Wie Tübingen die Altstadt schützt und attraktiv hält

TÜBINGEN. Gastronomie und Gewerbe, Lieferverkehr, aber auch Tourismus und Kultur: Die Interessen sind nicht immer deckungsgleich, aber in einem stimmen alle überein: - von der Attraktivität der Tübinger Altstadt profitieren alle gemeinsam. Mit dem neuen Altstadt-Rahmenplan soll die bisherige Qualität gesichert werden - und die wirtschaftliche Seite spielt dabei eine besondere Rolle.

Die Fußgängerzone wächst. Die Spielregeln für die Kneipenszene sollen diese lebendig erhalten. Die Ausschreibung für vier neue Konzessionen läuft. Und den vielen Besuchern soll der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet werden. Thorsten Flink weiß, dass der Tourismus ein Pfund ist, mit dem die Unistadt wuchern kann. Der Bruttoumsatz durch Besucher im Jahr hat eine Größenordnung von 135 Millionen Euro erreicht. »Das ist ein wichtiger Anker auch fürs Gewerbe«, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WIT).

Weniger Leerstand wünschenswert

Tourismus und Ausflüge: »Das können Sie nicht durchs Internet ersetzen.« Und Tübingen hat einiges zu bieten, hat der 46-Jährige festgestellt.

Markantes Objekt: Die alte Apotheke an der Ecke des Marktplatzes steht seit Jahren leer. Die Einrichtung ist denkmalgeschützt. Foto: Joachim Kreibich Markantes Objekt: Die alte Apotheke an der Ecke des Marktplatzes steht seit Jahren leer. Die Einrichtung ist denkmalgeschützt. Foto: Joachim Kreibich

Aus der Perspektive der Gastronomen und Händler ist die Sache klar. Weniger Leerstand wäre wünschenswert, auch weil das bei Besuchern keinen guten Eindruck macht. Das betrifft aktuell etwas mehr als 20 Läden. Drei Viertel davon seien vermietbar, beim Rest sind die Verhältnisse komplizierter - und baldige Abhilfe illusorisch.

Suche nach der richtigen Mischung

Die große Zahl der inhabergeführten Geschäfte in Tübingen sieht Flink als Vorteil. Allerdings müssen nicht wenige schauen, dass sie in einigen Jahren Nachfolger finden. »Das ist kein Tübinger Spezifikum«, sagt Flink. Doch damit tun sich manche schwer.

Generell gilt: Stabile »Frequenzen« sind positiv. Den Begriff »Besucherzahlen« verwendet Flink in diesem Zusammenhang nicht so gern. Ein und derselbe Besucher kommt unter Umständen häufig, Im Grunde geht's um die Zahl der Leute, die sich jeweils in einem Laden, einem Café oder Museum aufhalten.

Das Handwerk ist in der Altstadt nach wie vor präsent. Ofenbauer, Glaser, Flaschner, Instrumentenbauer, Goldschmiede, Juweliere und andere aus der Sparte Kunsthandwerk sind im Tübinger Mix prominent vertreten. Die PC- oder Fahrrad-Werkstatt und der Frisör haben ihre Standorte behauptet. Der Einzelhandel hat etwas gelitten. In den 1980er/1990er-Jahren war dies noch unumstritten die wichtigste Kraft. Inzwischen kommen den Bereichen Kultur, Soziales und Dienstleistungen ebenfalls größere Bedeutung zu. Auch sie sorgen in Erdgeschosslagen für Frequenz - »und die Mischung macht's«, sagt Flink.

Keine Kutschen, kein Bähnchen für Touristen

Ansätze zu einer gemeinsamen Vermarktung sieht der studierte Wirtschaftsgeograf, wenn sich bestimmte Angebote in machen Ecken häufiger finden. Marktplatz, Ammergasse, Krumme Brücke und die Schmiedtorstraße fallen auf durch eine Häufung von Kneipen. In der Neckargasse, der Kirchgasse und auf dem Holzmarkt sind Filialisten sehr präsent. Collegiumsgasse, Lange Gasse, Kornhausgasse und Marktgasse sind ein beliebter Standort für kleine inhabergeführte Läden.

Zentral ist in allen Überlegungen, dass die besondere Atmosphäre erhalten bleiben muss. Als Vorteil sieht Flink, dass Tübingen nicht wie viele andere Städte Zentren auf der grünen Wiese geschaffen hat - was mancherorts inzwischen durchaus als schwerer Sündenfall gesehen wird. Und manche Attraktionen für Touristen will man in Tübingen lieber nicht haben. »Für Kutschen wird's keine Mehrheit geben«, vermutet Flink. Und Pläne eines potenziellen Betreibers für ein City-Bähnchen - vorbei an diversen Sehenswürdigkeiten wie der Stiftskirche - sind nach einer Debatte im Gemeinderat abgeschmettert worden. Das »Gôgenbähnle« mit Lok und Anhänger rollte 2015 ohne Halt aufs Abstellgleis. Die Initiatoren dachten an Füssen und Baden-Baden, wo solche Bähnchen tatsächlich laufen, die meisten Tübinger dagegen an Disneyland und Freizeitpark.

Dass Miet-Steigerungen die Branchen empfindlich treffen können, ist bekannt. Um herauszufinden, wie die Lage in der Tübinger Altstadt tatsächlich ist, hat man eine Befragung begonnen, die inzwischen abgeschlossen ist. Was ist üblich? In welcher Lage? Die Beteiligung war hoch. 180 Fragebogen kamen ausgefüllt zurück. Die Ergebnisse sollen demnächst bekannt gemacht werden. (GEA)