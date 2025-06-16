Uni-Kanzler Rothfuß in Tübingen: Herr über viele Zahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. So viel Rückhalt ist bemerkenswert: Findungskommission, Senat und Unirat haben Uni-Kanzler Andreas Rothfuß 2018 nach zwei Amtsperioden jeweils einstimmig für weitere acht Jahre bestätigt. Ein Job, bei dem man nicht unbedingt im Rampenlicht steht, aber offenbar doch aufmerksam wahrgenommen wird von denen, die sich mit der Materie auskennen. Zum Beispiel der Leibniz-Gemeinschaft. Sie hat den 58-Jährigen Tübinger in ihren Senat berufen. Und auch diese Wahl erfolgte einstimmig.

Im Palmenzimmer. Die Büros der Unispitze befinden sich in der Alten Botanik, dem Gebäude neben dem Alten Botanischen Garten. Bei Rothfuß scheint es fast, als habe er sich passend zur Nachbarschaft eingerichtet. An der Wand ein Druck mit der Attempto-Palme des Universitäts-Gründers Eberhard im Bart, auf dem Schreibtisch eine Yucca-Palme, dazu weitere palmenartige Gewächse. Nüchtern, aber freundlich.

Vertreter des Papstes. Der Kanzler leitet die Verwaltung und ist für Finanzen, Haushalt und Wirtschaft zuständig. Bis zur Reformation waren Kanzler Vertreter des Papstes, von 1561 an dann Vertreter des lutherischen Herzogs von Württemberg. Johannes Vergenhans ist der berühmteste in der Tübinger Ahnenreihe, er war Rektor bei der Gründung und später 27 Jahre Kanzler (bis 1509). Rothfuß gesteht schmunzelnd: »Mit diesem Teil der Historie habe ich mich nie beschäftigt.«

Menschen statt Zahlen. Wenn er sich irgendwo als Kanzler vorstellt, herrscht häufig verwundertes Schweigen, oder die Gesprächspartner fragen, ob sie richtig gehört haben. »Als ich 2003 nach der Wahl meinen Bruder angerufen hab‘, konnte der das auch nicht richtig einordnen«, sagt Rothfuß. Wer sich ein wenig auskennt, vermutet, dass er den ganzen Tag mit Zahlen tun hat. Stimmt nicht, sagt der Amtsinhaber. »In Wirklichkeit ist es so, dass ich den ganzen Tag mit Menschen zu hab‘.« Sie zusammenbringen, motivieren, aber auch mal deeskalieren. »Die produktive Zusammenarbeit ist mir wichtig«, hat er bei seiner Bewerbung betont. Also: Ein schöner Titel und eine herausfordernde Aufgabe.

Die Uni-Spitze. Rektorin Karla Pollmann, vier Prorektoren, dazu der Kanzler bilden das Rektorat. Alle sechs sehen sich als Team mit unterschiedlichen Aufgaben. Die gemeinsame Besprechung immer Mittwochvormittag ist fester Bestandteil des Terminkalenders. Alle sind automatisch im Senat, dem höchsten beschlussfassenden Gremium, dem auch die Dekane, 18 Professoren sowie Vertreter der Beschäftigten und der Studis angehören. Der Universitätsrat ist kleiner, ihm gehören sieben Externe und vier Mitglieder der Uni an.

Neue Impulse. Zur Leibniz-Gemeinschaft gehören 96 außeruniversitäre Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen für die Forschung in ganz Deutschland. Die Ausrichtung der Leibniz-Institute reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Sozial- und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. Rothfuß freut sich auf die Aufgabe und geht davon aus, dass er bei den Sitzungen wertvolle Impulse erhält, die auch für Tübingen nützlich sind.

Mit Jürgen Klopp. Am Wirtschaftsgymnasium in Freudenstadt kreuzten sich die Wege mit dem später so erfolgreichen Fußball-Trainer. Beide hatten im Kurssystem Fächer wie Mathe und Sport gemeinsam. Rothfuß erinnert sich: »Er war schon immer sehr kommunikativ.« Leider gab’s keine Gelegenheit, sich bei Klassentreffen wiederzusehen. »Meine Kinder haben das immer bedauert«, sagt Rothfuß.

Schwarzwald-Fan. Rothfuß ist im Schwarzwald aufgewachsen und liebt die Gegend. »Den Naturpark finde ich super«, sagt er. Besonders schön findet er die »grandiose Aussicht ins Rheintal.«

Kenner der USA. Studium von Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in Mannheim und Köln. Danach Referent im baden-württembergischen Wissenschaftsministerium. Nicht nur das steht in seiner Vita, sondern auch Portland, Oregon. In seiner Diplomarbeit hat er die Gesundheitssysteme beider Länder miteinander verglichen. In seiner Doktorarbeit ging es um die ökonomischen Gegebenheiten für Hochschulen in Deutschland und den USA. Die Studierenden in Portland hat er als sehr fleißig und motiviert erlebt. »Die waren immer bestens vorbereitet.«

Kraftakt Bologna-Reform. »Die Umstellung der Studiengänge vom Diplom-/Magister- auf das Bachelor-/Master-System war für alle Universitäten ein großer Kraftakt. Mein Vorteil war, dass ich beide Systeme gut kannte und durch meine Zeit in den USA sowohl einen Diplom- als auch einen Master-Abschluss hatte«, sagt Rothfuß.

Schreck mit Elefantendame. Archäologen sind praktisch und findig. In der Steinzeit gab’s ja noch nicht unendlich viele Vorschriften wie heute. Als Tübinger Forscher 2011 hörten, dass die Elefantendame Molly in der Wilhelma gestorben war, haben sie den tonnenschweren Körper nach Tübingen transportiert und verbuddelt, um ihre Schlüsse zu ziehen. Rothfuß ist zwar voller Anerkennung: »Das war echt ‘ne Leistung, den Elefanten da runter in den Schlossgraben zu bringen.« Er wusste aber auch: Für so eine Aktion braucht man unbedingt eine Genehmigung. Und zwar vorher. Der Kanzler beichtete die Sache sofort: Regierungspräsident Harald Strampfer, Landrat Joachim Walter und OB Boris Palmer haben heftig gelacht und geholfen, eine Lösung zu finden. Schließlich durfte Molly drei Jahre dort bleiben. Rothfuß war ebenso erleichtert wie die Forscher. »Das ist der Vorteil von Tübingen, wir haben kurze Wege.«

Versuchter Ausflug in die Politik. So sehr ihm der Job gefällt: 2015 war Rothfuß bereit ihn aufzugeben, und trat bei der Nominierung der CDU für die Landtagswahl an, als es darum ging, das von Lisa Federle 2011 verlorene Mandat wieder zurückzuholen – ihr hatten nach der Auszählung 21 Stimmen auf Daniel Lede Abal (Grüne) gefehlt. Konkurrenten waren der heutige Regierungspräsident Klaus Tappeser, die Vorsitzende des Stadtverbands, Sandra Ebinger, und Patrick Kemmer aus Mössingen (Junge Union). Tappeser setzte sich gegen die partei-interne Konkurrenz durch. Rothfuß hätte den Wechsel in die Politik zwar reizvoll gefunden, grämte sich aber nicht.

8.400 Beschäftigte - Ausnahme Tübingen In den vergangenen mehr als 20 Jahren ist die Uni Tübingen stark gewachsen. Statt 21.240 Studierenden waren zuletzt 28.620 eingeschrieben. Andere Unis verzeichneten inzwischen einen leichten Rückgang – Tübingen ist die Ausnahme. Und der Anteil der Studierenden, die aus anderen Ländern kommen, ist mit fast 15 Prozent sehr hoch – obwohl junge Leute aus Nicht-EU-Staaten Gebühren zahlen (1.500 Euro). Alle Prognosen gehen davon aus, dass die Umstellung von G8 auf G9 und ein mögliches Pflichtjahr dafür sorgen werden, dass die Zahl der Studierenden auch in Tübingen sinkt. Vor zwei Jahrzehnten warb die Uni 80 Millionen Euro an Drittmitteln ein, inzwischen liegt man bei 283 Millionen jährlich. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 8.400, die Zahl der Professoren bei 586. (-jk)

Der Erfolg hat seinen Preis. Tübingen kann seine drei Exzellenzcluster weiterführen und bekommt drei neue. Die Forscher brauchen entsprechenden Platz. Keine leichte Aufgabe für die Verwaltung. Und Rothfuß weiß: Bestimmte Bereiche haben auch hohe Unterhaltskosten. Forschung zur künstlichen Intelligenz beispielsweise verbrauche »extrem viel Strom«.

Klima. "Tübingen hat im Juli 2009 ein Umweltmanagementsystem nach EMAS eingeführt und war 2011 die erste klassische Universität in Deutschland, die das EMAS-Zertifikat erhalten hat. Der Anstoß dazu kam damals von der Studierendeninitiative ‚Greening the University‘, erinnert sich Rothfuß. Dank des Öko-Audits habe man die Umweltbilanz kontinuierlich verbessern können. Doch die vielen nicht sanierten Gebäude verschlechtern die Bilanz. Der Themenkomplex Energie, Klima und Umwelt zählt weiter zu den großen Herausforderungen.

»Zerhäuselung«. Die Uni in Tübingen ist auf 176 Gebäude verteilt. Schon vor Rothfuß‘ Amtszeit wurde die »Zerhäuselung« beklagt. Der Kanzler weiß: »Das Land tut einiges.« Aber das Grundproblem ist nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Der Sanierungsbedarf wird aktuell auf 1,1 Milliarden Euro beziffert.

Im Jubiläumsjahr. Bis 2027 läuft die Amtszeit von Rothfuß. Für die Uni sind dann 550 Jahre seit ihrer Gründung vergangen. Rothfuß war dann 24 Jahre Kanzler – eine ungewöhnlich lange Zeit. Andere Unis haben in diesem Zeitraum mehrere Wechsel erlebt, in Heidelberg oder Karlsruhe kam man mit dem Zählen kaum nach. Rothfuß wird am Ende der aktuellen Amtsperiode 60 sein und kann sich heute vorstellen, dass er noch mal acht Jahre dranhängt. »Wenn Universitätsrat und Senat das wünschen, warum nicht?« Dann würde er den legendären Vergenhans aus Gründerzeiten übertreffen. (GEA)