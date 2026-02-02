Was der Gemeinderat Kusterdingen jetzt vorantreiben möchte

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Man habe noch eine »üppige Tagesordnung« vor sich, erklärte Kusterdingens Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau in der jüngsten Ratssitzung, um die Debatte über die Jugendfarm in der Einwohnerfragestunde zu beenden (wir berichteten). Tatsächlich brachte das Gremium anschließend noch einige Projekte auf den Weg. Ein Überblick.

Barrierefreiheit: Die Bushaltestelle in der Walbenstraße in Wankheim soll barrierefrei umgebaut werden. Bei der vorhandenen Haltestelle war dies nicht möglich, sodass die neue Anlage räumlich etwas verlegt wird. Ursprünglich war geplant, die Haltestellen für beide Fahrtrichtungen auf die »Insel« am Kreuzungsbereich zur Straße »Käppele« anzulegen. Dort soll das Gebäude Nummer 37, welches sich im Besitz der Gemeinde befindet, abgerissen werden. Diese Variante hätte allerdings mit sich gebracht, dass der Bus auf den Weg zur Haltestelle den Gegenverkehr geschnitten hätte - was bei allen Planern auf wenig Begeisterung stieß. Nun hat sich eine andere Option aufgetan: Von privater Seite aus sollen die Gebäude Walbenstraße 28 und 30 abgebrochen und durch Reihenhäuser ersetzt werden. Dadurch wird dort Platz frei, sodass die Haltestelle in Fahrtrichtung Tübingen in diesen Bereich an den Straßenrand verlegt werden kann. Dazu wird dort auf 15 Metern Länge ein »Kasseler Bord« eingesetzt, um den barrierefreien Einstieg in die Busse zu ermöglichen. Die neuen Bushaltestellen werden die Gemeinde rund 206.000 Euro kosten, wobei eine 70-prozentige Förderung durch das Regierungspräsidium zugesagt ist. Gemeinderat Adam Dürr (FWV) sprach von »abnormal hohen Kosten für ein bisschen Beton« und stimmte gegen den Umbau. Der Wankheimer Ortschaftsrat und die große Gemeinderatsmehrheit stimmte für den Umbau.

Photovoltaikanlage: Das Dach der Härten-Sporthalle in Kusterdingen bekommt eine Photovoltaik-Anlage. Möglich machte dies die Dachsanierung 2022, welche die nötige statische Stabilität geschaffen hatte. Thomas Knupfer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Engstingen stellte das Projekt nun im Gemeinderat vor. Vorgesehen ist die Installation 384 Quadratmetern Solarmodulen, die im Jahr etwa 91.000 Kilowattstunden Strom erzeugen sollen. Weit mehr Strom, als die Halle selbst verbraucht. Dies stellt aber kein Problem dar: Über ein vorhandenes Leerrohr soll der Strom für das anliegende Schulzentrum nutzbar gemacht werden, um eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote zu ermöglichen. Die vorhandene 15.000 kWh-PV-Anlage auf dem Schuldach würde somit gut ergänzt werden. Schließlich haben die Schulgebäude einen Stromverbrauch von rund 80.000 Kilowattstunden im Jahr, weshalb die Gemeinde Stromkosten in Höhe von rund 24.000 Euro bezahlen muss. Für die Installation der PV-Anlage rechnet Knupfer mit Kosten in Höhe von rund 125.000 Euro, hinzu kämen noch 12.000 Euro Planungskosten. »In sieben bis acht Jahren sollten diese Kosten amortisiert werden«, versprach Knupfer. Dies überzeugte die große Mehrheit des Gemeinderats, einzig Adam Dürr (FWV) stimmte gegen die Installation der Photovoltaik-Anlage und zeigte sich skeptisch ob des angekündigten Einsparpotentials. Ein Batteriespeicher ist indes nicht vorgesehen. Bürgermeister Soltau erinnerte auch an das »steinalte« Blockheizkraftwerk, das gegebenenfalls durch eine Großwärmepumpe ersetzt werden könnte: »Und die zieht dann ordentlich Strom.«

Bürgermeisterwahl: Die öffentliche Kandidatenvorstellung wird mit einem Podium am 27. März in der Turn- und Festhalle in Kusterdingen organisiert. Beginn wird um 19 Uhr sein, die Kandidaten werden sich in der Reihenfolge ihres Bewerbungseingangs den Bürgern der Härtengemeinde vorstellen können. Bewerbungsschluss ist am 23. März, bisher haben sich drei Kandidaten gemeldet: Marc Roth, Carsten Göhner und Jens Deichmann. Während der zehnminütigen Vorstellungen werden die anderen Kandidaten nicht in der Halle zugegen sein. Anschließend wird es eine gemeinsame Fragerunde geben. Der Kusterdinger Gemeinderat hat sich zudem für eine externe Moderation entschieden. Hierfür sprachen sich unter anderem Siegfried Maier (FWV) und Vera Ambros (Härtenliste) aus. Gudrun Witte-Borst von der Härtenliste erhofft sich durch einen unabhängigen Moderator nicht nur ein unparteiisches Vorgehen, sondern hofft auch auch eine »gewisse Leichtigkeit« der Veranstaltung. (GEA)