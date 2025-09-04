Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Live-Blog

Tübinger Streitgespräch: Protest gegen Palmer

Boris Palmer gegen Markus Frohnmaier: Am Freitag treffen der Tübinger Oberbürgermeister und der AfD-Landeschef in einem Streitgespräch aufeinander. Im GEA-Live-Blog erfahren Sie alles Wichtige über die Proteste und das Rede-Duell.

Oberbürgermeister Boris Palmer hört sich die Reden auf der Gegendemonstration an. Foto: Jürgen Meyer
Oberbürgermeister Boris Palmer hört sich die Reden auf der Gegendemonstration an.
Foto: Jürgen Meyer
Tübingen