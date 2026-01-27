Wird der Kunstrasenplatz in Gomaringen erneuert?

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Zuallererst geht es um ein Interessenbekundungsverfahren, erklärte Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß dem Gemeinderat am Montagabend. Durch das Bundes-Förderprogramm »Sanierung kommunaler Sportstätten« könnte die Wiesaz-Gemeinde Mittel für den Kunstrasenplatz in der Haydnstraße abgreifen. »Das ist auf der einen Seite positiv, kommt aber zur Unzeit«, setzte der Schultes nach. Grund dafür sei die finanzielle Lage der Gemeinde. Das Dilemma folgt aus der Tatsache, dass - um sich überhaupt auf die Fördermittel bewerben zu können - die Maßnahme im Haushalt abgebildet werden müsse. Und um den steht's gerade alles andere als gut. Wie die gegenwärtigen Konsolidierungsbestrebungen der Gemeinde beweisen, muss an allen Ecken und Ende rigoros gespart oder Einnahmequellen erhöht werden.

Daher geht es für Heß vor allem um die Frage: »Fuß in die Tür oder lieber nicht?« Unter normalen Umständen seien die geschätzten Kosten von rund 1,7 Millionen Euro für die Sanierung des Platzes gegenwärtig nicht zu stemmen. Man könne aber in die Trickkiste greifen, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Notlage erhöht Förderbetrag

Grundsätzlich müsse das Projekt von der Gemeinde mitgetragen werden. So sieht es der Rahmenplan des Förderprogramms vor. Der Bund beteilige sich demnach mit bis zu 45 Prozent an den Kosten. Damit betrage der Eigenanteil der Kommune im Idealfall 55 Prozent. Doch beim Vorliegen einer Haushaltsnotlage könnte der Zuschuss vom Bund auf bis zu 75 Prozent steigen. Die müsse allerdings die zuständige Aufsichtsbehörde erst bescheinigen. Zusätzlich könnten auf das Bundesprogramm noch andere Förderungen - wie beispielsweise durch das Land Baden-Württemberg - draufgesattelt werden.

Die Krux liege nun darin, dass die Haushaltsnotlage zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen und die Bewerbungsfrist eingehalten werden müsse. Die endete jedoch bereits am 15. Januar, weshalb die Verwaltung zeitig einen Antrag gestellt hatte, dem der Gemeinderat jetzt zustimmen könne. Dann sei der Beschluss bis Ende des Monats nachzureichen.

Einsparpotenzial von 1,2 Millionen Euro

So weit, so gewieft. Laufe alles nach Plan, schrumpfe der Anteil der Gemeinde auf knapp 416.000 Euro. Der Schultes stelle nochmals klar: »Ein Anspruch entsteht daraus nicht.« Es gehe nur darum, auf lange Sicht eine Zusage zu erhalten - den tatsächlichen Beschluss zur Sanierung müsse dann das Gremium ohnehin gesondert fällen.

Michael Renz (FWV) wies darauf hin, dass schon »ordentlich Geld in den Platz gesteckt« wurde. »Ist die Maßnahme jetzt notwendig oder ist der Platz noch zu bespielen?« Da gebe es sicher unterschiedliche Meinungen, sagte Heß. »Der Platz wird ganzjährig und bei jedem Wetter gut bespielt.« Ohne Förderung müsse man weiterhin punktuell sanieren. »Wir können es aber nur machen, wenn der Antrag genehmigt wird«, stellte der Schultes nochmals klar.

Bezüglich des Verfahrens meldete sich Grünen-Rätin Petra Rupp-Wiese zu Wort: »Arbeitet man immer noch mit synthetischen Füllstoffen?« Und hieße eine Sanierung in diesem Falle eine komplette Neuherstellung? Letztere Frage bejahte Heß. Beim Material müsse man sich zertifizierter, nachhaltiger und vor allem recyclebarer Materialien bedienen. Synthetische Füllstoffe seien nicht förderfähig. Das Gremium beschloss einstimmig, das Interessenbekundungsverfahren einzuleiten. (GEA)