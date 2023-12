Ein Ahnen-Bildnis, südlicher Stil, ursprünglich angebracht am Pfeiler eines Maori-Hauses: Und weil die Figur die Zunge rausstreckt, könne es sich nur um einen Mann handeln, sagten die Experten. Eine offizielle Maori-Delegation war 2008 um die halbe Welt gereist, um das seltene Stück zu sehen. ARCHIVFOTO: NIETHAMMER Ein Ahnen-Bildnis, südlicher Stil, ursprünglich angebracht am Pfeiler eines Maori-Hauses: Und weil die Figur die Zunge rausstreckt, könne es sich nur um einen Mann handeln, sagten die Experten. Eine offizielle Maori-Delegation war 2008 um die halbe Welt gereist, um das seltene Stück zu sehen. ARCHIVFOTO: NIETHAMMER

