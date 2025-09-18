Udo Dubnitzki stellte im Schloss-Saal den Gomaringer Biber vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Der Anruf ging vor eineinhalb Wochen ein. Ein Anwohner der Gomaringer Sägestraße meldete sich beim Landratsamt Tübingen: In der hinter seinem Haus verlaufenden Wiesaz habe ein Biber einen Damm gebaut. Was tun? Wer kennt sich damit aus? Solche Anrufe landen meist bei Udo Dubnitzki. Der Gewässer-Experte des Landkreises ist darüber hinaus ausgebildeter Biber-Berater.

Das bedeutet nicht, dass Dubnitzki sich zu den Tieren setzt und ihnen etwas erzählt. Seine Kommunikationsmittel sind andere: Er muss versuchen, den Tieren alternative Stellen schmackhaft zu machen, oder sie dazu verleiten, eine bestimmte Stelle als Bauplatz aufzugeben. Die Beratung bekommen natürlich seine Anrufer. Meistens rät Dubnitzki, erst mal nichts zu tun und zu warten, bis er vor Ort ist und sich ein Bild der Lage machen kann. Dann kommen meist die im Auto mittransportierten Gummistiefel an die Füße: Biber sind Tiere die am Wasser leben. So nahm der Mitarbeiter des Landkreises seine rund 20 Zuhörer im Gomaringer Schloss-Saal mit in sein Tätigkeitsgebiet. Seine Mitarbeiterin Tamara Nebel war auch da und beantworte einzelne Fragen.

Biber werden oft mit Bisamratten und Nutrias verwechselt

Vor nicht allzu langer Zeit wurde Dubnitzki an eine Stelle zwischen Tübingen-Unterjesingen und Ammerbuch-Pfäffingen gerufen, da liege ein toter Biber. Er sah ein totes Tier, es war aber eine andere Spezies. Der Experte des Landkreises rief die Anruferin zurück: »Das ist kein Biber, das ist eine Bisamratte!« Noch häufiger werden Biber mit Nutrias verwechselt. Die sind nicht ganz so groß und haben, im Gegensatz zur Kelle des Bibers, einen nahezu dreieckigen Schwanz.

Beim Vortrag im Gomaringer Schloss-Saal vor rund 20 Zuhörern erzählte Dubnitzki auch von einem anderen Ereignis: »Am ersten September-Wochenende ist ein Biber überfahren worden.« Als er an die Stelle kam, unweit der Zufahrt von Dußlingen her, sah der Biber-Experte, dass es ordentlich gerumst haben musste: »Da lagen überall Autoteile.« Das tote Tier wog 32 Kilogramm. Der Unfallfahrer habe sich bislang nicht gemeldet.

Der Biber ist das zweitgrößte Nagetier der Welt

Nach dem in Amerika vorkommenden Capybara ist der Biber das zweitgrößte Nagetier der Welt. In Europa findet man überwiegend den eurasischen Biber, der hierzulande vor nicht ganz 150 Jahren als ausgerottet galt. Aufgrund seines flachen, geschuppten Schwanzes und weil er am Wasser lebte, galt er als Fisch. »In Bayern stellten 1867 welche ein Schild auf: Hier wurde der letzte frei lebende Biber erlegt«, erzählte Dubnitzki. 1960 sei an gleicher Stelle ein anderes Schild aufgestellt worden, mit dem Hinweis auf das erste wieder ausgesiedelte Tier.

Heute gelten Bayern und Baden-Württemberg als vom Biber gut besiedelt. Im ganz Deutschland gebe es rund 30.000 Exemplare, im Land etwa 500, im Kreis Tübingen ungefähr 130 Tiere in 28 Revieren, jedes von vier, fünf Bibern bewohnt. Tendenz steigend. Eine Bibermutter werfe ein bis drei Junge pro Jahr. Die leben mit im Bau, bis sie zwei Jahre alt sind. »Dann«, so Dubnitzki, »werden ihnen die Koffer vor die Türe gestellt.« In der Wildnis wird ein Biber bis zu 15 Jahre alt.

Im Kreis Tübingen leben ungefähr 130 Tiere in 28 Revieren

Viele lernen unter Schmerzen, wie eine eingesessene Biberfamilie mit Eindringlingen jeder Art in ihr Revier umgeht, das eine Ausdehnung von bis zu sechs Kilometern Uferlänge haben kann. Der Biber errichtet seinen Bau an Still- und Fließgewässern. Der Eingang zur Röhre, die in die Wohnhöhle führt, liegt 60 bis 80 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Eine Maßnahme gegen potentielle Feinde. Der Biber selbst hat mit seinen rund 23.000 Haaren pro Quadratzentimeter ein quasi wasserabweisendes Fell.

Damit der Eingang zum Bau die notwendige Wassertiefe erreicht, muss der Biber Wasser stauen. Dafür baut er einen Damm. In der Dämmerung und während der Nacht verbaut das nachtaktive Nagetier, was es zwischen die Pfoten und die Zähne bekommt: Große Äste, schwere Steine. Während das Tier dann zufrieden ist, ärgert sich zumeist mindestens ein Mensch: Verbissene oder gefällte Bäume, überschwemmte Felder, über die Ufer tretende Bäche, verstopfte Rohre und überflutete Keller können die Folge sein.

Der Biber muss Wasser stauen, das macht dem Mensch manchmal Probleme

»Wir versuchen, die Biber von Wohngebieten fern zu halten«, sagte Dubnitzki. Im Fall des Bibers in der Wiesaz in Gomaringen half es vorerst nicht: Dubnitzki baute dessen Damm zwar vor eineinhalb Wochen ab. Doch gestern war ein neuer Damm da, wenn auch nicht ganz so hoch wie der alte vor eineinhalb Wochen.

Was kann man tun? Stromschläge an sich seien als Abwehrmaßnahme in Ordnung: Als einer Baum-Plantage am Bodensee 120 Bäume verbissen wurden, spannte Dubnitzki dort einen elektrischen Draht. Jeder Biber, der versuchte drunter durch zu kriechen, bekam sofort ordentlich eine gewischt. Das zog, sagte der Tübinger Biber-Experte: »Nur ein dummer Biber macht das ein zweites Mal.« (GEA)