Tübinger Studie: Schützt Sport vor Demenz?

Bewegung im Alter stärkt auch die geistige Fitness. In einer Tübinger Studie wird jetzt untersucht, wie sich drei verschiedene Trainingsformen bei einer Demenz-Vorstufe auswirken.

TÜBINGEN. Wer intensives Intervalltraining oder Höhentraining betreibt, will in aller Regel seine körperliche Leistungsfähigkeit optimieren. Doch lässt sich mit diesen Sportarten und auch Yoga die geistige Fitness älterer Menschen verbessern oder sogar Demenz vorbeugen? Das wollen Wissenschaftler der Komplementärmedizin, der Sportmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie beziehungsweise Altersmedizin der Uniklinik Tübingen jetzt herausfinden: Sie starten eine neue, hochspannende Studie, in der erforscht wird, ob mit den drei Trainingsformen leichten kognitiven Beeinträchtigungen, die sich zum Beispiel in Gedächtnisschwächen äußern, entgegengewirkt werden kann. Sollte sich die Vermutung bestätigen, wäre das wegweisend: Kognitive Beeinträchtigungen können eine Vorstufe von Demenz sein, gegen die es bekanntlich noch keine Pille gibt. »Umso wichtiger ist die Suche nach Präventionsformen«, erklärt Professor Dr. Gerhard Eschweiler den Ansatz der Studie.

Eschweiler ist Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Tübingen und leitet dort das Geriatrische Zentrum. Mit Professorin Dr. Inga Krauß von der Sportmedizin und Dr. Holger Cramer, Universitätsprofessor für die Erforschung komplementärmedizinscher Verfahren, hat er sich bei der Carstens-Stiftung mit dem Forschungsprojekt beworben und den Zuschlag bekommen. Die Stiftung fördert schwerpunktmäßig Studien im Bereich der Komplementärmedizin, in der es um die Schulmedizin ergänzende Behandlungsmethoden geht. »Also nicht klassisch mit Medikamenten«, erklärt Inga Krauß.

Mehr als normale Vergesslichkeit im Alter

Für eine bestimmte Form der Demenz vom Alzheimertyp sind inzwischen zwar neue Antikörpertherapien auf dem Markt, die aber, so Eschweiler, für die meisten Demenzerkrankten nicht infrage kommen. Auch nicht für die Zielgruppe der Studie: Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung. Symptome sind Probleme mit dem Gedächtnis, der Wortfindung, Aufmerksamkeit oder auch der räumlichen Wahrnehmung, die über die normale Vergesslichkeit im Alter hinausgehen, den Alltag aber –anders als bei Demenz – nicht einschränken.

Emma Polanke (von links) und die Initiatoren der Studie Inga Krauß und Herbert Eschweiler machen es vor: Yoga, Ausdauertraining und Sauerstofftraining mit Atemmaske sind die Therapieformen, die in der Tübinger Studie angewandt werden. Foto: foto: Pieth Emma Polanke (von links) und die Initiatoren der Studie Inga Krauß und Herbert Eschweiler machen es vor: Yoga, Ausdauertraining und Sauerstofftraining mit Atemmaske sind die Therapieformen, die in der Tübinger Studie angewandt werden. Foto: foto: Pieth

Die Zahl der Betroffenen ist bemerkenswert, etwa 20 Prozent der über 65-Jährigen hat eine solche, oft von Angehörigen bemerkte leichte Störung der geistigen Leistungsfähigkeit. In Expertenkreisen spricht man von MCI (Mild Cognitive Impairment). MCI könne sich zwar wieder verbessern, so Gerhard Eschweiler, »aber wer es hat, der hat auch ein deutlich höheres Risiko, an Demenz zu erkranken«.

Die Zahl der Betroffenen steigt weltweit, in Deutschland waren es 2023 etwa 1,8 Millionen. »Demenz ist ein ganz zentrales Thema«, sagt Eschweiler zur Forschungslage. Und dennoch gibt es bis auf die Antikörpertherapie noch keine ursächlich wirkenden Medikamente. Umso interessanter die komplementärmedizinischen Ansätze. Einige sind bereits untersucht und es gibt, erklären die Tübinger Wissenschaftler, schon vielversprechende Ergebnisse. Allerdings sei die Studienlage noch unzureichend.

Wirkung von Sport auf Gehirndurchblutung

Die Initiatoren der Tübinger Studie nehmen sich jetzt drei altbekannte Trainingsformen vor, bei denen sie aber neue Wege gehen. Primäres Forschungsziel ist die Untersuchung der Gehirndurchblutung beziehungsweise Sauerstoffversorgung von Nervenzellen bei älteren Menschen. Inwieweit lässt sich mit den, so die Wissenschaftler, »Interventionen« Intervalltraining, Yoga oder Sauerstofftherapie die geistige Leistung bei den Probanden verbessern, zeigen sie Wirkung bei MCI? Wenn ja, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung Demenz-Prävention.

Bei Yoga geht es primär ums bewusste Atmen. Vor allem langsames Ausatmen, erklärt Professor Eschweiler, kann den Vagusnerv beeinflussen, der Gehirn und innere Organe verbindet. »Die meisten Atemtechniken über diesen Mechanismus können das vegetative Nervensystem beruhigen.« Yoga entspannt, wirkt sich durch die tiefe Atmung aber auch positiv auf die Gehirndurchblutung sowie die Vernetzung der Hirnareale aus. Und das fördert die geistige Fitness älterer Menschen, wie kleinere Langzeitstudien zeigen. Doch nicht nur das: Es hat positive Effekte auf Blutdruck, Blutzucker, Depressionen oder Adipositas – alles mögliche Mit-Auslöser für Demenz. Fazit von Gerhard Eschweiler: »Yoga kann direkt auf die Gehirndurchblutung wirken oder auch sekundär über die Senkung von Risikofaktoren.«

Therapieform aus dem Leistungssport

Dass Kraft- und Ausdauersport ein Kick für die Durchblutung ist und die Sauerstoffversorgung unterschiedlicher Organsysteme samt Gehirn ankurbelt, ist bekannt. Und gut belegt, sagt Professorin Inga Krauß. Mehr noch: »Es gibt eine sehr gute wissenschaftliche Studienlage, dass man mit körperlichen Aktivitäten das Risiko einer Demenz reduzieren kann.« Wobei sich mit Sport insbesondere »exekutive« Leistungen des Stirnhirns fördern lassen, ergänzt Gerhard Eschweiler und nennt als Beispiele planerisches Denken, Multitasking, Aufmerksamkeit.

Die sportmedizinische Abteilung wendet in der Studie eine besondere, bei Älteren nicht wirklich gut und bei Menschen mit MCI kaum untersuchte Form des Ausdauertrainings an: hochintensives Intervalltraining. Im Leistungssport wird es seit Jahrzehnten praktiziert. Jetzt ist es auch in anderen Bereichen stark im Kommen – sogar, so Inga Krauß, in der Rehabilitation. Die Tübinger Probanden werden nach einer Aufwärmphase zehn Minuten auf dem Radergometer bei 80 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme strampeln. Vier Intervalle, dazwischen kurze Pausen führen zu einem hohen Reiz und können mindestens den gleichen Effekt wie langes Ausdauertraining haben, sagt die Wissenschaftlerin. »Zudem ist es effizienter und spannender.« Und auch für ältere Menschen gut machbar, haben Sportmediziner festgestellt.

Positive Effekte für Herz und Gehirn

Hypoxie ist der Fachbegriff für die dritte Therapieform der Studie. Vergleichbar ist sie mit Höhentraining. Über eine Atemmaske atmen die Probanden abwechselnd sauerstoffarme (Hypoxie) und sauerstoffreiche (Hyperoxie) Luft ein. Durch das kurzzeitige Absenken der Sauerstoffgehalts in der Atemluft entsteht ein kontrollierter Stressreiz, der die Hirndurchblutung verbessert, erklärt Eschweiler. Es kommt zu Anpassungsreaktionen, im Gehirn werden Botenstoffe ausgeschüttet, die die Sauerstoffkapazität erhöhen, beschreibt er den erwarteten Effekt. Kleine Studien zeigten, dass kognitive Tests besser ausfallen. Auch bei der Zielgruppe: »Geriatrische Untersuchungen finden positive Effekte für Herz und Hirn.«

Die Tübinger Studie startet im Februar, die Suche nach Probanden (siehe Info-Kasten) mit MCI läuft. Nach verschiedenen Eingangs-Untersuchungen und Tests werden sie einer bestimmten Therapieform zugeteilt, mit dabei ist auch eine Schein-Intervention. Zwei Mal pro Woche ist 45 Minuten Gruppentraining in der Sportmedizin Tübingen. Die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer werden zu Beginn, nach drei und neun Monaten gemessen.

Raus aus der Komfortzone

Im Fokus der Studie steht zwar die Denk- und Arbeitsfähigkeit des Gehirns, doch es geht auch um andere Faktoren. Für Demenz, stellt Inga Krauß klar, gibt es eine ganze Reihe von Risikofaktoren, darunter körperliche Inaktivität, Bluthochdruck, starkes Übergewicht, hoher Cholesterinspiegel oder Depressionen. »Alle drei Therapieformen können an vielen Ecken andocken «, sagt Inga Krauß mit Blick auf die Liste. Deshalb wird in der Studie beispielsweise auch untersucht, wie sich die Blutfettwerte ändern.

Probanden für Tübinger Studie gesucht »Komplementärmedizin: Aerobes Intervalltraining, Yoga, Hypoxie-Exposition zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung des Gehirns bei leichter kognitiver Beeinträchtigung«, kurz: KAYH, heißt die Studie des Universitätsklinikums Tübingen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht werden. Zielgruppe sind Personen ab 60 Jahren mit leichter kognitiver Störung. Ob eine solche vorliegt, wird in Kurztests überprüft. Die Probanden sollten einigermaßen mobil und körperlich in der Lage sein, ein Standfahrrad zu benutzen. Und sie sollten Zeit mitbringen: Pro Woche werden zwei Einheiten à 45 Minuten einer zufällig zugeteilten Therapieform absolviert – beim Intervalltraining und der Sauerstofftherapie (Hypoxie) in der Sportmedizin auf dem Schnarrenberg (Gesundheitszentrum), bei Yoga im Talklinikum. Eingangs wird in einem Belastungstest untersucht, ob die Probanden fit genug für die Therapieformen sind. Im Verlauf der zwölfwöchigen Therapie werden in regelmäßigen Abständen die kognitiven Fähigkeiten gemessen, außerdem Werte wie Blutdruck, Herzfrequenz oder Blutzucker. Nicht mitmachen kann, wer viel im Hochgebirge ist, schon Yoga praktiziert oder sportlich sehr aktiv ist. Ausschlusskriterien sind außerdem Demenz, schwere körperliche oder geistige Erkrankungen oder auch Rauchen. Mehr Infos bei Silas Wagner. Mail: kayh@med.uni-tuebingen.de ; Rufnummer: 07071 29 86489

»Es ist wichtig, dass man Prävention macht, dass man sich selber stärkt und merkt: ich bin nicht hilflos, ich kann etwas tun«, stellt Gerhard Eschweiler nicht nur in Bezug auf die Studie zum Thema Demenz und MCI fest. Das setze aber voraus, die Komfortzone zu verlassen und selbst Verantwortung zu übernehmen. »Die Superpille gibt es nicht. Die würden sicher die meisten bevorzugen.« (GEA)