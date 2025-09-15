Uni Tübingen stellt Exoskelette bei einem Bürgernachmittag vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Spontan fühlt man sich an den alten Werbespruch »Dann geht alles wie von selbst« erinnert. Oder an die Behauptung, dass irgendetwas Flügel verleiht. Es sind aber weder Zigaretten noch Energy-Drinks, die es plötzlich sehr viel einfacher machen, mit erhobenen Armen an einer Schraubenleiste in Kopfhöhe zu arbeiten. Vielmehr ist es eine mechanische Konstruktion, ein sogenanntes Exoskelett, das Menschen die Arbeit in so einer sonst schnell ermüdenden Körperhaltung erleichtern soll. Klingt gut. Ist es auch gut?

Das ist eine der Fragen, mit denen sich das Tübinger Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung beschäftigt. Vor 60 Jahren gegründet als eines der ersten universitären Institute in Deutschland für Arbeitsmedizin, gaben die Tübinger Wissenschaftler zum Abschluss einer internationalen Tagung bei einem Bürgernachmittag Einblick in ihre Arbeit. Ihr Ziel: Lösungen zu finden für gute Bedingungen in einer sich ändernden Arbeitswelt.

Nur operieren reicht nicht

»Digitalisierung, künstliche Intelligenz«, benannte Monika Rieger, Ärztliche Direktorin am Institut, einen Aspekt des Wandels. Und: »Wir haben durch den demografischen Wandel immer mehr ältere Arbeitnehmer, die weiter in der Produktion sind, und damit auch mehr Krankheitsfälle. Wie gehen wir damit um?« So habe ein niederländischer Wissenschaftler untersucht, wie sich nach einer Operation eine Rückkehr an den Arbeitsplatz bestmöglich gestalten lässt. Oder kann ein Mitarbeiter dann überhaupt zurück an seinen Arbeitsplatz? Klar sei: »Nur operieren reicht nicht. Solche Fragen müssen mit dem Arbeitnehmer vor der Operation besprochen werden.«

Immer mehr geraten auch technische Assistenz-Systeme in den Blick. Exoskelette zum Beispiel, die etwa das Arbeiten über Kopf oder das Heben schwerer Lasten erleichtern sollen. »Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine Puppe«, beschreibt Gisela Zunker-Rapp die Erfahrung, nachdem Florestan Wagenblast ihr das rund 5.000 Euro teure Gerät angeschnallt hat und ihre Arme plötzlich ganz leicht nach oben gehen. »Auf längere Zeit bringt das sicher eine Entlastung, aber ich glaube nicht, dass ich auf Dauer damit arbeiten könnte.«

Exoskelette müssen genau passen

Eine Zurückhaltung, die Professor Benjamin Steinhilber teilt. »Es wird extrem viel Werbung für solche Systeme gemacht, aber man muss darauf achten, dass sie auch genau passen. Manchmal entlasten sie an der einen Stelle, führen aber zu Mehrbelastungen an anderen Stellen«, hat der Leiter des Forschungsschwerpunkts »Arbeitsbedingte Belastungen - Arbeitsgestaltung« beobachtet. Zudem ist der Markt sehr unübersichtlich. Ständig werden neue Geräte angeboten, ohne dass deren Nutzen durch Studien belegt ist.

Weitere Unterstützung kann etwa von Sensoren kommen, die den Arbeitenden beispielsweise ein unmittelbares Feedback geben, ob sie in der falschen Haltung arbeiten oder zu wenig trinken. »Auch das«, sagt Steinhilber, »muss man kritisch betrachten. Wenn man drei Sensoren messen lässt, hat man am Ende fünf verschiedene Ergebnisse.« Und dann ist da noch die Frage vom Datenschutz. »Es ist bisher nicht ausreichend geklärt, wie man mit den Daten umgeht«, bemängelt Esther Rind, die am Institut den Forschungsschwerpunkt »Gesundheitsversorgung für Menschen im Erwerbsalter« leitet.

Auch Stress führt zu körperlichen Leiden

Zumal Sensoren auch eine Kontrolle individueller Leistung ermöglichen. »Heute«, sagt Monika Rieger, »sind Dinge messbar, die früher nicht messbar waren.« Auf einer Studienreise hat sie vor Jahren bei Toyota in Japan beobachtet, wie die Messung individueller Leistung eingesetzt wurde zur Verbesserung der Arbeit. Sie kann aber auch eingesetzt werden zur Bestrafung. »Da sehe ich in unserer Kultur ein großes Problem.«

Ein ganz wichtiger Faktor für Beschäftigte sind die sozialen Bedingungen am Arbeitsplatz. »Je gestresster man ist, desto mehr verkrampft man, was zu Schmerzen am Hals und im Rücken führen kann. Hier schließt sich der Kreis von mentalen und körperlichen Belastungen«, erklärt Esther Rind. Da sei es zwar wichtig, dass Arbeitnehmer auf sich achten, aber aus Sicht der Arbeitsmedizin müsse es zuerst darum gehen, den Arbeitsplatz zu verbessern: »Man muss erst an den Verhältnissen arbeiten, bevor man auf das individuelle Verhalten schaut.«

Für das Institut waren die Veranstaltungen zum Geburtstag ein großer Erfolg. Das kleine Tübingen steht als Veranstalter der international bedeutendsten Konferenz zur Prävention arbeitsbedingter Muskelerkrankungen in einer Reihe mit Städten wie Toronto, Bangalore und Bologna. Rund 220 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben diese besucht. »Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen«, freut sich Monika Rieger. Positive Rückmeldungen gab es auch beim Bürgernachmittag, etwa von einer Personalrätin der Uniklinik:. »Machen Sie weiter so. Sie können jeden Tag versuchen, die Arbeitswelt ein wenig besser zu machen.« (GEA)