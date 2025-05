Tübinger Universität erhält sechs Exzellenzcluster

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Freude an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen: Im Wettbewerb um die Förderung von Spitzenforschung konnten die Tübinger Wissenschaftler die Juroren der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Wissenschaftsrates (WR) mit sechs Bewerbungen um Exzellenzcluster überzeugen. Bundesweit waren 98 Anträge eingereicht worden, die Universität Tübingen hatte neun Bewerbungen, teilweise in Kooperation mit anderen Hochschulen, in die Endrunde gebracht. Die bisherigen drei Tübinger Exzellenzcluster bleiben an der Spitze, zwei neue Exzellenzcluster kommen hinzu. Ein Exzellenzcluster erhält die Uni Tübingen gemeinsam mit den Universitäten Heidelberg und Hohenheim.

Entscheidung zwischen den Besten der Besten

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sprach von einem »guten Tag für unsere Spitzenforschung in Deutschland«. Die Auswahl sei niemandem leicht gefallen. »Wir mussten eine Entscheidung zwischen den Besten der Besten treffen«, erklärte Bär. Die dauerhafte Förderung der Spitzenforschung im Rahmen der Exzellenzcluster habe sich bewährt. »Die Universitäten haben sich strategisch neu aufgestellt, ihre Profile geschärft und sich untereinander besser vernetzt.«

Starkes Signal für die Forschung in Deutschland

Dr. Bastian Mohr, Referent der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sprach bei der Verkündung der Exzellenzcluster in Bonn von einem »starken Signal für die Forschung in Deutschland«. Dabei würden sich die nun siegreichen Wissenschaftler den »gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit« stellen und zugleich »Experimentierfelder für neue Ideen« kultivieren. Bemerkenswert ist: von den bisherigen 57 Exzellenzclustern hatten sich alle wieder beworben, aber nur 45 bleibt der Titel als Exzellenzcluster - und damit eine umfangreiche finanzielle Förderung für sieben Jahre - erhalten. Hier haben alle drei bestehenden Exzellenzcluster-Forschungsprojekte der Universität Tübingen überzeugt. Insgesamt geht es dabei um 539 Millionen Euro, die jährlich als Fördermittel von Bund und Land an die 70 bundesweiten Exzellenzclustern ausgeschüttet werden. (GEA)