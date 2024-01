Bei Kundgebungen gegen rechtsgewandte Kräfte kamen in Tübingen, Mössingen und Hechingen Tausende Menschen zusammen. Unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« stellten sich Tübinger Organisationen gegen die Ideologie rechtsgerichteter Organisationen: Nach Auskunft der Veranstalter waren es am Samstag 6.000 Menschen auf und um den Marktplatz. Die Polizei spricht von mehr als 4000 Demonstranten. Rund 800 Menschen waren es in Mössingen, 700 in Hechingen.

Unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« formten Demonstranten am Samstag einen Ring um das Tübinger Rathaus. Viele hielten selbstgemachte Protestplakate in die Luft. Foto: Michael Sturm Unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« formten Demonstranten am Samstag einen Ring um das Tübinger Rathaus. Viele hielten selbstgemachte Protestplakate in die Luft. Foto: Michael Sturm

