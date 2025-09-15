Tübinger Radbrücke Ost vorübergehend gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Radbrücke Ost ist ab sofort für einige Tage vorübergehend gesperrt. Grund dafür sind notwendige Lackierarbeiten am Stahl unter der Brücke. Während der Sperrung müssen Radfahrende absteigen und ihr Fahrrad über den benachbarten Fußgängersteg am Stauwehr schieben. Die Dauer der Arbeiten hängt vom Wetter ab.

Dass die Lackierarbeiten notwendig sind, wurde bei der Brückenprüfung zur Abnahme des Bauwerks festgestellt: An einzelnen Stellen des lackierten Stahlüberbaus war die Lackierschicht nicht stark genug. Durch die Nachlackierung wird der volle Korrosionsschutz aufrechterhalten. Spezielle Folien verhindern, dass während des Aufspritzens des Lackes Farbstoffe in den Neckar geraten. (pm)