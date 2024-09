Ein 33-Jähriger hat im September vergangenen Jahres zwei Bundespolizisten am Tübinger Hauptbahnhof verletzt - einen davon lebensgefährlich. Dafür hat ihn das Amtsgericht Tübingen zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er legte Berufung ein, das Verfahren began am Dienstag. Seine Taten erklärt der Angeklagte durch traumatische Erfahrungen während seiner Flucht nach Deutschland.

Das Gerichtsgebäude in der Tübinger Doblerstraße. Foto: Joachim Kreibich

