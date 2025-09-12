Was beim umbrisch-provenzalischen Markt in Tübingen in diesem Jahr geboten ist

Wurst so weit die Linse reicht: Viele altbekannte Stände sind auch wieder in diesem Jahr in der Tübinger Altstadt verteilt.

TÜBINGEN. Handgemachte Trüffelpasta, Kräuter der Provence und Macarons in nahezu allen Farben des bekannten Spektrums: Von Mittwoch, 17. September, bis Sonntag, 21. September, kommen Händler und Erzeuger aus der italienischen Region Umbrien und der französischen Provence in die Tübinger Altstadt, um ihre zahlreichen Waren feilzubieten.

Zahlen. Insgesamt 74 Beschicker sind in diesem Jahr auf dem umbrisch-provenzalischen Markt vertreten - 21 aus der Provence, 19 aus der italienischen Partnerstadt Perugia und 34 heimische Stände. Auf rund 10.000 Quadratmetern zieht sich der Markt über die Neckargasse, den Holzmarkt, den Marktplatz, die Kornhausstraße, die Hafengasse und die Krumme Brücke.

Eröffnung. Die offizielle Eröffnung mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und dem Vorstandssprecher des Handel- und Gewerbevereins, Stephan Braun, wohnen am Mittwoch, 17. September, ab 13 Uhr auch einige Gäste bei - unter anderem Federico Phellas, städtischer Rat aus Perugia und offizieller Vertreter der umbrischen Gäste.

Kulinarisches. Natürlich gibt's auch in diesem Jahr die bekannt-beliebten Klassiker wie Bruschetta, Trüffel, Ziegen- und Schafskäse, Oliven, Porchetta, französische Wildschweinsalami und gefüllte Muscheln - aber neben den herzhaften Köstlichkeiten ist auch genug für den süßen Zahn geboten: Nougat de Provence, Macarons, Cantuccini oder auch Calissons. Wer nicht nur den heimischen Vorratsschrank füllen möchte, hat auf dem Markt selbst genug Gelegenheit, den akuten Hunger mit Trüffelpasta, Spanferkelbrötchen oder Fischsuppe zu stillen.

Edle Tropfen. Auch Pastis, französischer Rosé oder umbrischer Chardonnay-Sekt dürfen zum abgerundeten Speise-Erlebnis nicht fehlen. Fast schon traditionsbedingt sind wieder die exklusiv für den umbrisch-provenzalischen Markt gestalteten Rizzi-Gläser des gleichnamigen Pop-Art-Künstlers im Einsatz. Der Erlös aus dem Verkauf der Gläser kommt der Rheuma-Ambulanz der Tübinger Kinderklinik zugute.

Programm. Wer mehr erleben will, als in den charmanten Tübinger Gassen die mediterranen Düfte aufzusaugen und zwischen den Ständen zu schlendern, kann öffentliche Altstadtführungen besuchen, die der Verkehrsverein Tübingen organisiert und durchführt. Dazu werden öffentliche Stocherkahnfahrten angeboten, für die sich eine Reservierung lohnen kann. Am Samstag gibt es über den ganzen Markt verteilt viele spielerische und kreative Angebote für Kinder - unter anderem einen Kinderflohmarkt von Kindern für Kinder. Da die Läden während des umbrisch-provenzalischen Markts gut besucht sind, haben die Geschäfte am Sonntag, 21. September, zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

Sport. Ebenfalls am 21. September startet tardionell der Erbe-Lauf. Um 11.30 Uhr fällt der Startschuss in der Wilhelmstraße. Der klassische Zehn-Kilometer-Lauf ist in drei Runden aufgeteilt und führt durch die Altstadt und damit den Markt, mit Wende vor der Neuen Aula und rund um den Geschwister-Scholl-Platz. Die knapp 2.000 Kontrahenten und Lauf-Gruppen müssen drei Runden schaffen. Vormittags sind bereits Schüler, Handbikes und die Teilnehmer beim Drei-Kilometer-Lauf zugange.

Clowns im Dienst feiern Jubiläum Der Verein »Clowns im Dienst«, dessen Mitglieder kleine und große Patienten während ihrer Klinik-Aufenthalte aufmuntern und unterstützen, feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zudem sind die Clowns die diesjährigen Sozialpartner des Erbe-Laufs und motivieren die Läufer beim Aufwärmen, der Siegerehrung und natürlich am Spendentor. Auf dem Marktplatz feiert der Verein am 19. und 20. September zwischen 11 und 19 Uhr das Jubiläum. (pru)

Busse. Für die Dauer des Events bietet das städtische Busunternehmen Sondertagestickets für 10,40 Euro an. Damit können Gruppen von bis zu fünf Leuten mittwochs, donnerstags und freitags ab 8.30 Uhr das gesamte Bus- und Bahnnetz innerhalb des Stadtgebiets nutzen. Samstags ist das Busfahren in Tübingen ohnehin kostenlos. Die Tickets können im Voraus erworben werden.

Marktzeiten. Der umbrisch-provenzalische Markt hat am Mittwoch von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Donnerstag bis Samstag sind die Beschicker von 10 bis 22 Uhr an ihren Ständen zugegen, am Abschluss-Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Ausschank auf dem Marktgelände geht täglich bis 1 Uhr. (GEA)