Tübinger Streitgespräch: Protest gegen Palmer

Dem GEA folgen & informiert bleibenAktuell Live-BlogTübinger Streitgespräch: Protest gegen PalmerBoris Palmer gegen Markus Frohnmaier: Am Freitag treffen der Tübinger Oberbürgermeister und der AfD-Landeschef in einem Streitgespräch aufeinander. Im GEA-Live-Blog erfahren Sie alles Wichtige über die Proteste und das Rede-Duell. Oberbürgermeister Boris Palmer hört sich die Reden auf der Gegendemonstration an. Foto: Jürgen Meyer Oberbürgermeister Boris Palmer hört sich die Reden auf der Gegendemonstration an. Foto: Jürgen Meyer Tübingen