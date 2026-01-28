Wie sich Hagel in Rottenburg als »Normanuel« präsentiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Festhalle Rottenburg mit ihrer dunklen Holzgalerie ist eigentlich nur bei Saalfasneten richtig voll. Ambitionierte 500 Stühle hat die CDU hier für den Wahlkampfauftritt von Manuel Hagel stellen lassen – nicht 300 wie bei den meisten Veranstaltungen. Die Stühle werden voll. Der Vorsprung der CDU scheint nach der neuesten Umfrage nicht mehr ganz so hoch wie zuvor. Auf die Persönlichkeit der Spitzenkandidaten kommt es jetzt an. Hier muss der gegenüber Özdemir weniger bekannte Hagel aufholen. Hier im katholischen Rottenburg, einer traditionellen CDU-Hochburg muss Hagel überzeugen. Heimspiele muss man gewinnen. Sonst wird das nichts mit dem Wahlsieg. Zu dezenter Blechblasmusik läuft Hagel ein, begleitet von der Wahlkreiskandidatin Diana Arnold, einer Tübinger Polizistin und dem CDU-Oberbürgermeister Stephan Neher, der sich zuletzt als Stimme des linken CDU-Flügels mahnend zu Wort meldete.

Blasmusik als Programm

Die Blechbläser sind für Hagel nicht nur Begleitmusik. Mit dem »Blasmusikeffekt« beginnt er seine Rede. In Süddeutschland, dort wo die Vereine und das Ehrenamt stark sind, gäbe es weniger Jugendkriminalität als in anderen Bundesländern. Mit Sachsen und Brandenburg, das sagt Hagel später, wolle er sich als künftiger nicht vergleichen. Was dort derzeit passiere, sei ein Warnsignal, was auch im Süden passieren könne, wenn man nicht die Ärmel hochkrempele. Hagel will die Verfolgung Bayerns aufnehmen, damit »der Markus« das Ländle ernst nehme. »I bin aus Ehingen, des isch ne Fasnetshochburg, wie hier au und I hoff‘ des hört‘ m’r au«, sagt er und es ist unklar, ob er damit seinen Dialekt oder seine leicht heisere Stimme meint. »Provinziell«, das ist für Hagel kein Schimpfwort, sondern eine Auszeichnung, mit der er sich selbst schmückt.

Kostenloses Kindergartenjahr

Er erzählt von Kindern, die das erste mal ein Buch in der Hand halten und versuchen mit dem Daumen daran herumzuwischen, zu »swipen« um umzublättern. Das müsse sich ändern. »Mehr Schiller und Hölderlin und weniger Tiktok«, müsse an Schulen gelten. Deshalb habe die CDU dazugelernt und fordere nun ein kostenloses letztes Kindergartenjahr. Denn die deutsche Sprache sei wichtig. Auch die Hauptschule, die keine »Resteschule«, sondern eine »Aufsteigerschule« sei, sagte Hagel und wetterte gegen den »Akademisierungsdruck«, von dem man wegkommen müsse. Er sei gegen Studiengebühren, aber deshalb sei es auch ungerecht, wenn Handwerker für ihre Meisterschule bezahlen müssten, so Hagel.

»Als I no g’schafft han…« beginnt Hagel einen Satz und präzisiert, dass er damit bei der Sparkasse und nicht als Berufspolitiker meint. Später betont er, wie wichtig es sei, dass Politiker »was G’scheites gelernt und in einem normalen Beruf geschafft« haben. Bei der Sparkasse sei er »nur freigestellt« und könne »jederzeit seine Familie ernähren, ohne auf die Berufspolitik angewiesen zu sein«, sagt Hagel.

Normalo für die Normalen Leute

Er inszeniert sich als »normaler Mensch« der wieder Politik für die »normalen Leute« machen wolle. Das hat bei Jürgen Klopp funktioniert, aber der musste ja nicht gewählt werden. Nur gewinnen. In der Politik ist es riskanter sich als »The normal one« zu inszenieren. Der Grüne Wolf-Dieter Hasenclever – der anschließend zu FDP ging und kürzlich von Özdemir in die Ökopartei zurückgeholt wurde - vermasselte einst die Tübinger OB-Wahl mit einem Satz über die »normalen Leute« mit denen er »auch reden« wolle. Und dem Hobbypiloten Friedrich Merz war es zunächst zum Verhängnis geworden, dass er sich als Millionär in die Mittelschicht einordnete. Vielleicht auch deshalb erwähnt Hagel den Bundeskanzler mit keinem Wort.

Eher sieht Hagel sich in der Tradition von Lothar Späth und Konrad Adenauer, die er mehrfach erwähnt. Späth sei ein Schaffer gewesen, der den Strukturwandel Baden-Württembergs vom Agrarland zum Autoland hinbekommen habe. Darum ginge es auch jetzt. Man habe keine Zeit, um einmal im Monat über das Gendern zu diskutieren. Man müsse jetzt die Zukunftsthemen angehen – Rüstungsindustrie, Krebsforschung und Künstliche Intelligenz.

Vorbilder Späth und Adenauer

Konrad Adenauer - und nicht Angela Merkel - sei dagegen der »wahre Feind« der AfD, der sich »im Grabe umdrehen« würde, wenn die Rechtspopulisten sich auf ihn berufen, sagt Hagel. Und wo er gerade am Lästern ist, da lästert er ohne sie namentlich zu nennen, über politische Gegner. Das gebe es »einen, der Ministerpräsident werden wollen, aber sich zu fein für den Landtag ist« (Markus Frohnmaier, AfD), einen »der seine Partei nicht aufs Plakat schreibe und erst kürzlich seine Liebe zum Automobil entdeckt habe« (Cem Özdemir, Grüne). Auch die Umfrage, wonach der parteilose Tübinger OB den Leuten als Ministerpräsident lieber wäre als er, kommentiert Hagel ohne Boris Palmer namentlich zu nennen: »Ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg sollte sich in einem Rathaussessel immer wohler fühlen, als in den Sesseln von irgendwelchen Berliner Talkshows«.

In seinem Schlusssatz verspricht Hagel »die Wirtschaftskompetenz von Lothar Späth, die Geschwindigkeit von Günther Oettinger« und »zu schaffen wie der Teufel«. Dafür gibt es zwar einen hoffnungsvollen Applaus, aber noch keine minutenlangen Begeisterungsstürme. Zum Schluss spielt noch einmal die Blasmusik. Hagel bleibt mit den Ehrengästen sitzen und hört zu, während es den Rest des Saals zum im Foyer aufgebauten Büffet zieht.