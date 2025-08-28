Vier Spieler, ein rundes Netz: Deutsche Roundnet-Meisterschaft startet in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-LUSTNAU. Der aufmerksame Parkspaziergänger hat sie sicherlich schon bemerkt: Vier Spieler, die um ein kleines, trampolinartiges Netz stehen und versuchen, einen kleinen Ball so zu spielen, dass das andere Team nicht mehr rankommt – das ist »Roundnet«. Einigen wird die Trend-Sportart auch unter dem Markennamen »Spikeball« geläufig sein. Mittlerweile hat sich eine kompetitive Szene um das volleyball-ähnliche Ballhämmern gebildet: Über 2.000 Spieler nehmen deutschlandweit an Turnieren teil.

Nun findet die sechste deutsche Meisterschaft am 30. und 31. August in Tübingen statt, auf dem Kunstrasenplatz des TSV Lustnau, hinten in der Bismarckstraße. Dabei wird die Crème de la Crème der nationalen Wettkampf-Szene vertreten sein, denn Deutschland ist amtierender Weltmeister bei den Herren und Europameister im gemischten Teamwettbewerb. Die hundert besten Spieler und Spielerinnen Deutschlands treten am letzten Augustwochenende gegeneinander an.

Auch regionale Größen dabei

Das Teilnehmerfeld setzt sich in der Spitze vor allem aus aktuellen Nationalspielern zusammen, die fast alle in Tübingen vertreten sind: bei den Frauen neun von zehn, bei den Männern acht von zehn. Topfavoriten bei den Herren sind die Titelverteidiger Lucas Christiani und Jonathan Harder, die aber ordentlich Konkurrenz von den amtierenden Weltmeistern Paul Siemer und Tim Klement bekommen könnten.

Für die ausrichtende Unistadt sorgt Lina Günther für lokale Spannung und hat mit ihrer gesetzten Nummer acht Außenseiterchancen. Die Titelverteidiger bei den Damen – Ronja Lorenz und Theresa Knauf – kommen aus Stuttgart und Kassel.

Zuschauer sind bei den Meisterschaften ausdrücklich erwünscht. »Wir freuen uns über jede und jeden, der vorbeikommt«, sagt Mitorganisator Simon Stolz vom TSV Lustnau. Die Gruppenphasen laufen am Samstag, 30. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr, nach der Mittagspause folgt die K.o.-Phase von 13.30 bis 18 Uhr. Gegen 17 Uhr spielen die Frauen um den Einzug ins Finale.

Am Sonntag, 31. August, startet der Turniertag um 10 Uhr mit dem Halbfinale der Männer, danach folgt um 11 Uhr das Finale der Frauen, schließlich um 12 Uhr das Endpiel der Männer. Die Siegerehrung ist auf 13 Uhr terminiert. Der Eintritt zum Turnier ist frei, für Verpflegung vor Ort ist gesorgt. (pru)