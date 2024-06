Was der Mössinger Rosenmarkt in diesem Jahr zu bieten hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Mössinger Rosenmarkt und die Kunstgalerie finden am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr, statt. Mehr als 130 Stände zeigen ein vielfältiges Sortiment zu den Themen Kunst und Rosen. Erwartet werden Tausende Besucher. Der Mössinger Markt gilt als einer der größten Rosenmärkte Süddeutschlands.

Das Sortiment ist breit gefächert und reicht von historischen und modernen Rosensorten über Begleitpflanzen bis zur Gartendeko. Zum Thema Kunst wird eine Mischung aus Bildern, Fotografien, Schmuck, ausgefallener Bekleidung, dekorativer Keramik, Skulpturen und mehr geboten. Das Marktgelände liegt in der Breitestraße und auf den angrenzenden Rasenflächen vor der Gottlieb-Rühle-Schule. Für ein Bewirtungsangebot sorgen örtliche Vereine.

Rosenherzen binden

An mehreren Ständen gibt es Vorführungen: Beispielsweise kann beim Anfertigen von Schmuck, beim Drechseln von Holz-Schreibgeräten, beim Binden von Rosenherzen oder beim Flechten von Körben zugeschaut werden.

Für Kinder hat die LG Steinlach-Zollern »bewegte Rosen-Mitmachangebote« im Programm und bei der Firma Emhart können sie an der historischen Seildrehmaschine ihr eigenes Seil herstellen. Außerdem befindet sich direkt neben den Rasenflächen bei der Gottlieb-Rühle-Schule ein Spielplatz.

Marktbesucher, die sperrige Waren eingekauft haben, können diese kostenlos an der Kunst- und Pflanzengarderobe (im Marktbüro im Erdgeschoss der Gottlieb-Rühle-Schule) deponieren. Diese ist bis 19 Uhr geöffnet.

Wegen des Mössinger Rosenmarktes und des verkaufsoffenen Sonntags mit Flohmarkt, müssen mehrere Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt werden. In anderen Straßen sind Halt- und Parkverbote notwendig, um ein Durchkommen für Rettungskräfte zu ermöglichen. Einen Übersichtsplan gibt es auf der städtischen Homepage.

Führungen zu verschiedenen Rosensorten

Nur wenige Schritte abseits des Markttrubels bietet das »Heart Rose Café« in der Martin-Luther-Kirche einen Ruhepol. Pfarrer Uwe Braun-Dietz bietet Führungen zu den verschiedenen Rosensorten rund um Kirche und Pfarrhaus an. Der Mössinger Handels- und Gewerbeverein (HGV) lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 12 bis 17 Uhr haben die Mössinger Geschäfte geöffnet. Außerdem werden über den HGV ein Oldtimer-Treffen in der Bahnhofstraße und ein Flohmarkt in der Falltorstraße organisiert.

Im nahe am Markt gelegenen Pausa-Quartier können Interessierte in der Tonnenhalle zwischen 14 und 18 Uhr die Ausstellung »1.250 Jahre Mössingen … und mehr« besuchen. Archäologische Exponate und historische Dokumente führen von der Frühgeschichte über das Mittelalter bis zur Gegenwart und geben Einblicke in die großen Linien und die kleinen Geschichten Mössingens.

Wer einen etwas längeren Spaziergang zum alten Ortskern nicht scheut oder ohnehin noch durch den Flohmarkt in der Falltorstraße bummeln möchte, findet im städtischen Museum Kulturscheune die Foto-Ausstellung »50 Jahre Stadt Mössingen im Fokus«, die ebenfalls zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet ist, zu sehen.

Die Fotografien von Klaus Franke, Manfred Grohe und Jürgen Meyer zeigen den Wandel und bewahren Erinnerungen – an Mössinger Originale und besondere Ereignisse. Auch in Öschingen gibt es etwas zu sehen. Von 14 bis 17 Uhr ist das Holzschnittmuseum Klaus Herzer geöffnet. (eg)

www.moessingen.de/rosenmarkt