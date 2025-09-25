Weiterhin Einschränkungen auf der Ammertalbahn - Änderungen für Schüler

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Woche ab Montag, 29. September, wird auf der Ammertalbahn das aktuelle Betriebsprogramm weiterhin gefahren. Es verkehren Züge im Stundentakt, die durch ein Schienenersatzverkehrskonzept mit Bussen, die im 20- und 40-Minuten-Takt fahren, ergänzt werden. Dennoch gibt es einige Änderungen, die insbesondere Schüler betreffen. Die Züge verkehren ab Tübingen Hauptbahnhof in Richtung Herrenberg von 5.41 bis 23.41 Uhr im Stundentakt jeweils zur Minute 41. In Herrenberg fahren die Züge von 5.49 bis 23.49 Uhr in Richtung Tübingen stündlich zur Minute 49.

In den Tagesrandlagen verkehren weitere Züge ab Tübingen um 4.27 und 5.11 Uhr, ab Herrenberg um 4.59 und 0.19 Uhr. Der Bus fährt ab Tübingen Hauptbahnhof jeweils zur Minute 10 und 50 mit allen Unterwegshalten, ab Herrenberg ZOB jeweils zur Minute 15 und 55. (pm)