Breisgau geboren, zieht die Familie noch im selben Jahr zu den Eltern der Mutter nach Reutlingen. Als er sieben ist, wird sein Vater als Soldat im Ersten Weltkrieg kurz vor Kriegsende von seinem Kommandeur erschossen.

Zusammenarbeit mit Grieshaber

Fauser entscheidet sich gegen den Willen der Mutter für eine Karriere als Maler und Schriftsteller. Ende der 1920er-Jahre arbeitet er mit HAP Grieshaber zusammen, lernt von ihm Drucktechniken. Ein linksintellektueller Zirkel bildet sich in Reutlingen, zu dem neben Fauser und Grieshaber der Grafiker Karl Langenbacher, der Literat Gerhard Blind und andere gehören. Fauser engagiert sich gegen den Faschismus, emigriert in die Schweiz, wird von dort wegen unerwünschter politischer Tätigkeit wieder ausgewiesen. 1933 erhält er Schreib- und Malverbot durch die Nationalsozialisten.

1934 emigriert Fauser erneut in die Schweiz, arbeitet in antifaschistischen Organisationen, muss von dort fliehen, wird in Italien verhaftet, über Basel wieder nach Deutschland ausgewiesen. Wie Grieshaber, den es aus Griechenland zurück nach Nazi-Deutschland verschlägt, kommt er in der Druckerei Sautter unter. Sie machen Kunst für die Schublade, versuchen sich erfolglos in Werbung, leiden Hunger. Nachdem er von ehemaligen Mitschülern verprügelt wird, zieht Fauser 1937 nach Berlin, eröffnet dort das Kabarett »Die Dachluke«, das aber schnell durch die Nazis geschlossen wird. Er zieht weiter nach Frankfurt, heiratet die Schauspielerin Maria Razum, wird als Soldat eingezogen.

Der Künstler Arthur Fauser, wie er sich in einer Radierung selber sah. Foto: Armin Knauer Der Künstler Arthur Fauser, wie er sich in einer Radierung selber sah. Foto: Armin Knauer

Fauser kämpft im Zweiten Weltkrieg in Frankreich, in Finnland, nach einem Lazarettaufenthalt wieder in Frankreich. Das ungeheuer grausame Kriegsgeschehen wird ihn nicht mehr loslassen. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft schreibt er einen Kriegsroman, der nie veröffentlicht wird. In Hessen fasst er als Künstler Fuß, wird Mitglied der »Darmstädter Sezession« und Gründungsmitglied der »Frankfurter Sezession«. 1956 erhält er den Darmstädter Kunstpreis, 1959 den Hans-Thoma-Gedenkpreis des Landes Baden-Württemberg. Eine Zeitlang ist er Professor für Malerei an der Kunstakademie Stuttgart. Eine beachtliche Karriere für einen Autodidakten.

Trauma des Krieges

Der ganz große Ruhm blieb ihm verwehrt – wie Winni Victor vermutet nicht zuletzt deshalb, weil Fauser einer gegenstandsbezogenen Kunst verbunden blieb, sich der dominierenden Abstraktion verschloss. Umso eindringlicher sind seine Radierungen von fallenden Menschen, von gequälten Soldaten. Auf einer Radierung tanzen Leute Ringelreih um einen Baum voller erhängter Menschen. Das Monströse des Krieges bringt Fauser dicht und kompakt auf den Punkt. Auch den Unfalltod seines Sohnes, der im Dunkeln von einem Auto erfasst wird, verarbeitet er im Motiv des Fallenden – hier als expressionistisch aufgeladene Ölmalerei.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung zu Arthur Fauser ist im Atelier Winand Victor in der Ulrichstraße 5 in Reutlingen im Rahmen des Tags des Denkmals an diesem Sonntag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Danach ist die Ausstellung noch eine Zeit lang nach Vereinbarung zugänglich. (GEA)

07121 479662

Der Gegenpol sind ruhige, fast traumartige Landschaften. Sehr eindringlich auch seine Bilder mit Personen: eine einsame Frau in der Schlafkammer, eine Gruppe Männer am Tisch – Szenen wie aus einem Theaterstück. Schließlich zeigt die Ausstellung auch viele kleine, nur postkartengroße Radierungen – kostbare Miniaturen, reduziert, verspielt und doch sehr ausdrucksstark. Eine schöne Ausstellung, die an einen wichtigen Künstler mit Reutlinger Vergangenheit erinnert. (GEA)