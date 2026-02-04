VHS Mössingen: Neue Leitung mit eigenem Stempel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Heiko Weimer, Leiter der Volkshochschule (VHS) Tübingen, macht keinen Hehl daraus, wie gut seine neue Kollegin Kerstin Guth ins Team passt: »Schon beim ersten Kontakt hat alles gestimmt.« Seit Anfang des Jahres leitet Guth die Mössinger Außenstelle - und damit die größte im gesamten Gebiet der Tübinger VHS. Als eine der Bewerberinnen aus »einem hohen einstelligen Bereich«, wie es Weimer formuliert, habe sich die 49-Jährige gelernte Buchhändlerin und spätere Pfarramtssekretärin erfolgreich durchgesetzt.

Obwohl Guth offiziell seit Januar in Amt und Würden ist, werkelt sie bereits seit November mit. »Ich durfte hier den Luxus der Einarbeitung unter anderem durch meine Vorgängerin Susanne Waidmann genießen«, erklärt sie. Das sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Der Übergang funktionierte indes problemlos: Im Frühsommer wurde die neue Stelle ausgeschrieben, der Ruhestand von Waidmann kam nicht überraschend.

Leitung auf Minijob-Basis

Guth füllt die Minijob-Stelle neben ihrer Tätigkeit für die Mössinger Stadtverwaltung aus. Als »kompetente Netzwerkerin«, wie Weimer die 49-Jährige im Gespräch mit dem GEA mehrfach beschreibt, profitiere die Organisation der insgesamt 37 Kurse in diesem Semester von der Verwebung beider Stellen. »Als Assistenz der Stabstellen habe ich viele Berührungspunkte zwischen VHS und Stadtverwaltung«, erklärt Guth. Grundsätzlich ließen sich Positionen im kommunalen Apparat gut mit der Leitung der örtlichen Volkshochschule kombinieren, weiß Gesamtleiter Weimer: »Beispielsweise steht die Leiterin der Stadtbücherei, Monika Schramm, in Dußlingen auch der Außenstelle vor.«

Wichtig ist Guth und Weimer, dass die Kooperation mit den Außenstellen auf Augenhöhe und mit genügend Lokalkolorit erfolgt. »Wir können und wollen das Programm nicht aus dem fernen Tübingen bestimmen«, sagt Weimer. Man müsse genügend Gestaltungsspielraum haben, um auf die Bedürfnisse vor Ort eingehen und diese auch erkennen zu können. »Es ist schön, Wünsche und Ideen im Ort herauszuhören und umzusetzen zu können«, so Guth. Wenn's deswegen im nächsten Semester fünf Kurse mehr werden sollten - gerne, ginge es nach Weimer. »Manchmal wird ein Angebot angenommen, manchmal eben auch nicht.« Experimentierfreude sei sprichwörtlich ein Teil der Stellenausschreibung, »Versuchsballons« dürfen gestartet werden.

Kurse können über mehrere Semester gehen

Und Ideen hat Kerstin Guth bereits im Gepäck. Neben geschichtlichen Vorträgen über die DDR, die ein Mössinger Autor vielleicht zum zukünftigen Programm beisteuern könnte, sind das auch Tanzformate und vermehrt Angebote speziell für Frauen. »Gerne würde ich einen Kurs mit einer Autowerkstatt machen, bei dem Frauen beigebracht wird, wie man einen Reifen wechselt«, sagt Guth.

Da liege aber auch der sprichwörtliche Hase im Pfeffer: Ideen sind eine Sache, aber jemanden zu finden, der diese auch umsetzen kann, eine andere. Oft zeichnen sich aber einmal gewonnene Kursgeber durch eine gewisse Treue zur VHS aus, wie Weimer am Beispiel der Sprachkurse erklärt: »Wenn die Dozenten es wollen und der Andrang da ist, kann ein Kurs auch über mehrere Semester gehen«. Bei Sprachkursen sei das öfters der Fall.

Mitgliederzahlen wachsen und wachsen Insgesamt knapp 1.000 Kurse gibt die Volkshochschule Tübingen im Semester, an denen rund 20.000 Menschen teilnehmen. Knapp 20 Prozent der Kurse wird in den Außenstellen angeboten, davon hat Mössingen mit einem Viertel den größten Anteil. In den Jahren 2023 und 2024 waren je knapp 700 Lernende für die Angebote in der Steinlach-Stadt eingeschrieben. »Wir gewinnen wieder mehr Schüler«, erklärt der Gesamtleiter im Gebiet der Unistadt, Heiko Weimer. 2025 waren's allein in Mössingen 150 Lernwillige mehr als noch im Jahr davor. Und auch in diesem Jahr rechnet Weimer mit einem Anstieg - wenn auch nicht so hoch. »Mittlerweile sind wir wieder auf Vor-Pandemie-Niveau«, so der Leiter weiter. Leicht war diese Zeit für die VHS nicht. »Von einer Corona-Delle kann man da eigentlich nicht sprechen, die geht nicht tief genug. Es war ein Loch.« (pru)

Zu Guths angenehmen Start habe zudem beigetragen, dass das Programm für das aktuelle Sommersemester, das Mitte Februar startet, bereits fertig war. »Wir sind aber nicht nur auf den Semesterbeginn fixiert, durch die digitalen Möglichkeiten sind auch neue Kursangebote im laufenden Semester möglich.« Via Newsletter, Social Media und einer weitreichenden Online-Präsenz werden spontane Angebote an Mann und Frau gebracht.

Was das breit gefächerte Angebot der VHS-Kurse so erfolgreich mache, habe sich Guth bei einem Kochkurs gezeigt: Zu Anfang, direkt nach dem Feierabend, seien viele Teilnehmer noch vom Tag gestresst gewesen. »Am Ende waren sie alle entspannt.« Ein Ventil könne hier jeder finden. (GEA)