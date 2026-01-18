»Alles wird gut«: Bushidos Abschiedsabend in der Stuttgarter Schleyerhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. »Bushido« bedeutet auf deutsch »Weg des Kriegers«. Im Falle der Kunstfigur Bushido heißt das in der Realität: Anfang der 2000er kometenhafter Aufstieg als Inbegriff des Berliner Brutalo-Rappers. Dann Flucht vor dem wirklich brutalen Clanchef, der sein Produzent war, inklusive Polizeischutz. Wiederauferstehung als Familienmensch mit Podcast aus Dubai und bald aus einer bayerischen Luxusvilla. Unter Krieger-Aspekten eher ein Abstieg, kommerziell ein Erfolg.

Die Show in der Stuttgarter Schleyerhalle ist nahezu ausverkauft. Ein paar Jahre früher reichte noch die Porsche-Arena. Inzwischen kennt man Bushido eben nicht mehr nur von Beleidigungs-Tracks in Rapper-Kriegen, sondern von RTL Reportagen und Homestorys. Das merkt man dem Publikum an. Die zusätzlichen Plätze werden eher nicht von Rap-Fans gefüllt, sondern von Leuten, die neugierig auf das Medien-Phänomen sind. »Alles wird gut« heißt die Tour – und tatsächlich könnte das stimmen. Im Graben sitzen die Kinder mitsamt der Schwiegermama und der Ehefrau. Die hat sich kürzlich getrennt und nun offenbar umentschieden (RTL berichtet intensiv über den Wunsch nach zwei weiteren Kindern via Leihmutter.) Bleibt die Herausforderung: Wie presst man eine so turbulente Karriere in ein Abschiedskonzert?

Wie beim Klassentreffen

Bushido macht es sich ziemlich einfach. Die Dramaturgie des Abends gleicht der eines Klassentreffens, bei dem willkürlich Erinnerungsfetzen geteilt werden. Ah, das war die Zeit mit den Gewaltfantasien wie in »Stress ohne Grund« (»Du Schwuchtel wirst gefoltert«). Ach, und dann war da die Phase des Abschieds von Beats und Punchlines – als Bushido ein Duett mit Karel Gott sang und dafür den Popsong »Forever Young« ins Deutsche übertrug. Eigentlich eine interessante Entwicklung.

Nur: Wie der 47-Jährige heute auf seine 20er blickt, erfährt man in Stuttgart nicht. Einziger Hinweis: Es ist seine Abschiedstour, das allerletzte Zusatzkonzert gibt es im März auch in Stuttgart – »und dann ist meine Karriere endgültig zu Ende«. Bushido wird dann Anis Ferchichi sein. Er wirkt in Stuttgart nicht wahnsinnig unglücklich darüber.

Nochmal alles für alle

Er gibt noch mal allen alles – den Rap-Fans den aggressiven Ghetto-Dominus: »Berlin! Es ist meine Stadt, mein Bezirk / Du Nutte kannst nach Hause geh'n / ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer«. Dem RTL-Publikum gibt er die rührseligen melodischen Stücke, mit denen er sich als Familienmensch zeigt: »Papa«, »Du liebst mich nicht«. Und beides eher mit angezogener Handbremse. Zu viel Tränendrüse könnte ja die Checker verschrecken, zu viel Aggression die Podcast-Fans.

Dass das musikalisch kein Ganzes ergibt, überdeckt Bushido mit länglichen Moderationen und Frage-Antwort-Spielen mit dem Publikum. Auch da zeigt er beide Gesichter. Den netten Papa mit ständigen Nachfragen bei der Familie, ob alles ok ist. Lob gibt es an den Typen in Reihe eins, der sich sein Konterfei auf den Arm hat tätowieren lassen. Small Talk mit der ältesten Tochter auf der Bühne ganz zu Schluss. Dann wieder Boss-Gehabe gegenüber einem Gast aus seiner Entourage. Der war wohl zu feige, mit ihm einen Mercedes AMG zu kaufen, wenn man schon mal in Stuttgart ist (so ne Pussy, hatte halt Angst, was die Frau sagt).

Meister Beifall für einen Fan

In vorherigen Konzerten demütigte er zudem Fans, die sich trauten, für eine Performance auf die Bühne zu kommen und vor Tausenden Menschen einen Blackout hatten. Das erzählt Bushido ohne Bedauern, eventuell sieht er es als Training für den Folgejob als DSDS-Juror. Markus aus Göppingen hat in Stuttgart mehr Glück: Er liefert den Song »Sonnenbank Flavour« unfallfrei ab. Das Publikum will sogar eine Zugabe, an keiner Stelle des Abends wird so laut gejubelt. Im Rückblick fasst es das Konzert ganz gut zusammen, dass ein Fan für Bushidos Musik mehr brennt als er selbst. (GEA)