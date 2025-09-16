Warum im Schönbuch ein Gedenkstein für Hunde steht

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHÖNBUCH. Hunde und Menschen - diese Beziehung ist wirklich eine besondere. Schon seit mehr als 14.000 Jahren sind die felligen Vierbeiner unsere Begleiter. Neben ihrer Rolle als Alltagsbegleiter helfen die Tiere uns Menschen auch anderweitig: Ob als Hütehunde, Therapiehunde, Blindenhunde oder Jagdhunde - zwischen Menschen und Hunden herrscht eine echte Symbiose.

Diese uralte Freundschaft wurde nun im Schönbuch durch einen Gedenkstein verewigt - angestoßen und finanziert durch einen anonymen Spender aus Stuttgart. Dieser Hundebesitzer schickte 2023 einen Brief an den Naturpark Schönbuch. Dort schlug er das Errichten eines Kleindenkmals vor. Um die Beziehung zwischen Hunden und Menschen sollte es gehen, bezahlt aus eigener Tasche. Der Forstbezirksleiter des Forstbezirks Schönbuch, Götz von Bülow, nahm sich der Sache an - und so kam der Stein im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen.

Der Schönbuch als Freiluftmuseum

Zwar ist ein Gedenkstein für das Mensch-Hund-Verhältnis ein Novum, Kleindenkmale hat der Schönbuch jedoch viele: Über 100 Steine, Brunnen oder Grenzmarkierungen lassen sich von aufmerksamen Spaziergängern im mehr als 156 Quadratkilometer großen Naturpark entdecken. »Der Naturpark ist sozusagen auch ein Kulturpark«, berichtet von Bülow. »Die Steine und Gebilde bleiben im Wald nämlich gut konserviert.« Doch ein Denkmal für den Hund? Das gab es bislang nicht.

Auf der Suche nach Vorbildern stieß der Forstbezirksleiter auf nur wenige Beispiele – etwa Loriots berühmten Mops in Stuttgart oder den Gedenkstein für Kaiser Wilhelms Dackel »Erdmann«. Umso einzigartiger ist nun das Denkmal im Schönbuch: ein stiller, steinerner Gruß an unsere ältesten Gefährten.

Sogar der ausgewählte Stein hat Lokalbezug

Nicht nur die Inschrift, auch der Stein selbst erzählt eine Geschichte, nämlich eine lokale. Er kommt direkt aus dem Schönbuch. Auf einer Spritztour durch den Wald suchten der Forstbezirksleiter und der Spender nach geeignetem Material und wurden bei mehreren Blöcken Rhätsandstein fündig. Diese kommen im Schönbuch recht häufig vor, sogar Versteinerungen kann man darin entdecken. Nach Begutachtung durch Jonathan Grass, einen lokalen Steinmetz, wurde der finale Gedenkstein dann ausgewählt. »Herr Grass war ganz glücklich, dass er neben Grabsteinen auch mal was anderes machen konnte«, erklärt von Bülow lachend.

Doch bevor der Stein bearbeitet werden konnte, musste erst das Wichtigste abgeklärt werden: Wie genau sollte die Inschrift aussehen? Der Spender, ein großer Hölderlin-Freund, entschied sich schlussendlich für ein Zitat aus »Der Gang aufs Land«. Der Dichter, der eine Hälfte seines Lebens in dem bekannten gelben Turm an der Tübinger Neckarfront verbrachte, huldigt dort der Schönheit des Landlebens. Die markanteste Stelle der unvollendete Elegie ist wohl die Anfangszeile: »Komm! Ins Offene, Freund!« - der Auftraggeber entschied sich allerdings für einen anderen Satz: »Wir, so gut es gelang, haben das unsere getan« lautet nun die Inschrift auf dem Kleindenkmal - eine Hommage an die kleinen und großen Dienste, die die Hunde tagtäglich so für uns leisten.

Gedächtnis-Eiche und Gedenkstein

Auch der Standort des Kleindenkmals wurde mit Bedacht gewählt. »Der Spender war gut befreundet mit dem ehemaligen Forstpräsidenten Stoll - und hier gibt es eine Stoll-Gedächtnis-Eiche«, erklärt von Bülow. Diese steht an der sogenannten Schnapsallee im Landkreis Böblingen, mitten im Schönbuch. Zudem besaß Herr Stoll bis ins hohe Alter hinein einen Hund - der dann später von seinem Freund, dem anonymen Spender, übernommen wurde. Nichts lag also näher, als den Gedächtnis-Stein direkt unter der alten Eiche aufzustellen. Eine Verbindung, die den Kreis symbolisch schließt.

Zwei Jahre nach dem ersten Brief und 5.000 Euro später wurde das Denkmal im Sommer 2025 errichtet. Vielleicht ein Grund für Hundefreunde, mit ihren treuen Gefährten im Schönbuch Gassi zu gehen. (GEA)