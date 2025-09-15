Wie die Gomaringer Bibliothek aus einer alten Scheuer entstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Man gewöhnt sich an alles. Vor allem an das Gute. »Die Bibliothek in diesen historischen Mauern ist uns schon so vertraut, dass wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen können«, sprach der Gomaringer Bürgermeister Steffen Heß wohl allen Besucherinnen und Besuchern aus dem Herzen. Um im nächsten Satz daran zu erinnern, dass das nicht selbstverständlich ist: »Vielleicht könnten wir uns das heute finanziell nicht mehr leisten.« Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Bibliothek ist da und feierte am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür ihren Umzug vor zehn Jahren vom heutigen Hort-Gebäude bei der Schule hinüber in den Schlosshof.

»In bester Lage, mit Charme und Wohlfühlatmosphäre - der schönste Arbeitsplatz in Gomaringen«, schwärmt Bibliothekarin Karin Föll vom äußeren Rahmen. Und Kollegin Martina Hanisch ergänzt: »Lebendig wird die Bibliothek aber erst durch die Begegnung mit den Nutzern. Und es ist schön, dass wir fast alle mit Namen kennen.«

Auseinandersetzung mit 40 Erben

Dabei war es ein hartes Stück Arbeit, aus der über 500 Jahre alten Buck’schen Scheuer ein modernes Medienhaus zu machen. Heß-Vorgänger Manfred Schmiderer musste sich mit einer etwa 40 Köpfe zählenden Erbengemeinschaft auseinandersetzen, bis die Gemeinde 2011 das Gebäude im Schlosshof kaufen konnte. Viele Diskussionen folgten mit Denkmalschutz und Brandschutz, bis der vom Tübinger Architekturbüro Haefele geplante Umbau 2015 fertig war.

Probleme tauchten auf, die heute amüsante Anekdoten sind, während der Bauzeit aber für manchen Adrenalinstoß sorgten. »Wir hatten eine historische Bohlenwand ausgelagert, und als wir sie wieder einbauen wollten, war das Holz plötzlich weg«, erinnerte Steffen Heß an eine solche Episode. Auf einen Aufruf der Gemeinde im Amtsblatt hin meldete sich dann aber ein Gomaringer, der das Holz geholt hatte in der Annahme, dass es sich um Brennholz handelt. Verfeuert war es glücklicherweise noch nicht.

Bibliothek war Schlussstein im Schloss-Ensenmble

Rund 2,6 Millionen Euro hatte der Umbau gekostet, die Hälfte davon gab es als Zuschuss aus dem Sanierungsprogramm. Damit wurde die Bibliothek - laut Heß eine der schönsten der Region - zum Meilenstein und Schlussstein der Modernisierung des Schloss-Ensembles nach dem Schloss, dem Farrenstall und dem »roten Haus«, in dem sich die Post befindet.

Mehr als 19.000 Medien hat die Bibliothek heute im Bestand sowie 24 Zeitschriften und zwei Tageszeitungen. Sie zählt knapp 1.200 aktive Leserinnen und Leser, etwa zu gleichen Teilen Kinder und Erwachsene - in den zehn Jahren ein Plus von 30 Prozent. Der Betrieb kostet die Gemeinde pro Jahr 42.000 Euro an laufenden Ausgaben sowie 81.000 Euro an Personalkosten für vier Hauptamtliche. Neben den beiden Bibliothekarinnen sind dies mit jeweils acht Stunden pro Woche noch Annette Pflumm und Waltraud Suchalla. Diese Vier werden unterstützt von vielen Ehrenamtlichen, die etwa als Lesepaten aktiv sind oder bei Veranstaltungen helfen.

Einblicke in die Arbeit einer Autorin

Wie es sich für eine Bibliothek gehört, gab es zur Eröffnung eine Lesung mit der Krimi-Autorin Catrine Bauer. Die Rottenburgerin, die gerade mit »Winters Schlaf« ihr drittes, in Tübingen und Wien spielendes Buch mit der Kommissarin Henriette Winter veröffentlicht hat, las allerdings nicht nur vor, sondern erzählte viel vom Schreiben und dem Dasein als Autorin.

In einem munteren Austausch mit dem Publikum ging es etwa um die am häufigsten gestellte Frage, was ein Autor verdient (»ich erhalte pro verkauftes Buch 1,40 Euro«) oder »meine Lieblingsfrage«, ob es nicht für einen bedenklichen Geisteszustand spreche, wenn man einen Mord im Detail beschreiben könne. Diese Frage spielte Catrine Bauer ans Publikum zurück: »Wenn Sie ehrlich sind, hat doch jeder von ihnen schon mal darüber nachgedacht, wie er jemanden, den Chef oder den Ex, um die Ecke bringen könnte. Ich spreche es nur aus.« (GEA)