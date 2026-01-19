Tübinger Linken-Kandidatin: Haustür-Gespräche als politischer Input

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Linke in Baden-Württemberg hat große Pläne. Am 8. März will die Partei erstmals seit ihrer Gründung 2007 in den Landtag von Baden-Württemberg einziehen. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag das Ergebnis mit 3,6 Prozent noch deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Heute ist der Zuspruch der Wählerschaft mit rund sieben Prozent fast doppelt so hoch, sagt Katharina Poppei, die Linken-Kandidatin des Wahlkreises Tübingen. Die Chancen stünden also gut - und das, ehe der Wahlkampf so richtig an Fahrt aufgenommen hat.

»Der Einzug in den Landtag ist unser erstes Ziel«, erklärt Poppei. Auch, wenn eine Regierungsbeteiligung wohl ein wenig unrealistisch sei, will die Tübinger Landtagskandidatin eine »unmissverständliche Stimme« für soziale Projekte sein - dann eben aus der Opposition. »Die anderen halten das Soziale nicht hoch genug«, ist die 31-Jährige überzeugt. Auch deshalb hatte sich Poppei für einen Eintritt in die Linke entschlossen - neben dem Wunsch, ein Gegengewicht zum fortschreitenden Rechtsruck und Populismus zu bilden, der mittlerweile auch in den Altparteien zu beobachten sei.

Neuling in der Politik

Lange ist die junge Frau in der Politik noch nicht dabei. »Ich bin im Januar 2025 in die Partei eingetreten, sozusagen mit dem Hype«, erzählt Poppei. Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar vergangenen Jahres hatte die Linke massiven Zulauf gerade von der jüngeren Generation erhalten. Allein im Kreisvorstand seien rund 60 Prozent neue Mitglieder vertreten. Sie selbst hatte zwar schon länger mit einer Mitgliedschaft geliebäugelt, aber »die Brandrede« der Bundesfraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek habe dann den Ausschlag gegeben. Aufgrund ihres spürbaren Elans für politische Arbeit hat es dann nicht lange gedauert, ehe die Poppei in den Kreis- und Landesvorstand aufrückte - ebenfalls als neues Mitglied.

Doch das heißt nicht, dass sie nicht bereits zuvor politisch aktiv war. »Hier in Tübingen habe ich den Christopher Street Day in seiner heutigen Form mit begründet«, erzählt Poppei, die seit 2019 in der Unistadt weilt. »Es ist schön zu sehen, dass das mehrere tausend Menschen auf die Straße bringt.« Während ihres Informatik-Studiums, das sie auf ihre Ausbildung zur IT-Systemkauffrau gesetzt hatte, organisierte sie insgesamt drei der Paraden federführend mit.

Chance auf Einzug ist ein »Münzwurf«

Ihre konkrete Chance, tatsächlich in den Landtag von Baden-Württemberg einzuziehen, bezeichnet Poppei trotz ihres schnellen Aufstiegs innerhalb der Partei als »Münzwurf«. Eigentlich habe sie gute Chancen, erklärt die 31-Jährige mit Blick auf ihren Listenplatz 13. »Es hängt von den Direktmandaten ab.« Aber die Auswirkungen des neuen Wahlrechts seien schwer einzuschätzen, weil es nun auch bei den Landtagwahlen im Ländle eine Zweitstimme gebe und bereits Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen.

Für die Software-Entwicklerin, die Planungstools für Photovoltaik-Anlagen erstellt, ist indes klar: Sollte sie ein Mandat erhalten, ruht ihr aktueller Job - auch, wenn sie ihn mag. Eine Pause ist in ihrer Branche allerdings mit Risiko verbunden: »Da ändert sich viel so schnell, ich bräuchte dann wohl erst mal wieder ein halbes Jahr Fortbildungen, wenn ich wieder einsteige«, erklärt Poppei.

Doch der politische Gestaltungswille überwiegt. Das wohl drängendste Problem sieht die 31-Jährige beim bezahlbaren Wohnraum. »In Tübingen zahlt man wahnsinnig hohe Mieten, das ist auch im Land ein großes Problem.« Von den 30 teuersten Städten in Deutschland lägen elf in Baden-Württemberg, sagt Poppei. Viele Menschen könnten sich das Grundbedürfnis Wohnen schlicht nicht mehr leisten. »Bei einer Einwohnerzahl von rund zehn Millionen Menschen ist der Anteil eines Drittels der teuersten Städte auf Landesgebiet wirklich viel.« Verschärft werde die Situation durch immer weniger sozialen Wohnraum. Lösungen müssten auf Landesebene angepackt werden.

In Tübingen stehen rund 2.000 Wohnungen leer

Ein weiteres Problem sei der Leerstand. »Das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum - wie in Tübingen eingeführt - ist zahnlos, wenn der Leerstand gar nicht erfasst wird«, erklärt Poppei. Deswegen plane die Linke einen Leerstandkataster auf Landesebene, um die ohnehin überforderten Kommunen, denen die Ressourcen für eine eingehende Prüfung fehlten, zu entlasten. Laut Schätzung der Partei stünden in Tübingen allein rund 2.000 Wohnungen länger als ein Jahr leer.

»Und viel Wohnraum liegt bei großen Konzernen«, setzt die 31-Jährige nach. Von den hohen Mieten, die dort gezahlt würden, ginge rund ein Drittel des Geldes an die Investoren in Form von Ausschüttungen. Deshalb gebe es auch seit Dezember die von der Bundes-Linken initiierte Mietwucher-App in Tübingen, mit der überprüft werden kann, ob zu viel für die Wohnung oder Studentenbude gezahlt werden muss. In Berlin hatte die App bereits Erfolg: Eine Vermieterin musste nach Meldung und Verfahren rund 22.000 Euro Miete zurückerstatten - und rund 26.000 Euro Bußgeld entrichten.

Kandidatencheck Name: Katharina Poppei

Geboren: 1994

Konfession: Konfessionslos

Wohnort: Tübingen

Familienstand: Ledig

Beruf: Software-Entwicklerin

Derzeit wichtige politische Ämter: Kreisvorstand und Landesvorstand der Linken BW Buchtipp: »Fire Logic« von Laurie J. Marks

Lieblingsfilm/-serie: Ghost in the Shell, Avatar - Herr der Elemente

Lieblingsmusik: Metalcore

Hobbys: Pen&Paper-Rollenspiel, Lesen, Konzerte

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: E-Bike

Vorbilder: keine

Zentrales politisches Anliegen in einem Satz: Politik für Menschen, nicht für Profit

Aber was dem bekennenden Metal-Fan grundsätzlich am wichtigsten ist: Den Kontakt zum Menschen nicht zu verlieren. Deswegen hat Poppei seit der Bundestagswahl, auch zusammen mit der Reutlinger Bundestagsabgeordneten Anne Zerr, an knapp 160 Haustüren geklopft und ist mit den Menschen in Tübingen ins Gespräch gekommen - was sie bewegt, was sie sich wünschen, was sie anders machen würden. »Manchmal wollen Leute nicht mit den Linken reden, aber grundsätzlich habe ich mit dem Format gute Erfahrungen gemacht«, gibt die Wahlkreis-Kandidatin zu. Selbst mit potenziellen AfD-Wähler komme man so ins Gespräch. Ganz anders als im Internet, wo die Fronten zwischen Links und Rechts meist unversöhnlich erscheinen. (GEA)