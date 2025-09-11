Tübinger Musikschule kann den Neubau beziehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die städtische Musikschule hat schwierige Zeiten gemeistert. »Das Kollegium hat wirklich eine Leidensgeschichte hinter sich, wir haben ihnen und den Eltern viel zugemutet«, sagt Musikschullehrer Ingo Sadewasser, als er Tübingens Sozial- und Kulturbürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel und die Medienvertreter durch die neuen Räumlichkeiten führt. Oder besser: durch eine Baustelle. Denn hier werden noch Fliesen verlegt, Metallarbeiten erledigt und Holzteile in Form gesägt. »Am Montag wird der Unterricht beginnen können«, sagt Alexander Zhudi, Projektleiter der städtischen Fachabteilung Hochbau. Und klingt dabei durchaus zuversichtlich, auch »wenn noch nicht alles fertig sein wird«. Der sanierte Konzertsaal etwa, indem 200 Zuhörer Platz finden werden. Dort steht noch ein Baugerüst, unter anderem wartet die Veranstaltungstechnik noch auf ihren Einbau.

Ingo Sadewasser freut sich dennoch. »Es ist ein Geschenk, ein solches Projekt als Schulleiter begleiten zu dürfen«, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen. 14,85 Millionen Euro lässt sich die Stadt Tübingen die Sanierung und Erweiterung der Musikschule kosten. Eine Ausgabe, die allerdings dringend nötig war, schließlich sind die Gebäude der Musikschule - die ursprünglich als Walddorfschule gebaut worden war - aus den 1960er-Jahren. Der älteste Gebäudetrakt, der noch abgerissen wird, stammt aus dem Jahr 1949. »Es hat reingeregnet, im Sommer staute sich die Hitze und vor allem waren die Räumlichkeiten viel zu eng«, berichtet Sadewasser. Und Zhudi ergänzt: »Die Toiletten waren übel.«

Blick von der Wilhelmstraße: Links das alte Kindergartengebäude, rechts der neue Anbau der Musikschule. Foto: Alexander Thomys Blick von der Wilhelmstraße: Links das alte Kindergartengebäude, rechts der neue Anbau der Musikschule. Foto: Alexander Thomys

Zweieinhalb Jahre lang, während der Bauzeit, mussten die 55 Musiklehrer und 2.500 Musikschüler aus Stadt und Kreis in Provisorien, verteilt im ganzen Stadtgebiet, ausharren - oder den Baulärm in der Frischlinstraße beim Musizieren ausblenden. Künftig dagegen soll es im Neubau, der insgesamt 17 Klassenzimmer umfasst, deutlich ruhiger werden. Selbst dann, wenn die Schlagzeuger richtig Gas geben: Das tun sie künftig im Erdgeschoss des Neubaus, der eigens massiv aus Beton gefertigt wurde. Weitere Schallschutzmaßnahmen, wie etwa doppelte Türen in den Lehrsaal, kommen hinzu - so sollen die Schlagzeuger künftig ans Werk gehen können, ohne andere Musiker zu stören. Die beiden oberen Stockwerke dagegen wurden hauptsächlich aus Holz errichtet, hier gibt es 16 gleich große Klassenzimmer, ein Aufzug und Toilettenanlagen auf allen Stockwerken dienen der Barrierefreiheit.

»Im Kollegium herrscht eine richtige Aufbruchsstimmung«, freut sich Sadewasser. Rückendeckung erhält die Musikschule indes auch von Bürgermeisterin Schäfer-Vogel, allen Haushaltskrisen der Stadt zum Trotz. »Wenn man eine so großartige Einrichtung wie die Musikschule in der Stadt geschaffen hat, muss man sie auch erhalten«, betont die Kulturbürgermeisterin. Kulturelle Bildung sei für den gesellschaftlichen Zusammenhalt enorm wichtig: »Das ist eine Investition in die Zukunft.« Dank der Kreisbonuskarte würden auch immer mehr Schüler aus finanziell schlecht gestellten Familien Zugang zur Musikschule erhalten. »Das ist so wichtig. Man lernt hier viel jenseits der Instrumente.« Die Elternbeiträge sollen trotz des Neubaus im Rahmen bleiben, durch die allgemeine Teuerung droht aber auch hier eine »Anpassung« nach oben.

Die Bauarbeiten zwischen Wilhelm- und Frischlinstraße werden allerdings noch weitergehen: Für die Musikschule entsteht im kommenden Jahr ein Verwaltungstrakt, anschließend folgt in unmittelbarer Nähe ein Neubau für die Köstlinschule. (GEA)