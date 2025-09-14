Afrika zwischen Rhythmus und Melodie: Der Musiker Adjiri Odametey im Glemser Hirsch

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Als sei sie aus den Mustern heller, springender Kieselsteine gemacht, klingt seine Musik. Zwischen diesen Mustern taucht seine Stimme auf, ein leiser, rhythmischer Singsang, Silben, wiederholt fast wie in Trance, ein Muster auch dies. Adjiri Odametey sitzt mit stillem Lachen vor seinen Zuhörern im Glemser Hirsch, singt mit jener sanften Stimme, spielt die Kalimba, das Daumenklavier, ein Instrument aus Zentralafrika mit vielen gestimmten Lamellen auf einem kleinen Brett, schlägt sie an, folgt ihren Mustern, summend, träumend.

Adjiri Odametey stammt aus Ghana, reist um die Welt, um seine Musik zu spielen. »African World Music« nennt er sie, obschon es sich bei ihr ausschließlich um eigene Kompositionen handelt. Odametey jedoch lässt sich beim Schreiben seiner Stücke immer inspirieren von der Musik seiner Heimat, der »High Life Music«, dem populärsten Musikstil Ghanas. Er spielt die Gitarre, spielt die Kora, spielt Percussion, das Balafon, die Kalimba. Seine Bühne ist voller Schlaginstrumente auch. Er wird begleitet von zwei Musikern, die vornehmlich Percussion spielen und farbenfrohe Gewänder tragen. Dabei macht die Trommelmusik, für die Zentralafrika in Europa zumeist steht, nur einen kleinen Teil seines Programmes aus. Adjiri Odameteys Stücke glänzen meist eher in einem durchaus rhythmischen, aber heiter zurückhaltenden Stil – Silben, die Kreisen, Worte, die man nicht versteht, die aber berühren, Melodien, die das Glemser Publikum leise mitsummen lassen.

Zu Besuch bei Peter Gabriel

Geboren wurde Adjiri Odametey 1963 in Accra, der Hauptstadt Ghanas. Zu Beginn der 1990er-Jahre war er Mitglied des Pan-African Orchestra, einer Gruppe von 48 Musikern, die sich in Accra zusammenfanden, um eine afrikanische Musik zu spielen, auf Instrumenten, die aus allen Teilen Afrikas stammten. Das Pan-African Orchestra trat auf bei WOMAD, dem von Peter Gabriel initiierten Weltmusikfestival, nahm ein Album auf in Gabriels Real World-Studios in Bath, England. Dass Peter Gabriel ein weltbekannter Popmusiker ist, sagt Adjiri Odametey in einem Interview, sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. »Später dann dachte ich: Wow.« An Gabriel erinnert er sich vor allem als an einen sehr höflichen Menschen.

Höflich ist auch Adjiri Odametey, der dem Glemser Publikum viele Male für sein Erscheinen dankt. Lantey Lankai und Jack Wonya heißen seine Begleiter – sie treten ins Spiel vor allem ein, wenn die Musik den stärker rhythmischen Charakter annimmt, das Trio in der zweiten Hälfte seines Konzerts lange gemeinsam die Trommeln spielt, mit flirrenden, variantenreichen Schlägen, das Wirtshaus mit einem pulsierenden Teppich durchzieht, sein Publikum hineinlockt in die Trance. Ein Großteil des Konzerts, das Adjiri Odametey in Glems gibt, ist jedoch bestimmt von der ruhigen, freundlichen Eindringlichkeit einer Musik, die Facetten der afrikanischen Kultur von bemerkenswerter Schönheit vorstellt. Odametey singt in Ga, seiner Heimatsprache, einer der vielen Sprachen, die in Ghana gesprochen werden. Er greift zur Gitarre und seine Musik nimmt nur scheinbar einen Charakter an, der europäischen, amerikanischen Hörgewohnheiten stärker entspricht – im Kern, in ihrer Vermengung von Melodie und Rhythmus, bleibt sie sich gleich, kreist um die Schläge der Gitarre, ihre sirrenden Saiten, denen Lantey Lankai und Jack Wonya ihrer Percussioninstrumente mitgeben. Das Publikum klatscht den Rhythmus.

Die Musik der Angelschnüre

Die Kora dagegen, die westafrikanische Harfenlaute, klingt hell, ganz lyrisch. Sie besteht - Adjiri Odametey erklärt es - aus einem Kürbis, einem hölzernen Steg und ist bespannt mit Saiten, die Angelschnüren gleichen. »Aber das klingt sehr gut!« Er spielt ein instrumentales Stück auf der Kora, dann singt er zu ihrem Klang, lädt ein, mit ihm zu singen. Er wird zur Kora zurückkehren, am Ende seines Konzerts, Lankai und Wonya werden sein Spiel mit ruhigem Puls stärken, und das Glemser Publikum wird noch einmal, aufgesogen von Klang und Rhythmus, mit ihm singen, summen. (GEA)