Teufel, Hexen und farbenfrohe Narrengruppen beim Tübinger Umzug

TÜBINGEN. Viele Menschen, Musik und Mummenschanz – dicht gedrängt genossen rund 6.500 Besucher zwei Stunden lang am Sonntag den Tübinger Fasnets-umzug mit rund 2.500 Hästrägern. »Bitte zwei Schritte zurücktreten« mussten die Leute vom Technischen Hilfswerk (THW) die Zuschauer (vor allem die neugierigen Kinder) auffordern, denn der Fasnetszug brauchte Platz – und der ist in den engen Gassen der Tübinger Altstadt eher Mangelware. Startpunkt war das Nonnenhaus, von dort ging es über die Pfleghof-straße, Holzmarkt, Marktplatz zur Kornhausstraße über die Krumme Brücke hin zur Jakobsgasse.

Mit Fanfarenklängen schritt der Musikverein Dieterskirch wie schon im letzten Jahr voran, gefolgt von dem Veranstalter, dem Rosecker Fasnetsclubs, der mit Schloßochsen und Neidköpf die Spitze der 66 teilnehmenden Gruppen bildete. In den Zuschauerreihen befanden sich viele internationale Gäste. Man hörte spanisch, Mandarin, Französisch und Englisch: »Maybe we should step out of the Dangerzone«, meinte eine junge Frau und zog ihren Begleiter etwas zurück, nachdem ihr Vordermann eine dicke Ladung Konfetti über den Kopf und einen schwarzen Strich auf die Wange bekommen hatte.

Rauchkatzen machen ihrem Namen Ehre

Wer in der ersten Reihe stand, musste aufpassen, dass er nicht Zielscheibe der zahlreichen Hexen, Teufel und sonstigen Narren wurde – junge Damen wurden bevorzugt mitgenommen, neu ge-schminkt oder gar ihrer Schnürsenkel beraubt. Die eine oder andere Hexenpyramide wurde gebaut, viele Süßigkeiten verteilt und zwischen den Hästrägern sorgten die Guggamusiker für Stimmung. Ein wenig schunkeln und sich bewegen tat auch gut, da die Temperatur nur einstellig im Plusbereich war und die Sonne sich hinter einer dichten Wolkendecke versteckte. Für noch mehr Sichteintrübung sorgten zahlreiche Rauchbomben, deren Dunst in rot, schwarz und blau durch die Tübinger Gassen waberten. Auch der Narrenverein Rauchkatzen machte seinem Namen alle Ehre und blies dem ein oder anderen Besucher den stinkigen Dampf ins Gesicht.

Furcht einflößend waren vor allem die Aspenwaldknechte der Narrenzunft Öschelbronn, die mit ihren langen Teufelshörnern für gehörigen Respekt bei den kleineren Besuchern sorgten – aber auch hier konnten Gutsle, Popcorn oder Lollis die Angst wieder abmildern. (GEA)